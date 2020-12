Internet Initiative Japan Inc. : Reprise de la tendance de fond

Données financières JPY USD EUR CA 2021 215 Mrd 2 067 M 1 704 M Résultat net 2021 6 246 M 60,0 M 49,5 M Dette nette 2021 33 163 M 318 M 263 M PER 2021 31,8x Rendement 2021 0,84% Capitalisation 199 Mrd 1 909 M 1 575 M VE / CA 2021 1,08x VE / CA 2022 0,99x Nbr Employés 3 780 Flottant 57,4% Prochain événement sur INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 29/12/20 SPLIT: 2 pour 1 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 4 517,14 JPY Dernier Cours de Cloture 4 410,00 JPY Ecart / Objectif Haut 24,7% Ecart / Objectif Moyen 2,43% Ecart / Objectif Bas -44,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Koichi Suzuki Chairman & Chief Executive Officer Eijiro Katsu President, COO & Representative Director Akihisa Watai Chief Financial Officer & Managing Director Junichi Shimagami Director & Chief Technology Officer Yasuro Tanahashi Independent Outside Director