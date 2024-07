International Parkside Products Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 avril 2024

International Parkside Products Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 avril 2024. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,606982 million CAD, contre 0,662621 million CAD un an plus tôt. Les revenus ont été de 0,605244 million de dollars canadiens contre 0,662621 million de dollars canadiens il y a un an. La perte nette a été de 0,096638 million de dollars canadiens, contre 0,079864 million de dollars canadiens il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,91 millions de dollars canadiens, contre 2,67 millions de dollars canadiens il y a un an. Le chiffre d'affaires a été de 2,9 millions de dollars canadiens contre 2,66 millions de dollars canadiens l'année précédente. La perte nette a été de CAD 0,067359 million contre CAD 0,186237 million il y a un an.