International Personal Finance plc est une société de services financiers internationale basée au Royaume-Uni. Les divisions commerciales de la société comprennent le crédit immobilier européen, le crédit immobilier mexicain et IPF Digital. La société propose une série de produits et de services traditionnels pour répondre aux préférences de ses clients et à leurs différents profils de crédit. Elle a mis au point une gamme de produits allant du crédit immobilier et des prêts à tempérament numériques à une carte de crédit, des lignes de crédit numériques et un portefeuille mobile. Elle propose également une gamme d'assurances et d'autres services à valeur ajoutée souscrits par des partenaires tiers. Ses marques comprennent Provident, Creditea et Credit24. Elle fournit l'application client ProviGo grâce à laquelle les clients peuvent consulter leur compte en ligne, voir leur solde, suivre les reçus de paiement et voir s'ils peuvent accéder à un autre prêt ou à un service à valeur ajoutée. ProviGo permet également à l'entreprise de communiquer directement avec les clients en temps réel pour leur présenter les offres et les promotions qu'elle propose.