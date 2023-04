Interparfums : Document d'Enregistrement Universel 2022

Message des dirigeants

Chers amis,

Interparfums a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires record de plus de 700 millions d'euros.

Cette performance a été permise par un marché très dynamique dans de nombreuses zones géographiques, notamment en Amérique du Nord, du Sud, mais aussi en Asie et en Europe de l'Ouest.

Mais elle reflète surtout la désirabilité exprimée par les consommateurs pour nos marques, et c'est bien le plus important : Interparfums dispose plus que jamais d'un portefeuille

de marques fortes, qui s'est encore enrichi avec la signature du contrat avec la Maison Lacoste.

Pourtant, l'année n'aura pas été simple, marquée par la guerre en Ukraine et globalement par une situation géopolitique mondiale difficile. Nos équipes auront su répondre avec talent

des difficultés contextuelles d'approvisionnement permanentes, qui devraient également perdurer en 2023.

Tous ces paramètres, qui sont aujourd'hui partie intégrante de notre activité, sont autant de motifs de satisfaction : année après année, Interparfums doit faire face à des problématiques nouvelles et variées, toujours en maintenant sa croissance

et sa rentabilité.

Mais au-delà des enjeux strictement opérationnels, ce qui est pour nous une grande fierté est notre capacité à poursuivre notre croissance en répondant à des contraintes plus récentes mais devenues essentielles.

Nous voulons bien sûr parler de notre politique en matière de RSE. Devenues prioritaires à l'échelle de la Planète,

les questions environnementales sont également devenues, pour notre société, un sujet majeur.

En travaillant sur le recyclage des composants, en réduisant le poids de différents matériaux, en participant à la responsabilisation des équipes et partenaires industriels, Interparfums s'inscrit sur la voie d'une croissance soutenue mais responsable.

Si l'environnemental est un sujet quotidien, le social et le sociétal sont également devenus fondamentaux et ont connu de profondes évolutions.

Vous le savez tous, le rapport au travail et les priorités

de vie ont beaucoup changé depuis la crise sanitaire de 2020. Les aspirations personnelles de chacun ne sont plus les mêmes et c'est la compréhension et l'intégration de cette nouvelle donne qui nous assurera la bonne tonalité en matière de gestion des Ressources Humaines.

Interparfums aura 40 ans en 2023 et nous avons la certitude que la société est mieux armée que jamais pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, et conforter sa place de challenger sur le marché de la parfumerie sélective. Certaines choses changent et évoluent mais il en est une qui reste constante : la confiance totale que nous portons à cette société et à l'ensemble des femmes et des hommes qui la composent.

Amitiés à tous

•

Philippe Benacin

Jean Madar