rapport annuel 2023

MESSAGE DES DIRIGEANTS - 3

CHIFFRES CLÉS 2023 - 4

FAITS MARQUANTS 2023 ET PERSPECTIVES - 6

GOUVERNANCE - 8

STRATÉGIE - 12

ORGANIGRAMME DU GROUPE - 13

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE - 14

MARCHÉ - 16

ÉQUIPES ET ORGANISATION - 18

SAVOIR-FAIRE - 20

PORTEFEUILLE DE MARQUES - 22

CARNET DE L'ACTIONNAIRE - 48

COMPTES RÉSUMÉS - 50

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 53

1

MESSAGE

DES DIRIGEANTS

Chers actionnaires, chers amis,

Depuis quelques années, le métier de notre société s'est sans aucun doute complexifié.

Par le fait notamment d'une situation géopolitique difficile mais aussi d'enjeux opérationnels toujours plus compliqués sur un marché aux exigences croissantes. Sans oublier le sujet réglementaire de plus en plus impor tant.

Qu'il s'agisse de compliance, d'enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux, les obligations sont devenues au cours des dernières années de plus en plus présentes.

Et de plus en plus impactantes en termes de coût, et de temps…

À cela s'ajoute bien sûr l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Pour autant, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter.

Notre capacité d'adaptation, le talent de nos équipes demeurées globalement inchangées malgré un marché de l'emploi complexe depuis l'après crise sanitaire, le savoir-faire du Groupe et naturellement la valeur de notre portefeuille de marques, nous ont toujours réussi et ces changements n'altèrent en rien notre confiance.

La manière dont a évolué notre métier depuis quelques années constitue une véritable barrière à l'entrée dans l'univers de la parfumerie sélective et nous avantage incontestablement. Il nous semble extrêmement compliqué aujourd'hui pour un nouvel acteur de se lancer sur ce marché.

Nous venons de publier d'excellents résultats 2023 et l'exercice 2024 sera, quant à lui, marqué par un premier lancement Lacoste, dont le potentiel est indéniablement très important, et par la poursuite de la croissance sur les marques fortes de notre portefeuille.

Pour toutes ces raisons, nous sommes certains que 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices et abordons cette année avec un optimisme inchangé.

Merci pour votre confiance.

Philippe Benacin Jean Madar

CHIFFRES CLÉS 2023

Désormais première marque du Groupe, les parfums Jimmy Choo dépassent les 200 millions d'euros, en hausse de 16 %, portés par les lignes historiques Jimmy Choo et Jimmy Choo Man, et surtout par le succès international continu des lignes I Want Choo et I Want Choo Forever, lancées en 2021 et 2022. Avec un chiffre d'affaires là encore supérieur à 200 millions d'euros, en progression de 12 %, les parfums Montblanc poursuivent une croissance soutenue, portée par la solidité de la franchise Monblanc Legend et la forte hausse de la franchise Montblanc Explorer, renforcée par le lancement de la ligne Montblanc Explorer Platinum en début d'année. Avec un 4e trimestre en progression de près de 12 %, les parfums Coach poursuivent leur forte dynamique et enregistrent un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros, en croissance de 22 %, grâce à la hausse continue de la demande sur la quasi-totalité des lignes féminines et masculines Coach, renforcées par plusieurs extensions tout au long de l'année.

Malgré une amélioration des conditions de marché en Europe de l'Est, l'activité des parfums Lanvin présente un léger recul en l'absence de lancement majeur sur la période.

Le chiffre d'affaires des parfums Rochas dépasse les 40 millions d'euros grâce à la bonne tenue de la ligne Eau de Rochas et au lancement de la ligne Rochas Girl Life, seconde illustration de la démarche éco-responsable menée par le Groupe.

La collection Les Sommets mise sur le marché en début d'année, dans une distribution extrêmement sélective (550 points de vente), participe au déploiement de l'offre des parfums Moncler. Dans le même temps,le duo Moncler Sunrise, lancé en fin d'année, enregistre des premiers signes très positifs, traduisant le vrai démarrage de la marque en parfumerie.

