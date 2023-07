International Seaways, Inc. se consacre au transport de pétrole brut et de produits pétroliers dans le cadre du commerce international. Elle possède et exploite une flotte de navires océaniques. Elle opère dans deux segments : Les pétroliers et les transporteurs de produits. Le segment des transporteurs de pétrole brut comprend l'activité d'allégement des transporteurs de pétrole brut, qui fournit des services d'allégement de navire à navire (STS) et des services complets d'allégement STS aux clients des régions du Golfe des États-Unis (USG), du Pacifique des États-Unis, de Grand Bahama et de Panama. Dans le cadre des services d'allègement STS, la société fournit du personnel et du matériel (tuyaux et défenses) pour faciliter le transfert de marchandises entre des navires de mer positionnés l'un à côté de l'autre, qu'ils soient à l'arrêt ou en route. Le secteur des transporteurs de produits se compose d'une flotte de MR, de LR1, d'un LR2 et de transporteurs de produits Handysize qui assurent le transport de produits pétroliers raffinés. Les cargaisons de produits pétroliers raffinés sont transportées des raffineries vers les marchés de consommation.