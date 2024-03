International Petroleum Corporation est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Canada. La société possède un portefeuille d'actifs situés au Canada, en Malaisie et en France. Ses actifs pétroliers et gaziers au Canada sont situés en Alberta et en Saskatchewan. Les actifs pétroliers et gaziers de la région de Suffield et les actifs pétroliers de Ferguson sont des actifs conventionnels situés dans le sud de l'Alberta. Les principaux actifs d'IPC dans le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan sont les projets Blackrod et Onion Lake, qui sont des actifs de pétrole brut lourd utilisant des méthodes de développement conventionnelles et assistées par la vapeur. Onion Lake Thermal est un gisement conventionnel de pétrole lourd situé dans la région de Lloydminster en Saskatchewan. Les actifs de la région de Suffield sont des actifs pétroliers et gaziers conventionnels détenus sur une vaste position foncière contiguë de 800 000 acres nets de droits gaziers peu profonds et de 100 000 acres nets de droits pétroliers. Le champ de Bertam est situé à 170 kilomètres au large, à l'est de la Malaisie péninsulaire, dans le bloc PM307.