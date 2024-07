Chiffre d'affaires 2e trimestre 2024 : 210 M€ (+16 %)

Philippe Santi Directeur Général Délégué, a ajouté : « Les hausses raisonnables de prix de facturation pratiquées début 2022 et début 2023 n'ont pas pesé sur les volumes de vente au 1er semestre 2024. Elles ont surtout permis de maintenir la marge brute à un niveau élevé. Grâce à la maîtrise récurrente des coûts fixes et à une répartition plus équilibrée des dépenses de marketing et publicité entre les deux semestres de l'année, le résultat opérationnel du 1er semestre 2024 ne devrait enregistrer qu'un recul limité par rapport à un 1er semestre 2023 exceptionnellement haut, en ligne avec le budget. »

En 2006, les sociétés Van Cleef & Arpels et InterparfumsSA avait signé un accord de licence mondial et exclusif d'une durée de 12 ans pour la création, la fabrication et la distribution de parfums et produits dérivés sous la marque Van Cleef & Arpels, contrat qui avait ensuite été prorogé pour une durée de 6 ans jusqu'au 31 décembre 2024.

La mise sur le marché de plusieurs nouvelles lignes fin 2022 et début 2023, conjuguées au succès international de la ligne I Want Choo lancée en 2021, avaient généré une croissance remarquable (+44 %) des parfums Jimmy Choo au 1er semestre 2023, générant une base de comparaison élevée pour cette année. Le début du lancement de la ligne I Want Choo Le Parfum, dont les premiers résultats sont très bons, permet de conforter la tendance et le potentiel de la marque ;

Disclaimer

Inter Parfums SA published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 05:10:04 UTC.