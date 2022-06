International Petroleum : Notice of Variation (French) 10/06/2022 | 07:52 Envoyer par e-mail :

Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la façon de donner suite aux questions mentionnées dans le présent document, vous devriez consulter votre courtier en placement, courtier en valeurs mobilières, directeur de banque, conseiller juridique, comptable ou autre conseiller professionnel. L'offre (terme défini ci-après) n'a pas été approuvée par une autorité en valeurs mobilières et aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur le caractère équitable ou le bien-fondé de l'offre ou sur la suffisance de l'information qui y est présentée. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès d'une personne dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L'offre n'est pas destinée aux actionnaires (terme défini ci-après) qui résident dans un territoire où la présentation ou l'acceptation de l'offre ne serait pas conforme aux lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de tels actionnaires ou en leur nom. Toutefois, International Petroleum Corporation peut, à son entière appréciation, prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour présenter légalement l'offre à ces actionnaires dans un tel territoire. Le présent document d'information n'est pas un prospectus ni un document d'offre, tel que le terme erbjudandehandling » est défini dans les règles et règlements portant sur les offres publiques d'achat de la Suède. L'offre décrite dans le présent document ne constitue pas une offre publique d'achat. Cette offre n'est pas présentée à des personnes dont la participation à celle-ci requerrait la préparation ou l'inscription d'un document supplémentaire ou d'un prospectus ou la prise d'autres mesures, outre celles qui sont requises en vertu des lois et règles de la Suède ou du Canada. Le présent document et tout autre renseignement relatif à l'offre ne sont pas distribués, et ne doivent pas être postés ou autrement distribués ou envoyés à quiconque se trouvant, dans un pays où une telle distribution ou un tel placement requerrait la prise de telles mesures supplémentaires ou serait contraire aux lois ou aux règlements de ce pays. L'acceptation présumée de l'offre décrite dans les présentes résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions pourrait être exclue. Le 8 juin 2022 AVIS DE MODIFICATION DE SON OFFRE DE RACHAT AU COMPTANT INITIALE VISANT UNE VALEUR MAXIMALE DE 128 000 000 $ CA DE SES ACTIONS ORDINAIRES À UN PRIX DE RACHAT D'AU MOINS 12,00 $ CA ET D'AU PLUS 14,00 $ CA PAR ACTION ORDINAIRE International Petroleum Corporation a majoré la fourchette des prix offerts aux actionnaires qui déposent leurs Actions en réponse à l'offre pour la fixer à un prix d'au moins 13,50 $ CA par Action (soit l'équivalent d'environ 105,47 SEK par Action) et d'au plus 15,50 $ CA par Action (soit l'équivalent d'environ 121,09 SEK par Action), comme il est indiqué plus en détail ci-après. Toutes les autres modalités de l'offre demeurent inchangées. International Petroleum Corporation (« IPC », la « Société » ou « nous ») donne par les présentes avis qu'elle exerce son droit de modifier les modalités de son offre datée du 11 mai 2022 (l'« offre initiale ») visant le rachat aux fins d'annulation d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ») auprès des porteurs d'Actions (les « actionnaires ») au moyen : i) de dépôts à l'enchère (les « dépôts à l'enchère ») aux termes desquels les actionnaires déposants précisent le nombre d'Actions à déposer à un prix par Action qui ne saurait être inférieur à 12,00 $ CA (soit l'équivalent d'environ 93,75 SEK) ni supérieur à 14,00 $ CA (soit l'équivalent d'environ 109,38 SEK) (l'« ancienne fourchette ») et en tranches de 0,20 $ CA (soit l'équivalent d'environ 1,56 SEK) à l'intérieur de l'ancienne fourchette; et ii) de dépôts au prix de rachat (les « dépôts au prix de rachat ») aux termes desquels les actionnaires déposants ne précisent pas de prix par Action, mais consentent plutôt à faire racheter un nombre donné d'Actions au prix de rachat. L'offre initiale est modifiée aux fins de majoration de la fourchette des prix offerts aux actionnaires qui déposent leurs Actions en réponse à l'offre pour la fixer à un prix d'au moins 13,50 $ CA par Action (soit l'équivalent d'environ 105,47 SEK par Action) et d'au plus 15,50 $ CA par Action (soit l'équivalent d'environ 121,09 