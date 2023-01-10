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    ITP   FR0004024222

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Interparfums : Document AMF CP. 2023DD879313

10/01/2023 | 18:16
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2023DD879313

09 janvier 2023

FR0004024222 - DD154881

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Philippe Santi, Directeur Général Délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : INTERPARFUMS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 60.7072 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 60.7072 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Inter Parfums SA published this content on 10 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 January 2023 17:14:15 UTC.


© Publicnow 2023
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Tréso. nette 2022 113 M 121 M -
PER 2022 44,9x
Rendement 2022 1,59%
Capitalisation 3 901 M 4 192 M -
VE / CA 2022 5,44x
VE / CA 2023 5,05x
Nbr Employés 308
Flottant 26,9%
Graphique INTERPARFUMS
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TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Clôture 62,30 €
Objectif de cours Moyen 58,75 €
Ecart / Objectif Moyen -5,70%
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Philippe Santi Chief Financial & Legal Officer
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Maurice Alhadève Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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L'ORÉAL9.67%210 422
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KAO CORPORATION-2.85%18 019
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COTY INC.7.48%7 974