Interparfums : Une GIRL dans l'ère du temps !

Une GIRL dans l'ère du temps !

Parce qu'il n'y a pas de « planète B » et que le moment est venu de faire bouger les choses, la maison Rochas décide avec sa nouvelle fragrance, de pousser la vision d'un parfum éco-responsable à son paroxysme. Et plus qu'une ode à la femme, c'est une promesse à la vie et à la planète que le parfum GIRL véhicule dans son joli écrin vert amande.

Pour cette pétillante Eau de Toilette Anne Flippo, Master parfumeur IFF, a travaillé avec l'idée d'un « less is more » plus qu'impactant. Le résultat est bluffant : en façade la fraicheur apaisante du néroli, le bouquet de fleurs blanches et l'accord bois de santal et cèdre prennent le dessus. Pourtant, en arrière-plan c'est une prouesse chimique qui se joue.

GIRL propose une formule vegan qui se concentre sur des ingrédients naturels sourcés de manière responsable, le tout élaboré avec 97,5% de chimie verte, de l'alcool de betterave naturelle (99,9% non OGM) et de l'eau pure naturelle à 100%.

On ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin chez Rochas, la fragrance a donc été débarrassée des substances allergènes, des colorants, des stabilisateurs… Le flacon a lui aussi été repensé, il se compose à 40% de verre PCR (issu de la collecte de verres ménagers) réduisant l'emprunte carbone de sa production de 9%. Et mis à part la frette de son capot, il est 100% made in France, tout comme son étui en carton certifié FSC* !

Et pour une démarche encore plus complète les parfums Rochas redistribuent 1% du chiffre d'affaire de la ligne GIRL au collectif international 1% For The Planet, afin d'aider différentes associations qui œuvrent pour l'environnement.

La campagne, signée Laura Weaver, vient parfaire toute la bienveillance qui émane de ce projet et distille de précieux indice sur l'engagement de GIRL. En filmant ces vraies copines qui s'amusent, dans un cadre bucolique, sans scénario alambiqué et sans retouche Photoshop, le film retranscrit la joie pure des moments passés ensemble et d'être soi-même, tout simplement.

GIRL c'est donc beaucoup plus qu'un parfum : c'est un manifeste, une vision, une envie, une prise de conscience. Derrière son design épuré, par-delà la recherche, c'est avant tout la volonté d'une démarche sincère, celle d'utiliser tout le savoir-faire de l'industrie pour les choses qui comptent : notre planète et votre bien-être.

*Forest Stewardship Council - Conseil de Soutien de la Forêt