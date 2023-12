International Money Express, Inc. a annoncé la nomination d'un nouveau membre - Mme Karen Higgins-Carter - au conseil d'administration de la société, à compter du 15 décembre 2023. La nomination de Mme Higgins-Carter porte à neuf le nombre total d'administrateurs, dont six sont des administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration de l'entreprise. Mme Higgins-Carter est vice-présidente exécutive, directrice de l'information et du numérique de Gilbane, Inc, l'une des plus grandes sociétés privées de construction et de développement immobilier. Avant de rejoindre Gilbane, Mme Higgins-Carter était directrice de l'information chez Webster Financial Corporation, une société cotée en bourse.

Auparavant, Mme Higgins-Carter a été directrice générale, responsable du bureau du directeur de l'information chez MUFG Union Bank, directrice générale de la technologie chez Bridgewater Associates et directrice générale, responsable de la technologie du risque de consommation chez JPMorgan Chase. Mme Higgins-Carter siège depuis mai 2022 aux conseils d'administration d'Otsuka America Pharmaceutical Inc. et d'Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc. et est membre du comité de rémunération et de développement organisationnel. Mme Higgins-Carter a obtenu un double diplôme en génie mécanique (BSME) et en économie et commerce (BA) au Lafayette College.

Elle est titulaire d'un titre actif de Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (professionnel certifié de la sécurité des systèmes d'information).