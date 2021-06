Interparfums : Un été Ultra Blue pour Montblanc

Un été Ultra Blue pour Montblanc

Qu'il nous fasse rêver par sa beauté ou qu'il nous impressionne par son immensité, le bleu, celui de l'océan, du ciel ou de l'horizon, nous invite sans cesse à élargir notre champ de vision. C'est dans ces nuances apaisantes que le nouveau parfum Montblancpuise toute son inspiration.

MontblancExplorer Ultra Blue est une invitation à parcourir l'infinité de ce monde merveilleux et magnifique. Mais si l'ambition est l'une des valeurs les plus emblématiques de la maison Montblanc, le respect en est une autre. Et c'est bien dans le plus grand des égards, qu'il faut savoir savourer ce que la planète peut nous offrir.

Ainsi, en accord total avec cette philosophie, et dans la volonté de bâtir un monde meilleur, tous les ingrédients de MontblancExplorer Ultra Blue sont issus du programme « Sourcing for sharedvalue » de Givaudan. Un engagement initié il y a de cela plusieurs années par Montblanc, et qui, au moyen de pratiques durables et éthiques, apporte un soutien aux producteurs locaux et aux moins privilégiés.

Respectueux de l'environnement, MontblancExplorer Ultra Blue offre un départ revigorant, aux notes piquantes de bergamote d'Italie et d'agrumes précieux. Son cœur, palpitant au rythme d'un accord marin, apporte une fraicheurinédite et une profondeur à la fragrance. Enfin, le patchouli d'Haïti, si cher à la charpente de la collection Explorer, et les bois raffinés s'expriment et confèrent alors toute sa richesse et sa densité au parfum imaginé par Jordi Fernandez, Olivier Pescheux et Antoine Maisondieu.

Forgé comme un véritable compagnon de voyage, Montblanc Explorer Ultra Blue n'est autre que la signature olfactive d'une vie riche et pleine de découvertes de celui qui, amoureux de la nature, de l'évasion et de l'aventure, ose accomplir ses rêves et repousser ses limites.