International Public Partnerships Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir à ses investisseurs des rendements stables, à long terme et liés à l'inflation, basés sur des dividendes croissants et un potentiel d'appréciation du capital. Elle cherche à atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs et d'entreprises d'infrastructure qui, par sa gestion active, répond aux besoins sociétaux et environnementaux. Elle investit dans des actifs d'infrastructure publics ou sociaux et des entreprises connexes. La société compte environ 142 investissements dans des actifs et des entreprises d'infrastructure dans divers secteurs, tels que la transmission d'énergie, le transport, l'éducation, la distribution de gaz, les eaux usées, la santé, le logement militaire, le numérique, les tribunaux et autres. Elle investit dans diverses zones géographiques, telles que le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Irlande, le Danemark et l'Italie. Son conseiller en investissement est Amber Fund Management Limited.