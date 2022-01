Interparfums : croissance de 53% du CA en 2021

Interparfums affiche au titre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 560,8 millions d'euros, en croissance de 52,7% par rapport à l'année précédente et de 15,8% par rapport à 2019, malgré les tensions sur la chaine d'approvisionnement au second semestre.



'Cette excellente performance reflète une demande soutenue tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, notamment les lignes Jimmy Choo, I Want Choo, Montblanc Explorer Ultra Blue et Coach Dreams Sunset', explique la société.



Fort de cette activité, Interparfums estime que sa marge opérationnelle devrait approcher les 17% sur l'ensemble de 2021 et maintient, face à un manque de visibilité persistant, son objectif d'une marge de 15% sur l'exercice 2022.



