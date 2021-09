Interparfums : premier semestre exceptionnel, second plus difficile

Au 1er semestre 2021, la marge brute d'Interpafums progresse de 13 % par rapport au 1er semestre 2019 et retrouve, avec un taux supérieur à 64 %, un niveau normatif, grâce à un contrôle rigoureux des coûts de production. Compte tenu d'une activité largement supérieure aux attentes, le résultat opérationnel du 1er semestre 2021 progresse de près de 70 % par rapport au 1er semestre 2019, la marge opérationnelle atteignant exceptionnellement 24,7 %. Le résultat net suit les mêmes tendances, affichant une hausse de 67 % par rapport au 1er semestre 2019, pour dépasser 45 millions.



Compte tenu de la très bonne activité du premier semestre, le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires de 460 - 480 millions pour l'année entière.



Néanmoins, du fait des tensions significatives et persistantes sur la Supply Chain depuis mai dernier, le deuxième semestre se présente plus difficilement. Un niveau de stock de produits finis trop bas et une chaîne d'approvisionnement trop lente ne permettent pas de livrer correctement ses partenaires, situation qui devrait se prolonger jusqu'au début de l'année 2022.



Philippe Santi, directeur général délégué, a indiqué :" Nos résultats ont atteint un niveau exceptionnellement élevé au premier semestre 2021, bien supérieur à celui du premier semestre 2019. Il n'en sera pas de même au second semestre compte tenu du poids des dépenses de marketing et publicité, traditionnellement soutenues en fin d'année, du réinvestissement d'une partie des excédents de résultat opérationnel du premier semestre et des premiers investissements liés au lancement des parfums Moncler. Dans ce contexte, la marge opérationnelle de l'ensemble de l'exercice 2021 devrait s'établir autour de 15 %".