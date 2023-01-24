Interparfums affiche un CA en hausse à 706,6 mlns sur 2022

24 janvier (Reuters) - Interparfums SA:
* CA EN 2022 À EUR 706,6 MLNS VERSUS EUR 560,8 MLNS IL Y A
UN AN
* LA HAUSSE DES PRIX DE FACTURATION ET LAPPRÉCIATION DU
DOLLAR
VONT NOUS PERMETTE NON SEULEMENT DE COMPENSER LES EFFETS DE
LINFLATION MAIS AUSSI D'AMÉLIORER LA MARGE BRUTE EN 2022
-DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
* EN 2023, LA NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DE VENTE PRÉVUE AU
COURS
DES PROCHAINES SEMAINES ET LE MAINTIEN DUNE PARITÉ EURO/DOLLAR
FAVORABLE DEVRAIENT NOUS PERMETTE DE LIMITER LIMPACT DE CETTE
INFLATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
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(Gdansk Newsroom)