Une initiative majeure est en préparation pour 2025.

La quasi-totalité des zones géographiques progresse : Avec un chiffre d'affaires de 323 millions d'euros, en croissance de 13 %, l'Amérique du Nord poursuit sa dynamique grâce au grand succès des parfums Jimmy Choo et Coach sur la zone, dans un marché toujours en croissance (Croissance du marché américain au mois de novembre 2023 : +12,5 %).

Si la situation économique dans certains pays est tendue, l'Amérique du Sud, portée par les marques phares, notamment Montblanc, affiche une croissance de 49 % au 4e trimestre et de 29 % sur l'année.

Alors que le marché chinois retrouve une tendance positive depuis quelques mois avec une hausse des ventes de 14 % sur l'année, la croissance en Asie est également tirée par la performance des parfums Montblanc, Coach et Jimmy Choo en Australie, au Japon et à Taïwan.

Très perturbée en 2022 du fait du début de la guerre en Ukraine, l'Europe de l'Est retrouve des niveaux d'activité plus normatifs en 2023 grâce aux parfums Lanvin, Jimmy Choo et Montblanc.

Les parfums Montblanc, Jimmy Choo et Rochas portent la croissance en Europe de l'Ouest et en France avec respectivement des progressions de 7 % et 10 %. Enfin, le Moyen-Orient, après une année 2022 en très forte hausse et un premier semestre 2023 stable, subit les répercussions des conflits dans la zone.

(en milliers d'euros) 2019 2020 2021 2022 2023 Chiffre d'affaires 484 260 367 365 560 827 706 624 798 481 % à l'international 92,4 % 91,3 % 93,6 % 94,4 % 94,6 % Résultat opérationnel 73 069 46 909 98 891 131 821 165 560 % du chiffre d'affaires 15,1 % 12,8 % 17,6 % 18,7 % 20,7 % Résultat net part du Groupe 50 633 30 704 71 095 99 523 118 742 % du chiffre d'affaires 10,5 % 8,4 % 12,7 % 14,1 % 14,9 % Capitaux propres (part du Groupe) 462 829 492 488 541 409 592 459 641 002 Trésorerie nette d'emprunts 195 651 217 158 147 663 88 734 54 726 Total du bilan 601 003 616 794 822 219 987 977 968 193 Effectifs 300 290 298 317 334 .

CHIFFRE D'AFFAIRES

(en millions d'euros)

DIVIDENDE COURANT PAR ACTION (1)

(en euros)

798,5

0,95

706,6

0,78

560,8

367,4

0,41

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(en millions d'euros)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en millions d'euros)

165,6

118,7

131,8

99,5

98,9

71,1

46,9

30,7

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

BILAN SIMPLIFIÉ

(en millions d'euros)

TRÉSORERIE NETTE D'EMPRUNTS

(en millions d'euros)

437,3

ACTIFS NON COURANTS

353,2

ACTIFS COURANTS

177,7

TRÉSORERIE

643,7

CAPITAUX PROPRES

110,8

EMPRUNTSNON COURANT

213,7

AUTRES PASSIFS

217,2

147,7

88,7

54,7

Actif

Passif

(1) Année de paiement et retraité des attributions gratuites d'actions.

2020

2021

2022

2023

FAITS MARQUANTS 2023

FÉVRIER

- Lancement de Montblanc Signature Absolue

Un parfum comme un instrument d'écriture, un sillage comme un mot, Montblanc Signature Absolue signe le caractère singulier de chaque femme.

- Lancement de Jimmy Choo Rose Passion

Captivante, cette Eau de Parfum condense toute l'audace, la détermination et le glamour signatures de la marque et incarne l'essence même de la femme Jimmy Choo.

- Lancement de Kate Spade Chérie

Kate Spade New York lance Kate Spade Chérie, un nouveau parfum pop, haut en couleur et plein d'énergie.

MARS

- Lancement de Eau de Rochas Citron Soleil

Eau de Rochas Citron Soleil, son nom seul suffit à évoquer l'âme de la Méditerranée et le goût des vacances.