SEK par Action) (la « nouvelle fourchette »). Toutes les autres modalités de l'offre initiale demeurent inchangées. L'offre initiale, telle que modifiée par les présentes, est appelée dans les présentes l'« offre ». Le présent avis de modification (l'« avis de modification ») devrait être lu conjointement avec l'offre initiale et la note d'information relative à l'offre publique de rachat qui l'accompagne datées du 11 mai 2022 (la note d'information » et, conjointement avec l'offre initiale, l'« offre et note d'information »), la lettre d'envoi modifiée (la « lettre d'envoi modifiée ») qui accompagne le présent avis de modification (et reflète la nouvelle fourchette), l'avis de livraison garantie modifié (l'« avis de livraison garantie modifié ») qui accompagne le présent avis de modification (et reflète la nouvelle fourchette) et le formulaire de dépôt d'Euroclear Sweden qui accompagnait l'offre et note d'information (collectivement, les « documents d'offre »). Sauf indication contraire dans les présentes, les modalités et conditions énoncées dans les documents d'offre continuent de s'appliquer à tous égards. À moins que le contexte ne s'y oppose, les termes clés qui sont utilisés dans le présent avis de modification sans y être définis, mais qui sont définis dans l'offre et note d'information ont le sens respectif qui leur est attribué dans l'offre et note d'information. Nous avons conclu que nous pouvons avoir recours à une « dispense relative à un marché liquide » prévue par le Règlement 61-101sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. De plus, bien que la législation en valeurs mobilières ne l'exige pas, dans le cadre de l'offre initiale, notre conseil d'administration a volontairement demandé à BMO Marchés des capitaux, qui agit également en qualité de courtier gérant canadien, de lui fournir un avis quant à la liquidité selon lequel, d'après les réserves, hypothèses et restrictions qui sont énoncées dans cet avis et sous réserve de celles-ci, en date du 2 mai 2022 : (i) il existe un marché liquide pour la négociation des Actions; et (ii) on peut raisonnablement conclure que, après la réalisation de l'offre initiale, les porteurs d'Actions qui ne déposeront pas leurs Actions en réponse à l'offre initiale auront accès à un marché qui ne présentera pas une diminution importante de liquidité par rapport au marché au moment de la présentation de l'offre initiale. Étant donné que la nouvelle fourchette prévue par le présent avis de modification fera baisser le nombre maximal d'Actions pouvant être rachetées dans le cadre de l'offre, le conseil d'administration n'a pas jugé nécessaire ni souhaitable de demander à BMO Marchés des capitaux de mettre à jour son avis quant à la liquidité en fonction du présent avis de modification. L'avis quant à la liquidité de BMO Marchés des capitaux est reproduit à l'annexe A de l'offre et note d'information. Le sommaire de l'avis quant à la liquidité qui figure dans les présentes est présenté en entier sous réserve du texte complet de cet avis. Le conseil d'administration recommande aux actionnaires de lire l'avis quant à la liquidité intégralement. L'avis quant la liquidité n'est pas une recommandation faite aux actionnaires de déposer ou non une partie ou la totalité de leurs Actions en réponse à l'offre. Les actionnaires qui ont déposé leurs Actions en réponse à l'offre initiale avant la date du présent avis de modification sont avisés QUE CE DÉPÔT N'EST PLUS VALIDE et qu'ils SERONT TENUS DE DÉPOSER DE NOUVEAU LEURS ACTIONS EN BONNE ET DUE FORME de la manière indiquée dans les présentes afin de pouvoir participer à l'offre. Il est entendu que le dépôt de toutes les Actions déjà déposées sera réputé révoqué et ne sera accepté aux fins de prise de livraison et de règlement que si les actionnaires suivent les étapes supplémentaires décrites à la rubrique 3 du présent avis de modification, « Procédure de dépôt des Actions ». Les actionnaires qui souhaitent déposer de nouveau des Actions dans le cadre d'un dépôt à l'enchère doivent redéposer leurs Actions à un prix se situant à l'intérieur de la nouvelle fourchette. Les actionnaires qui souhaitent déposer de nouveau des Actions dans le cadre d'un dépôt au prix de rachat doivent redéposer leurs Actions qu'ils aient ou non déjà déposé ces Actions dans le cadre d'un dépôt au prix de rachat. Si vous avez déjà déposé vos Actions et que vous ne les déposez pas de nouveau en bonne et due forme conformément à la procédure décrite dans les