La société brésilienne de pâte à papier et de papier Suzano a discuté avec ses conseillers de la possibilité d'adoucir son offre d'acquisition d'International Paper, d'un montant de 15 milliards de dollars, ont déclaré lundi des personnes au fait de la question.

Reuters a rapporté au début du mois que Suzano avait approché International Paper pour exprimer verbalement son intérêt pour une acquisition entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 42 dollars par action. Une telle transaction est subordonnée à l'abandon par International Paper de son accord d'acquisition de l'entreprise britannique d'emballage DS Smith pour un montant de 7,2 milliards de dollars.

International Paper a rejeté la première approche de Suzano, et Suzano envisage de relever son offre de quelques dollars par action, a déclaré l'une des sources.

Les sources ont précisé qu'il n'y avait aucune certitude qu'une nouvelle offre de Suzano aboutisse, et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Suzano et International Paper n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage d'Anirban Sen et de David Fench à New York, édition de Greg Roumeliotis)