International Public Partnerships Ltd - Société d'investissement dans les infrastructures basée à Londres - Depuis le 1er janvier, 83 millions de livres sterling d'investissements ont été réalisés dans les secteurs de la transmission offshore, des infrastructures sociales et du numérique, financés par les liquidités générées par les récentes réalisations pour un montant total de 200 millions de livres sterling. La société réaffirme ses objectifs de croissance du dividende annuel pour 2024 et 2025, avec une augmentation de 3,0 % à 8,37 pence par action pour 2024 et une nouvelle augmentation de 2,5 % à 8,58 pence par action pour 2025.

River & Mercantile UK Micro Cap Investment Co Ltd - Au cours du semestre clôturé le 31 mars, la valeur nette d'inventaire par action est de 1,8818 GBP, contre 1,7714 GBP au 30 septembre. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 39% pour atteindre 3,7 millions de livres sterling, contre 2,7 millions de livres sterling l'année précédente. La société ne prévoit pas de verser de dividendes. Le rendement total de la valeur liquidative sur six mois est de 6,2 %, contre 6,0 % pour l'indice de référence.

R&Q Insurance Holdings Ltd - Compagnie d'assurance non-vie spécialisée basée aux Bermudes - Précédemment, la compagnie a proposé la vente de 100% des intérêts de Randall & Quilter America Holding Inc, holding de l'activité de gestion de programmes de la compagnie Accredited, à des fonds conseillés par Onex Corp. Le 13 juin, Onex a proposé une structure de transaction alternative au cas où les conditions de clôture de la vente initiale ne pourraient pas être satisfaites. Le conseil d'administration accepte la proposition alternative.

Vinanz Ltd - Société d'exploitation minière de Bitcoin - annonce son intention d'ouvrir un nouveau cluster minier dans l'Indiana, aux États-Unis, dans le cadre du réseau Vinanz Nexus. Le président David Lenigas déclare : "Notre vision de la croissance est d'étendre le réseau Vinanz Bitcoin Nexus aussi rapidement que possible dans le plus grand nombre possible d'États américains".