présentes, le dépositaire canadien ou l'agent émetteur suédois, selon le cas, vous les retournera promptement après la date d'expiration pour les actionnaires qui ne sont pas des actionnaires Euroclear ou la date d'expiration pour les actionnaires Euroclear, selon le cas. ii Dans le cadre de l'offre, la Société déterminera, en tenant compte du nombre d'Actions déposées aux termes de dépôts à l'enchère et de dépôts au prix de rachat et des prix précisés par les actionnaires qui déposent des Actions aux termes de dépôts à l'enchère, le prix de rachat unique qu'elle paiera pour chaque Action déposée en réponse à l'offre, qui correspondra au prix de rachat par Action le plus bas qui permettra à la Société de racheter le nombre maximal d'Actions validement déposées aux termes de dépôts à l'enchère et de dépôts au prix de rachat et dont le dépôt n'a pas été révoqué moyennant un prix de rachat total ne dépassant pas 128 000 000 $ CA (soit l'équivalent d'environ 989 M SEK ou 98,4 M$ US, dans chaque cas, au 10 mai 2022, soit la date précédant la date de l'offre initiale). Le prix de rachat sera un multiple de 0,20 $ CA (soit l'équivalent d'environ 1,56 SEK) à l'intérieur de la nouvelle fourchette. Les actionnaires qui ont dûment déposé des Actions aux termes d'un dépôt à l'enchère à un prix égal ou inférieur au prix de rachat ou aux termes d'un dépôt au prix de rachat et qui n'ont pas révoqué en bonne et due forme le dépôt des Actions en question recevront le prix de rachat, payable au comptant (sous réserve des retenues d'impôt applicables, le cas échéant), à l'égard de la totalité des Actions rachetées, conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l'offre, dont les dispositions concernant le calcul au prorata, ainsi qu'il est décrit à la rubrique 3 de l'offre initiale, « Nombre d'Actions et calcul au prorata ». Tous les dépôts à l'enchère et les dépôts au prix de rachat seront assujettis à des rajustements afin d'éviter le rachat de fractions d'Actions (arrondissements à la baisse au nombre entier d'Actions le plus près). Tous les paiements faits aux actionnaires seront assujettis à la déduction des retenues d'impôt applicables. Se reporter à la rubrique 14 de la note d'information, « Incidences fiscales ». Le conseil d'administration d'IPC a approuvé l'offre. Toutefois, IPC, son conseil d'administration, BMO Marchés des capitaux, en sa qualité de conseiller financier et de courtier gérant canadien, Services aux Investisseurs Computershare Inc., en sa qualité de dépositaire canadien, Pareto Securities AB, en sa qualité de gérant suédois ou Aktieinvest FK AB, en sa qualité d'agent émetteur suédois ne font aucune recommandation aux actionnaires quant à savoir s'ils devraient déposer ou non des Actions en réponse à l'offre. Les actionnaires sont invités à évaluer attentivement tous les renseignements de l'offre, à consulter leurs conseillers financiers, juridiques, en placements, en fiscalité et autres conseillers professionnels et à prendre leur propre décision quant à savoir s'ils devraient déposer des Actions en réponse à l'offre et, le cas échéant, le nombre d'Actions à déposer ou encore s'ils devraient spécifier un prix et, le cas échéant, le prix auquel ils déposent ces Actions. Se reporter à la rubrique 3 de la note d'information, « Objet et portée de l'offre ». Les actionnaires sont invités à examiner attentivement les incidences fiscales applicables découlant d'un dépôt d'Actions en réponse à l'offre. En particulier, on s'attend généralement à ce que tous les actionnaires qui vendent des Actions dans le cadre de l'offre réalisent des dividendes réputés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt »). Le montant de tels dividendes réputés reçus par un actionnaire Euroclear sera assujetti à une retenue d'impôt canadien au taux de 25 %, que cet actionnaire soit (i) un résident du Canada, ou (ii) un non-résidentdu Canada et qu'il ait droit aux avantages conférés par une convention fiscale applicable. Le montant de tels dividendes réputés reçus par un actionnaire qui n'est pas un actionnaire Euroclear qui ne réside pas au Canada sera assujetti à une retenue d'impôt canadien au taux de 25 % ou à un taux inférieur prévu par les modalités d'une convention fiscale applicable. Compte tenu de la différence entre le traitement fiscal du dividende réputé en vertu de la Loi de l'impôt applicable à une vente d'Actions dans le cadre de l'offre et le traitement fiscal des gains ou pertes en capital qui s'appliquerait généralement à une