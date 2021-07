Interparfums : En phase d'approche d'une résistance majeure 28/07/2021 | 08:26 Jordan Dufee 28/07/2021 | 08:26 achat En cours

Cours d'entrée : 58.7€ | Objectif : 68€ | Stop : 53€ | Potentiel : 15.84% Interparfums arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 68 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 61.75 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.61 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INTERPARFUMS 49.57% 3 935 L'ORÉAL 23.41% 254 462 KAO CORPORATION -14.32% 29 568 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 7.88% 28 044 NATURA &CO HOLDING S.A. 11.90% 15 704 AMOREPACIFIC CORPORATION 15.05% 12 655 KOSÉ CORPORATION 4.72% 9 588 COTY INC. 23.93% 6 665 PROYA COSMETICS CO.,LTD. -8.66% 5 022 AMOREPACIFIC GROUP 8.56% 4 195 YATSEN HOLDING LIMITED -63.47% 3 922

Données financières EUR USD CA 2021 485 M 573 M - Résultat net 2021 51,7 M 61,0 M - Tréso. nette 2021 112 M 132 M - PER 2021 61,9x Rendement 2021 1,01% Capitalisation 3 326 M 3 935 M - VE / CA 2021 6,62x VE / CA 2022 5,81x Nbr Employés 290 Flottant 26,6% Prochain événement sur INTERPARFUMS 09/09/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 58,40 € Objectif de cours Moyen 55,11 € Ecart / Objectif Moyen -5,63% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Philippe Bénacin Chairman, President & Chief Executive Officer Philippe Santi Executive Director & Director-Legal & Finance Frédéric Garcia-Pelayo Chief Operating Officer & Executive Director Maurice Alhadève Independent Non-Executive Director Chantal Roos Independent Non-Executive Director