Interparfums : le résultat opérationnel du 1er semestre ne devrait enregistrer qu'un recul limité

Le 23 juillet 2024 à 08:56 Partager

Interparfums a connu une croissance de 16% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre à 210 millions d’euros. " Dans un marché mondial de la parfumerie toujours porteur, cette performance résulte notamment de la solidité des parfums Montblanc et Coach, de la poursuite de la croissance des parfums Jimmy Choo et du relancement réussi des parfums Lacoste, " a expliqué la société. Sur l’ensemble du premier semestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 422,6 millions d’euros, en progression de près de 7 % à taux de change courants et constants.



Philippe Benacin, PDG, a déclaré : " Nous sommes globalement en ligne avec nos objectifs annuels après de bonnes performances au 1er semestre, et ce, en dépit d'une situation compliquée du marché de la beauté sur certains pays. La reprise de la distribution des parfums Lacoste dépasse nos attentes et les premiers retours liés au lancement de la ligne Lacoste Original sont extrêmement positifs. "



Philippe Santi, directeur général délégué, a ajouté : " Les hausses raisonnables de prix de facturation pratiquées début 2022 et début 2023 n'ont pas pesé sur les volumes de vente au 1er semestre 2024. Elles ont surtout permis de maintenir la marge brute à un niveau élevé. Grâce à la maîtrise récurrente des coûts fixes et à une répartition plus équilibrée des dépenses de marketing et publicité entre les deux semestres de l'année, le résultat opérationnel du 1er semestre 2024 ne devrait enregistrer qu'un recul limité par rapport à un 1er semestre 2023 exceptionnellement haut, en ligne avec le budget. "