Interparfums : la croissance dépasse 60% au quatrième trimestre et revenus 2022 record

Interparfums a enregistré une croissance de ses ventes de plus de 60% à 192,6 millions d’euros au quatrième trimestre, lui permettant d’afficher un chiffre d’affaires annuel de 706,6 millions d’euros, en progression de 26%. L’objectif de revenus avait été relevé au début du mois par le fabricant de parfums, qui visait des ventes entre 705 et 710 millions d’euros, en progression de plus de 25%. Interparfums ciblait auparavant des ventes comprise entre 670 et 680 millions d’euros, en augmentation d’environ 20%.



Cette hausse " est avant tout organique avec une progression des volumes de 17% environ ", précise le groupe, qui a aussi bénéficié de la hausse des prix facturés en début d'année et de l'évolution favorable de la parité euro-dollar.



Commentant ces chiffres, Philippe Santi, Directeur général délégué, a déclaré " La hausse des prix de facturation et l'appréciation du dollar vont nous permettre non seulement de compenser les effets de l'inflation, mais aussi d'améliorer la marge brute en 2022. En 2023, la nouvelle hausse des prix de vente prévue au cours des prochaines semaines et le maintien d'une partie euro/dollar favorable devraient nous permettre de limiter l'impact de cette inflation, toujours présente et significative ".