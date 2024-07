INTERPARFUMS : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Interparfums avec un objectif de cours réduit de 54 à 43,5 euros.



Le broker tient notamment compte de l'attribution d'une action pour 10, le 28 juin, et de la mise à jour des comparables et des hypothèses de marge à long terme (+ 25pb/an après 2027 vs +30 pb/an).



Le CA du 2e trimestre est néanmoins ressorti à 209,9 ME, soit +15,7% et +14%e à tcc, avec une croissance tirée principalement par J.Choo et Lacoste.



A fin juin, la croissance se situe donc à 6,7% (422,6 ME). La guidance de CA est maintenue (de 880 à 900 ME), mais la Direction ne donne toujours pas détail sur son objectif de ROC 2024.



L'analyste estime que la capacité d'Interparfums à relever ses guidances (historiquement, près de 2 relèvements par an) apparaît 'pour l'instant intacte' et ajoute que le titre devrait plutôt bien réagir, notamment parce qu'il se traite 30% moins cher (multiples 10 ans).





