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INTERPARFUMS

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Interparfums affiche un CA en hausse à 706,6 mlns sur 2022

24/01/2023 | 06:54
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24 janvier (Reuters) - Interparfums SA:

* CA EN 2022 À EUR 706,6 MLNS VERSUS EUR 560,8 MLNS IL Y A UN AN

* LA HAUSSE DES PRIX DE FACTURATION ET LAPPRÉCIATION DU DOLLAR VONT NOUS PERMETTE NON SEULEMENT DE COMPENSER LES EFFETS DE LINFLATION MAIS AUSSI D'AMÉLIORER LA MARGE BRUTE EN 2022 -DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

* EN 2023, LA NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DE VENTE PRÉVUE AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES ET LE MAINTIEN DUNE PARITÉ EURO/DOLLAR FAVORABLE DEVRAIENT NOUS PERMETTE DE LIMITER LIMPACT DE CETTE INFLATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Tréso. nette 2022 113 M 123 M -
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Nbr Employés 308
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