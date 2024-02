International Public Partnerships Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir à ses investisseurs des rendements stables, à long terme et indexés sur l'inflation, basés sur des dividendes croissants et un potentiel d'appréciation du capital. Elle cherche à atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs et d'entreprises d'infrastructure qui, grâce à une gestion active, répond aux besoins sociétaux et environnementaux. La société investit dans des actifs d'infrastructures publiques ou sociales et dans des entreprises connexes situées au Royaume-Uni, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres parties du monde. La société a réalisé 138 investissements dans les secteurs de la transmission d'énergie, de l'éducation, des transports, de la santé, des tribunaux, des eaux usées, de la police, des logements militaires et d'autres secteurs. Elle investit dans diverses zones géographiques, telles que le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Danemark. Son conseiller en investissement est Amber Fund Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds