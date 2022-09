Interparfums confirme ses objectifs 2022 après un bénéfice semestriel en hausse

Paris (awp/afp) - Interparfums a confirmé ses objectifs pour 2022 en publiant un bénéfice net de 54,2 millions d'euros, en progression de 19% au premier semestre, profitant de la hausse de ses prix de facturation et de l'appréciation du dollar face à l'euro.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année, publié en juillet, s'est élevé à 318,7 millions d'euros, porté par les performances des marques phares MontBlanc, Jimmy Choo et Coach, en progression de 20% comparé à l'an dernier.

"Malgré la hausse des prix des matières premières et des coûts de conditionnement et de transport", la marge brute progresse de 22% pour atteindre 208,4 millions d'euros, "grâce à l'augmentation globale des prix de facturation pratiquée en début d'année et à l'évolution favorable de la parité euro/dollar", commente l'entreprise dans un communiqué publié vendredi.

L'Amérique du Nord est le premier marché d'Interparfums, avec plus de 100 millions d'euros de ventes au premier semestre.

Fort de ces bons chiffres, le groupe confirme tabler sur un chiffre d'affaires allant de 630 à 640 millions d'euros et une marge opérationnelle "d'environ 16%" cette année.

Et ce, en dépit d'un "contexte inédit de hausse des prix des matières premières et des coûts de production" et de "dépenses de marketing et publicité (qui) resteront très soutenues sur la seconde partie de l'année", affirme Philippe Santi, directeur général délégué, cité par le communiqué.

"Si nous bénéficions de positions solides sur certains pays, la taille importante du marché mondial de la parfumerie, et son dynamisme soutenu, nous permettent de continuer à penser que notre potentiel de prise de parts de marché est toujours important", commente de son côté le PDG Philippe Benacin.

Le groupe, qui publiera son chiffre d'affaires du 3eme trimestre le 25 octobre avant-Bourse, pourrait renforcer son portefeuille de marques, "en cas d'opportunité de croissance externe", précise le communiqué.

afp/al