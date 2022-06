International Petroleum : Amended Letter of Transmittal (French)

L'envoi du présent document à une autre adresse que celle du dépositaire canadien qui figure ci-dessus n'est pas valide. Les documents envoyés à IPC ou au service de transfert par inscription en compte ne seront pas transmis au dépositaire canadien et leur envoi ne sera pas valide.

Avant de remplir la présente lettre d'envoi modifiée, il vous est recommandé de lire

attentivement les directives qui y sont énoncées. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser au dépositaire canadien, à l'adresse et au numéro de téléphone indiqués sur la page couverture de la présente lettre d'envoi modifiée, ou à votre courtier ou conseiller financier.

À :INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION

ET À : SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC., en qualité de dépositaire canadien (le « dépositaire canadien » ou « Computershare »), à ses bureaux indiqués dans les présentes

Le soussigné accuse réception de l'offre et déclare et garantit qu'il est le propriétaire du nombre d'Actions qui sont représentées par le ou les certificats d'Actions ci-joints ou déjà fournis, comme il est indiqué ci-dessus et qu'il détient un titre valable à l'égard des Actions, libre et quitte de privilèges, de charges, de grèvements, de sûretés, d'hypothèques, de réclamations, de restrictions et de droits et qu'il a les pouvoirs nécessaires pour déposer, vendre et transférer ces Actions.

Par les présentes, le soussigné dépose en faveur d'IPC les Actions décrites ci-dessus au prix par Action indiqué dans la présente lettre d'envoi modifiée ou aux termes d'un dépôt au prix de rachat, selon ce qui est indiqué ci-après, payable au comptant (sous réserve des retenues d'impôt applicables, le cas échéant) et conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat et note d'information et dans la présente lettre d'envoi modifiée (laquelle, en sa version modifiée ou complétée à l'occasion, constitue avec l'offre de rachat et note d'information et l'avis de livraison garantie modifié connexe, l'« offre »).

Les modalités et les conditions de l'offre de rachat sont intégrées par renvoi dans la présente lettre d'envoi modifiée. En cas d'incompatibilité entre les modalités de la présente lettre d'envoi modifiée et celles de l'offre de rachat et note d'information, les modalités de l'offre de rachat et note d'information prévaudront.

La présente lettre d'envoi modifiée, correctement remplie et dûment signée, avec tous les autres documents requis, doit accompagner les certificats attestant les Actions qui sont déposées en réponse à l'offre. Les institutions financières membres de la CDS ou de la DTC peuvent livrer par inscription en compte les Actions par l'intermédiaire des systèmes de dépôt de ces systèmes de compensation dans le cadre desquels les transferts par inscription en compte peuvent être effectués en faisant en sorte que le système de compensation en question transfère ces Actions au compte du dépositaire canadien conformément aux procédures de transfert de ce système de compensation. Les actionnaires dont les certificats ne sont pas immédiatement disponibles ou qui ne peuvent pas effectuer la procédure de transfert par inscription en compte ou qui ne peuvent pas transmettre au dépositaire canadien tous les autres documents requis aux termes de la présente lettre d'envoi modifiée au plus tard à 17 h (heure normale de l'Est) (l'« heure d'expiration ») le 28 juin 2022 (ou toute heure et date ultérieures jusqu'auxquelles l'offre peut être prolongée, la « date d'expiration ») ne peuvent déposer leurs Actions que conformément à la procédure de livraison garantie décrite à la rubrique « Procédure de dépôt des Actions » de l'offre de rachat. Voir la directive 2 de la présente lettre d'envoi modifiée. Il est entendu que les actionnaires qui ont déjà soumis leurs certificats d'Actions en réponse à l'offre initiale ne sont pas tenus de suivre la procédure de livraison garantie.

L'actionnaire qui souhaite déposer des Actions en réponse à l'offre et dont le certificat est immatriculé au nom d'un courtier en placement, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre prête-nom devrait communiquer immédiatement avec ce prête-nom afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de déposer ces Actions en réponse à l'offre. Si un courtier en placement, un courtier en valeurs mobilières, une banque,