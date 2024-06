INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de l'immobilier. La société opère sous les marques Regus, Signature, Spaces, HQ, Basepoint, Stop&Work, Too, The Clubhouse, Bizdojo, OpenOffice, No18, Central Working et Copernic. Ces marques offrent un réseau mondial de lieux de travail pour différents types d'entreprises, des travailleurs à domicile aux sociétés. La société se concentre non seulement sur des sites uniques, mais aussi sur des réseaux nationaux intégrés, et fournit également des services de vente, de gestion et d'abonnement, des bureaux virtuels, des salles de réunion, des espaces de coworking et des services de récupération des lieux de travail. L'entreprise, avec les marques qu'elle possède, est présente dans le monde entier.

Secteur Services immobiliers