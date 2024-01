Interparfums : relève son objectif de marge après des ventes annuelles record

Le 24 janvier 2024 à 16:05 Partager

Interparfums (-1,38% à 46,30 euros) se replie au sein du SBF 120 malgré des ventes en 2023. Comme attendu, son chiffre d'affaires est ressorti à 798,5 millions d'euros, soit une augmentation de 13% sur un an. En 2022, il s’élevait à un peu plus de 700 millions d'euros et le groupe visait environ 800 millions. Le fabricant de parfums indique que sa marge opérationnelle 2023 devrait dépasser 19% contre une estimation précédente de 18-19%.



La hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année a contribué à la hausse du chiffre d'affaires ainsi que la progression des volumes de l'ordre de 11,5%. Celle-ci "reflète une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille, qui affichent des progressions à deux chiffres sur l'année", explique Interparfums.



Désormais première marque du groupe, les parfums Jimmy Choo dépassent les 200 millions d'euros, en hausse de 16%. Les ventes de parfums Montblanc s'élèvent à plus de 205 millions d'euros, en augmentation de 12%.



C'est en l'Amérique du Nord que les ventes d'Interparfums sont les plus élevées en 2023 (323 millions d'euros) devant l'Europe de l'Ouest (124,5 millions d'euros) et l'Asie (116 millions d'euros).



Suite à ces résultats annuels, TP Icap Midcap reste à l'Achat sur Interparfums avec un objectif de cours abaissé de 63 à 59 euros.



Le broker explique que le groupe table pour 2024 sur un chiffre d'affaires de 880-900 millions d'euros suggérant une croissance plus normative de l'ordre de 10,2-12,7% intégrant une prévision de chiffre d'affaires pour Lacoste de 60 millions d'euros.



Selon ses prévisions, TP Icap Midcap anticipe des ventes 2024 à 898,3 millions d'euros en croissance de 12,5% (contre 12,6% avant) supposant une contribution de Lacoste de 55 millions d'euros, ce qui suggèrerait une croissance du périmètre historique plus modérée de 5,6%.



Considérant que Lacoste ne sera pas au niveau de marge du groupe avant de générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'analyste a aussi intégré une marge opérationnelle courant plus conservatrice à 18,5% en 2025 et 2026.



Le fabricant de parfums publiera ses résultats annuels le 28 février.