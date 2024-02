International Flavors & Fragrances Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation d'ingrédients alimentaires, aromatiques, de parfums et pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ingrédients aromatiques (54,9%) : destinés essentiellement aux industries agroalimentaire (fabrication de produits laitiers, boissons, plats préparés, produits de confiserie, etc.) ; - ingrédients naturels, nutritionnels et de santé (18,8%) : cultures et enzymes alimentaires, probiotiques et ingrédients spécialisés destinés à la fabrication de compléments alimentaires, d'aliments et de boissons fonctionnels, de produits de soins personnels et ménagers, de produits de nutrition animale, etc. ; - substances parfumantes (18,5%) : destinés principalement à la fabrication de produits cosmétiques (déodorants, produits de soins capillaires, etc.) et de produits nettoyants (détergents, savons, adoucissants, etc.) ; - excipients pharmaceutiques (7,8%) : excipients pharmaceutiques à base de cellulose et d'algues utilisés essentiellement dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires. A fin 2022, le groupe dispose d'environ 220 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (31%), Europe-Afrique-Moyen Orient (33,9%), Asie (23,1%) et Amérique latine (12%).

Secteur Transformation des aliments