International Paper Company figure parmi les principaux producteurs mondiaux de papiers et de produits issus du bois. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'emballage industrielle (84,3%) : cartons couchés, cartons ondulés, etc. (17,9 Mt vendues en 2021) ; - fibres de cellulose (14,1%) : 3 Mt vendues ; - autres (1,6%). A fin 2021, le groupe dispose de 249 sites de production situés essentiellement aux Etats-Unis (206). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (86,6%), Amériques (4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (8,3%) et Asie-Pacifique (1,1%).

Secteur Emballages papier