vente d'Actions sur le marché, les actionnaires qui souhaitent vendre leurs Actions devraient consulter leurs conseillers en fiscalité afin de déterminer s'ils devraient vendre leurs Actions sur le marché plutôt que de les déposer en réponse à l'offre afin de pouvoir bénéficier du traitement fiscal des gains en capital (ou des pertes en capital) à la disposition de leurs Actions. Le prix de vente ayant cours sur le marché peut différer du prix de rachat. La participation à l'offre est volontaire et chaque actionnaire devrait prendre la décision d'y participer ou non. Les actionnaires peuvent choisir de ne pas déposer leurs Actions en réponse l'offre ni de les vendre sur le marché libre. Se reporter à la rubrique 14 de la note d'information, « Incidences fiscales ». iii NUL N'A ÉTÉ AUTORISÉ À FAIRE DE RECOMMANDATION AU NOM D'IPC QUANT À SAVOIR SI VOUS DEVRIEZ DÉPOSER OU NON DES ACTIONS EN RÉPONSE À L'OFFRE. NUL N'A ÉTÉ AUTORISÉ À DONNER DES RENSEIGNEMENTS OU À FAIRE QUELQUE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'OFFRE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST ÉNONCÉ DANS LE PRÉSENT AVIS DE MODIFICATION ET DANS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION. SI DE TELLES RECOMMANDATIONS OU DÉCLARATIONS SONT FAITES OU SI DE TELS RENSEIGNEMENTS SONT FOURNIS, ILS NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME AYANT ÉTÉ AUTORISÉS PAR IPC. Aucune autorité en valeurs mobilières du Canada, de la Suède ou d'un autre territoire n'a approuvé ou désapprouvé l'offre ni ne s'est prononcée sur le bien-fondé ou le caractère équitable de l'offre ou sur le caractère adéquat ou l'exactitude des renseignements contenus dans le présent avis de modification ou dans l'offre et note d'information. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Les actionnaires qui se trouvent en Suède et dans d'autres territoires que le Canada doivent savoir que l'offre est présentée par un émetteur canadien à l'égard de ses propres titres, et que bien que l'offre soit assujettie aux obligations d'information canadiennes, ces obligations pourraient différer de celles de la Suède et d'autres territoires. Les états financiers d'IPC ont été dressés conformément aux Normes internationales d'information financière et sont assujettis aux normes canadiennes en matière d'audit et d'indépendance des auditeurs, de sorte qu'ils pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés suédoises et d'autres territoires. Les investisseurs pourraient éprouver des difficultés à exercer des recours civils en vertu de la législation en valeurs mobilières suédoise du fait qu'IPC est située au Canada et que certains de ses dirigeants et administrateurs nommés dans l'offre et note d'information ne sont pas résidents de la Suède. Il est recommandé aux actionnaires Euroclear d'adresser leurs questions ou demandes de renseignements concernant l'offre à l'agent émetteur suédois ou au gérant suédois. Les actionnaires qui ne sont pas des actionnaires Euroclear doivent adresser leurs questions ou demandes de renseignements au dépositaire canadien ou au courtier gérant canadien. Les adresses et numéros de téléphone de l'agent émetteur suédois, du gérant suédois, du dépositaire canadien et du courtier gérant canadien sont mentionnés ci-après. moins que la Société ne la prolonge ou ne la retire, l'offre expirera à : (i) 17 h (heure de l'Europe centrale) le 20 juin 2022 pour les actionnaires Euroclear; et à (ii) 17 h (heure normale de l'Est) le 28 juin 2022 pour les actionnaires qui ne sont pas des actionnaires Euroclear. Le courtier gérant canadien dans le cadre Le gérant suédois dans le cadre de l'offre est : de l'offre est : BMO Nesbitt Burns Inc. Pareto Securities AB First Canadian Place Box 7415, Berzelii Park 9 100 King St. W. SE-103 91 Stockholm Toronto (Ontario) M5X 1H3 Téléphone : +46 8 402 51 40 Courriel : IPC.SIB@bmo.com Courriel : issueservice.se@paretosec.com Le dépositaire canadien dans le cadre L'agent émetteur suédois dans le cadre de l'offre est : de l'offre est : Services aux Investisseurs Computershare Inc. Aktieinvest FK AB 100 University Ave, 8th Floor Box 7415, Berzelii Park 9 Toronto (Ontario) M5J 2Y1 SE-103 91 Stockholm Téléphone : 1-800-564-6253 Téléphone : +46 8 506 517 95 À l'extérieur de l'Amérique du Nord : 1-514-982-7555 Courriel : emittentservice@aktieinvest.se Courriel : corporateactions@computershare.com iv DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Le présent avis de modification renferme des énoncés et des renseignements qui constituent des déclarations prospectives » ou de l'« information prospective » (au sens de la législation en valeurs mobilières applicable). Ces énoncés et renseignements (collectivement, les « déclarations prospectives ») portent sur des événements futurs, notamment les événements relatifs à l'offre. