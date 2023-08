International Isotopes Inc. fabrique une gamme de normes d'étalonnage et de référence pour la médecine nucléaire. Ses segments comprennent les étalons de médecine nucléaire, qui consistent en la fabrication de sources et d'étalons associés à la tomographie par émission monophotonique (TEMP) et à la tomographie par émission de positrons (TEP), au positionnement des patients et à l'étalonnage ou aux essais opérationnels des équipements de mesure de la dose pour l'industrie de la pharmacie nucléaire ; les produits à base de cobalt, qui comprennent la gestion d'un contrat d'irradiation au cobalt, la fabrication de capsules de cobalt pour la téléthérapie ou les appareils d'irradiation, et le recyclage des sources de cobalt épuisées ; Radiochemical Products, qui comprend la production et la distribution de médicaments génériques à base d'iode 131 et de produits radiochimiques isotopiquement purs, et Fluorine Products, qui participe à la production d'échantillons de qualification à petite échelle de fluorure gazeux pur pour diverses applications industrielles, ainsi qu'à la mise au point de procédés analytiques et de laboratoire.

Secteur Machines et équipements industriels