- Lancement de la collection

Les sommets Moncler et Home collection

Entre grands espaces et confort intimiste, la collection explore une palette olfactive boisée riche.

AVRIL

- Lancement de Rochas Girl Life

Après avoir célébré la nature avec Rochas Girl, Rochas célèbre aujourd'hui la vie dans ce qu'elle a de plus exaltant : Girl Life n'est pas un simple parfum, c'est une vague d'énergie positive.

- Lancement de Montblanc Explorer Platinum

Montblanc Explorer incarne cet esprit d'aventure irrésistible qui anime les explorateurs à repousser leurs limites. Avec Montblanc Explorer Platinum, la ligne poursuit son voyage vers l'inconnu et le dépassement de soi.

MAI

- Lancement de Coach Green,

une Eau de Toilette pour Homme

Puisant son inspiration au sein de cette dualité entre ville et nature, Coach Green évoque la sensation relaxante et vivifiante d'une parenthèse de verdure au milieu de l'effervescence urbaine.

- Dividende

La Société a versé un dividende de 1,05 € par action (+23 %) représentant 66 % du résultat net consolidé de l'année 2022.

JUIN

- Nouvelle attribution gratuite d'actions

La Société a procédé à sa 24e attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues.

PERSPECTIVES

JUILLET

- Lancement de Coach Love,

une Eau de Toilette pour Femme

Imaginée comme une célébration de l'amour sous toutes ses expressions, la célèbre Maison de luxe américaine dévoile sa nouvelle fragrance aussi ludique que joyeuse, sous le nom évocateur de Coach Love. - Lancement d'un nouveau duo Karl Lagerfeld

Les Parfums Matières

Un nouveau duo voit le jour, Fleur de Pivoine & Bois de Cyprès, l'alliance sur-mesure d'une fraîcheur florale subtilement contrastée pour elle et d'une fougère aromatique stylisée pour lui.

- Lancement de Thé Amara de la Collection

Extraordinaire de Van Cleef & Arpels

Inspirée par l'art du thé, la nouvelle fragrance de la Collection Extraordinaire Van Cleef & Arpels, Thé Amara, invite à un voyage sensoriel et parfumé unique en son genre.

NOVEMBRE

- Nouvelle progression de la notation ESG

Interparfums améliore à nouveau sa notation ESG dans le cadre de la campagne 2023 menée par l'agence EthiFinance ESG Ratings qui distingue les sociétés les plus performantes en matière d'ESG.

DÉCEMBRE

- Amélioration de la note Sustainalytics

Avec un score de 24.8, désormais au niveau des principales entreprises du secteur de la Beauté, Interparfums a vu sa note Sustainalytics progresser de près de 10 points en un an.

Le Groupe a de nouveau réalisé une excellente année en 2023, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de résultats, portée certes par un marché mondial des parfums toujours dynamique, mais également par une stratégie qui a fait ses preuves grâce à un attrait constant pour nos marques, nos lignes de parfums et des équipes engagées.

Le bon niveau d'activité des mois de janvier et février, notamment sur les parfums Lacoste, et un carnet de commande étoffé, confortent nos perspectives 2024, basées sur un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 880 à 900 millions d'euros, conjugué à une rentabilité élevée.

COMITÉ

DE DIRECTION

Axel Marot Directeur Exécutif - Supply Chain & OpérationsStanislas Archambault Directeur Exécutif - Marketing Opérationnel & DigitalNatacha Finateau Directrice JuridiqueDelphine Pommier Directrice Exécutive - Marketing Développement & CommunicationVéronique Duretz Directrice des Ressources Humaines

Pierre Desaulles Directeur Philippe Général Santi Interparfums Directeur Luxury Général Brands Délégué

Frédéric Garcia-Pelayo Directeur Général Délégué

Philippe Benacin Président-Directeur GénéralJérôme Thermoz Directeur Exécutif - FranceRenaud Boisson Directeur Général Interparfums Asia Pacific