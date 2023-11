Interparfums : compte sur Lacoste pour doper ses revenus en 2024

Interparfums (+5,66% à 48,55 euros) figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après avoir confirmé ses perspectives annuelles 2023. Le fabricant de parfums prévoit aussi d’enregistrer une nouvelle augmentation de son activité pour 2024 avec un objectif de chiffre d’affaires anticipé entre 880 et 900 millions d’euros. L’année sera notamment consacrée à la marque Lacoste avec le démarrage de l’activité commerciale sur les lignes conservées et le lancement d’une ligne masculine, première initiative du groupe depuis la signature du contrat de licence fin 2022.



A ce sujet, Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "Après une croissance très rapide au cours de ces dernières années, avec des ventes passées de 500 à 800 millions d'euros, nous constatons aujourd'hui des signes de ralentissement sur certains marchés. Pour autant, nous anticipons une croissance de l'ordre de 10% à 12% en 2024".



En décembre 2022, Lacoste et Interparfums officialisaient la signature de leur accord de licence parfums mondial et exclusif d'une durée de 15 ans à effet au 1er janvier 2024.



Dans le cadre de cet accord, prévoyant un droit d'entrée de 90 millions d'euros, Interparfums assurera "la création, le développement, la production et la commercialisation de l'ensemble des lignes de parfums et cosmétiques sous la marque Lacoste, en distribution sélective ainsi que dans le réseau des boutiques Lacoste".



En outre, le fabricant de parfums a confirmé viser un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros pour 2023, en progression de 12% à 13%. L'entreprise table par ailleurs sur une marge opérationnelle de 18 à 19 % sur l'ensemble de l'exercice.



"Cette performance est portée par de nombreuses zones, l'Europe, l'Asie et notamment l'Amérique du Nord, avec un marché américain solide, en croissance de 12,5% à fin septembre 2023, marché sur lequel le groupe réalise une croissance de 23% sur cette même période", explique Interparfums.