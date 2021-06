Interparfums : hausse du titre, négociations avec S.Ferragamo

Le titre progresse de près de 1,5% ce matin suite à l'annonce de négociation avec Salvatore Ferragamo.



Le groupe a annoncé des négociations exclusives en cours avec Interparfums pour gérer les cosmétiques de prestige, la licence mondiale des parfums de la marque Ferragamo.



' S.Ferragamo représente une marque d'envergure internationale à l'échelle d'Interparfums, avec son univers propre et établi depuis longtemps ' indique Oddo.



En 2020, les ventes de parfums sous la marque S. Ferragamo ont atteint 42 ME (87 ME en 2019), soit 17% des revenus 2020 d'ITP précise l'analyste.



' Sur une base de 4xCA, le deal pourrait avoisiner les 250 ME si l'opération prenait la forme d'une acquisition des droits et non une simple licence, ce qui serait accessible à ITP compte tenu de ses 200 ME de cash net à fin 2020 ' rajoute Oddo.



