Interparfums plus optimiste sur son chiffre d'affaires 2023, attendu autour de 770 millions d'euros

Les ventes d'Interparfums au premier trimestre sont en hausse de 32,1% à taux de change courants sur un an à 214,6 millions d'euros. " C'est la forte croissance des volumes qui nous permet de dépasser significativement les 200 millions d'euros sur le trimestre. Dès lors, sans occulter la persistance des problèmes d'approvisionnement, nous revoyons à la hausse nos objectifs de vente avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 770 millions sur l'ensemble de l'exercice 2023 ", a commenté le PDG d'Interparfums Philippe Benacin.



Il visait auparavant un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros.



Le fabricant de parfums indique que les parfums Jimmy Choo affichent une progression supérieure à 70 %, devenant ainsi la première marque du groupe sur la période.



En Amérique du Nord, alors que l'activité du premier trimestre 2022 avait été particulièrement perturbée par des difficultés logistiques aux Etats-Unis, les ventes du premier trimestre 2023 atteignent près de 77 millions d'euros, en croissance de 44%, grâce au dynamisme de la filiale américaine et au grand succès des parfums Jimmy Choo et Coach sur la zone.



Si le marché chinois retrouve progressivement sa vitalité de l'année 2021, l'Asie enregistre de très fortes croissances en Corée, en Australie, au Japon et à Singapour, grâce aux parfums Montblanc et Jimmy Choo.



Les parfums Montblanc, Jimmy Choo et Rochas portent la croissance en Europe de l'Ouest (+37 %).