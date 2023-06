International Public Partnerships décroche cinq investissements en Nouvelle-Zélande

(Alliance News) - International Public Partnerships Ltd a annoncé vendredi qu'elle avait conclu avec succès l'acquisition de cinq investissements dans des infrastructures en Nouvelle-Zélande.

La société d'investissement dans les infrastructures et les entreprises, basée à Londres, a déclaré que le portefeuille de 218 millions de dollars néo-zélandais, soit 108 millions de livres sterling, lui permet de détenir 100 % de cinq investissements en Nouvelle-Zélande.

International Public Partnerships a acheté les investissements à HRL Morrison & Co pour 200 millions de dollars néo-zélandais. HRL Morrison & CO est un gestionnaire d'actifs basé à Wellington, en Nouvelle-Zélande, qui investit dans les infrastructures et l'immobilier.

International Public Partnerships a annoncé l'acquisition le 9 décembre et a précisé que trois des investissements sont des projets scolaires en Nouvelle-Zélande, un autre est un investissement dans la prison d'Auckland et le dernier est une installation de logement pour étudiants à l'Université de technologie d'Auckland.

International Public Partnership a déclaré que ces investissements produiraient des flux de trésorerie stables à long terme et que la durée de vie moyenne restante des projets était supérieure à 24 ans.

"Ces actifs d'infrastructure de haute qualité représentent l'expansion de l'INPP sur le marché néo-zélandais mature, diversifiant notre portefeuille d'investissement et complétant l'activité australienne de la société", a déclaré Mike Gerrard, président du conseil d'administration de l'INPP.

Les actions d'International Public Partnership étaient en hausse de 0,3 % à 137,64 pence à Londres vendredi.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.