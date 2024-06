International Holding Company PJSC, anciennement International Fish Farming Holding Co PJSC, est une société publique par actions basée aux Émirats arabes unis. La société, avec ses filiales, est engagée dans : l'établissement, la gestion et l'investissement dans des projets d'aquaculture ; le commerce du poisson et des produits de la pêche ; l'exportation, ainsi que la conservation des produits de la pêche et d'autres ressources marines vivantes par le refroidissement et la congélation ; l'achat, la vente et la division de parcelles et de biens immobiliers, ainsi que dans la gestion, la location et le développement de biens immobiliers. Ses principales activités sont structurées selon les segments suivants : pisciculture, commerce et transformation, investissement, ainsi que construction et sous-traitance. Les activités de la société comprennent : la pisciculture, l'aquaculture, la distribution, la vente et le marketing, le conseil et les investissements dans des projets liés à l'aquaculture par le biais de partenariats. Les filiales de la société sont : Alliance Foods Company LLC et Asmak Seafood Processing Co LLC, entre autres.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation