Avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros sur les six derniers mois, les parfums Montblanc affichent une nouvelle forte progression, portée par la solidité des lignes Monblanc Legend, incarnée depuis l'automne dernier par Zinedine Zidane, et la croissance des lignes Montblanc Explorer, récemment renforcée par le lancement de Montblanc Explorer Platinum.

Les parfums Jimmy Choo dépassent également les 100 millions d'euros sur six mois, portés par le succès international et continu de la ligne I Want Choo lancée en 2021, qui progresse de 38 %, et renforcés par le lancement des lignes I Want Choo Forever et Rose Passion, nouvelles extensions mises sur le marché fin 2022 et début 2023.

1.2 - Activité par zone géographique