Interparfums : "Notre modèle d’exploitation de licence est intact" Philippe Santi, DG Délégué

Extrêmement dynamique depuis la sortie de la crise sanitaire, la parfumerie de luxe a démarré 2024 sur une croissance mondiale à deux chiffres, comme en 2023. Après avoir été mises de côté par une pandémie qui a touché l’odorat et la vie sociale, les fragrances connaissent un fort regain d’intérêt. En Occident où leur consommation est plus régulière, et en Orient où elles séduisent de plus en plus de jeunes chinois. Sur ce secteur dominé par une dizaine d’acteurs, Interparfums exploite des licences de marques premium, à l’image des sociétés cotées Puig et Coty. Avec comme marques phares Montblanc, Jimmy Choo, Coach et maintenant Lacoste, pour lequel il a déboursé 90 M€. Ce modèle de licences à durée déterminée fait pleinement valoir les talents des équipes d’Interparfums, tout en semant régulièrement le doute sur la pérennité de telle ou telle marque dans le portefeuille. Ce fut le cas en septembre dernier, lorsque Richemont (propriétaire des marques Montblanc et Van Cleef & Arpels) a annoncé la création d’un laboratoire de haute parfumerie pour promouvoir et coordonner le développement de ses maisons. Le titre Interparfums a alors perdu près d’un tiers de sa valeur en l’espace de quelques semaines, avant de se reprendre progressivement. Rencontre avec Philippe Santi à l’occasion de la conférence investisseurs organisée la semaine dernière par TP ICAP Midcap.