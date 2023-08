International General Insurance Holdings Ltd est une société jordanienne dont l'activité principale est l'assurance et la réassurance. Elle souscrit un portefeuille de risques spécialisés, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'immobilier, de la construction et de l'ingénierie, des ports et terminaux, de l'aviation générale, de la violence politique, des accidents, des institutions financières, de la responsabilité maritime et de la réassurance des traités. Ses segments comprennent l'assurance spécialisée à long terme, l'assurance spécialisée à court terme et la réassurance. Le segment Spécialité Longue Durée comprend les affaires de responsabilité civile, ce qui inclut la responsabilité civile professionnelle, les administrateurs et dirigeants, les frais juridiques, la propriété intellectuelle et les autres lignes d'affaires de responsabilité civile, la ligne d'affaires des institutions financières et la ligne d'affaires de responsabilité maritime. Le secteur des Spécialités à court terme comprend les secteurs de l'énergie, de l'immobilier, de la construction et de l'ingénierie, de la violence politique, des ports et terminaux et de l'aviation générale. Le segment de la réassurance comprend les activités de la société en matière de traités de réassurance.