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent avis de modification sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives sont à jour à la date à laquelle est sont faites seulement. IPC n'entend pas mettre à jour ces déclarations prospectives et n'assume obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l'exigent. Le virus de la COVID-19 ainsi que les restrictions et perturbations connexes ont eu une incidence importante sur la demande mondiale et les prix du pétrole et du gaz naturel ainsi que sur le cours des actions des sociétés pétrolières et gazières en général. Bien que la demande, les prix des marchandises et les cours des actions se soient rétablis, il se pourrait que ces effets défavorables se reproduisent ou que les prix des marchandises diminuent ou demeurent volatils dans l'avenir. Ces facteurs sont indépendants de la volonté de la Société et il est difficile de prévoir quelle sera l'incidence de ceux-ci et d'autres facteurs sur la Société et le cours des Actions. Compte tenu de la situation actuelle, en date des présentes, la Société continue d'examiner et d'évaluer ses plans d'affaire et hypothèses concernant le contexte commercial, ainsi que ses estimations de la production, des flux de trésorerie, des coûts d'exploitation et de dépenses en immobilisations futurs. Tous les énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés, peuvent constituer des déclarations prospectives. Les énoncés qui expriment ou mettent en jeu des prévisions, des attentes, des points de vue, des projets, des projections, des indications, des budgets, des objectifs, des hypothèses ou des événements ou rendements futurs (souvent à l'aide d'expressions ou de termes comme « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer à », « estimer », « projeter », « prédire », « potentiel », « cibler », avoir l'intention de » et de termes ou d'expressions similaires ainsi que par l'emploi du futur ou du conditionnel) ne sont pas des énoncés portant sur des faits passés et peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives portent notamment sur le moment, la réalisation et l'annonce des résultats de l'offre. Les déclarations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par IPC, y compris les attentes et hypothèses concernant le niveau de participation des actionnaires à l'offre et le respect des conditions relatives à l'offre ou la levée de celles-ci en temps opportun. Bien qu'IPC estime que les attentes et hypothèses sur lesquelles sont fondées ces déclarations prospectives soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'y fier sans réserve étant donné qu'IPC ne peut garantir qu'elles s'avéreront. Étant donné que les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent de par leur nature des incertitudes et des risques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Ces facteurs et risques sont notamment le risque que les actionnaires ne participent pas à l'offre ou qu'ils n'y participent pas dans la mesure prévue par la Société, et le risque que les conditions relatives à l'offre ne soient pas respectées ou levées ou qu'elles ne soient pas respectées ou levées en temps opportun. Il y a lieu de préciser que la liste de facteurs qui précèdent n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces facteurs et d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur IPC ou ses activités ou résultats financiers figurent à la rubrique « Risk Factors » (en anglais seulement) de la notice annuelle d'IPC pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, à la rubrique « Risk and Uncertainties » (en anglais seulement) du rapport de gestion d'IPC pour le trimestre clos le 31 mars 2022, à la rubrique Risk and Uncertainties » (en anglais seulement) du rapport de gestion d'IPC pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans d'autres rapports déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes, y compris des rapports financiers, des rapports de gestion et des notices annuelles antérieurs, qui sont affichés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com) ou sur le site Web d'IPC (www.international-petroleum.com). v This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. 