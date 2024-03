International Financial Advisors KPSC (IFA) est une société basée au Koweït qui exerce des activités d'investissement. La société fournit des services de conseil financier, négocie des titres locaux et internationaux, emprunte, prête, émet des garanties, gère des fonds d'investissement et des portefeuilles, et négocie des contrats à terme. L'activité principale de la Société est structurée en deux segments, à savoir la gestion d'actifs et les services d'investissement. Son segment Gestion d'actifs comprend la gestion de fonds et la gestion de patrimoine. Le segment des services d'investissement comprend les participations de base, qui comprennent les participations majoritaires dans des entreprises de divers secteurs, les investissements stratégiques, qui soutiennent les partenariats avec des entreprises internationales, et les investissements de portefeuille. La société opère par le biais d'un certain nombre de filiales qui sont engagées dans différents secteurs d'activité, tels que les hôtels et les centres de villégiature, les voyages et le tourisme, l'immobilier, le développement immobilier, l'aviation et les compagnies aériennes, et le commerce des titres.

Secteur Services de placements diversifiés