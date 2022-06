International Petroleum : Amended Notice of Guaranteed Delivery (French)

GARANTIE

(Ne pas utiliser pour garantir des signatures)

Le soussigné, une banque à charte canadienne de l'annexe 1, un membre d'une bourse de valeurs reconnue au Canada ou une institution financière américaine (y compris la plupart des banques, des organismes d'épargne et de crédit et des maisons de courtage américains) qui participe au Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), au Medallion Signature Program (MSP) de la New York Stock Exchange ou au Stock Exchanges Medallion Program (SEMP), garantit la livraison aux bureaux du dépositaire canadien, à l'adresse indiquée ci-dessus du ou des certificats attestant les Actions déposées en vertu des présentes, en bonne et due forme aux fins de transfert, accompagnés d'une lettre d'envoi modifiée correctement remplie et dûment signée (ou une photocopie de celle-ci signée à la main) ou, dans le cas d'un transfert par inscription en compte, d'une confirmation d'inscription en compte par l'entremise du système CDSX (dans le cas d'Actions détenues par la CDS) ou du système ATOP (dans le cas d'Actions détenues par la DTC), et de tous les autres documents requis, au plus tard à 17 h (heure normale de l'Est) le deuxième jour de bourse à la Bourse de Toronto suivant la date d'expiration.

Nom de Signataire l'établissement : autorisé : Adresse de l'établissement : Nom : (En caractères d'imprimerie) Titre : (Code postal (ZIP)) Indicatif régional et no de téléphone : Date :

L'établissement admissible qui remplit le présent avis de livraison garantie modifié doit faire parvenir la garantie au dépositaire canadien et remettre (i) la lettre d'envoi modifiée et les certificats attestant des Actions ou (ii) dans le cas d'un transfert par inscription en compte, une confirmation d'inscription en compte par l'entremise du système CDSX (dans le cas d'Actions détenues par la CDS) ou du système ATOP (dans le cas d'Actions détenues par la DTC), au dépositaire canadien dans les délais précisés aux présentes, à défaut de quoi l'établissement admissible pourrait subir une perte financière.

L'actionnaire qui a signé le présent avis de livraison garantie modifié comprend et convient que le règlement des Actions déposées et acceptées en vue de leur règlement dans le cadre de l'offre ne sera fait qu'après la réception en temps voulu par le dépositaire canadien du ou des certificats attestant ces Actions, d'une lettre d'envoi modifiée correctement remplie et dûment signée (ou une photocopie signée à la main de celle-ci) ou, dans le cas d'un transfert par inscription en compte, d'une confirmation d'inscription en compte par l'entremise du système CDSX (dans le cas d'Actions détenues par la CDS) ou du système ATOP (dans le cas d'Actions détenues par la DTC), se rapportant à ces Actions, dont les signatures sont garanties, au besoin, de même que de tous les autres documents indiqués dans la lettre d'envoi modifiée, avant 17 h (heure normale de l'Est) au plus tard le deuxième jour de bourse à la Bourse de Toronto après la date d'expiration. L'actionnaire comprend et convient également qu'en aucune circonstance IPC ou le dépositaire canadien ne paieront des intérêts à des personnes qui déposent des Actions en raison d'un retard dans le règlement des Actions ou pour un autre motif, notamment un retard dans l'exécution d'un paiement à une personne qui utilise la procédure de livraison garantie, et que le règlement des Actions déposées conformément à la procédure de livraison garantie sera le même que celui applicable aux Actions remises au dépositaire canadien au plus tard à la date d'expiration, y compris tout retard attribuable au fait que les Actions remises conformément à la procédure de livraison garantie énoncée à la rubrique 5 de l'offre de rachat, « Procédure de dépôt des Actions - Actionnaires qui ne sont pas des actionnaires Euroclear », ne sont pas ainsi remises au dépositaire canadien à cette date et, par conséquent, que le règlement par le dépositaire canadien de ces Actions n'est effectué qu'après la date à laquelle IPC doit régler les Actions déposées acceptées aux fins de règlement dans le cadre de l'offre.