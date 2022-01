Interparfums: ventes records en 2021, prudence pour 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe Interparfums a annoncé mardi avoir réalisé en 2021 des ventes "records" en fort rebond après la pandémie, mais s'est montré prudent pour 2022 du fait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 15,8% par rapport celui de 2019, à 560,8 millions d'euros (581,0 millions de francs suisses). Il a bondi de 52,7% par rapport à celui de 2020, année marquée par le début de la pandémie de Covid-19.

Cette croissance l'an passé est due tant au succès des produits majeurs du créateur et exploitant français de parfums de prestige qu'au succès de nouveautés notamment sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo, Montblanc Explorer Ultra Blue et Coach Dreams Sunset, selon un communiqué.

"Compte tenu du chiffre d'affaires additionnel enregistré en fin d'année, notre marge opérationnelle 2021 devrait approcher 17% sur l'ensemble de l'exercice 2021", précise le directeur général délégué Philippe Santi, cité dans le communiqué.

"Dans notre stratégie assumée de prise de parts de marché, nos budgets 2022 prévoient des investissements soutenus sur l'ensemble des marques du portefeuille", ajoute-il.

Face "au manque de visibilité persistant", le groupe maintient son objectif de marge opérationnelle de 15% pour l'exercice 2022.

La marge opérationnelle de plus de 15% en 2019 était tombée à 12,8% en 2020.

"Nous abordons donc l'année 2022 avec confiance, et notamment le début de l'exercice, consacré au déploiement de la première ligne de parfums Moncler", déclare le PDG Philippe Bénacin, également cité dans le communiqué.

"Mais nous abordons l'année également avec prudence du fait de la persistance des tensions sur la chaine d'approvisionnement et des incertitudes liées à la crise sanitaire", ajoute-t-il.

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires de Montblanc, première marque du groupe a progressé de 1% par rapport à 2019 à 142,3 millions d'euros.

Avec un chiffre d'affaires de 131 millions en 2021, les parfums Jimmy Choo affichent une croissance de 27 % par rapport à 2019 et les parfums Coach progressent de 34% par rapport à 2019 avec des ventes de 115,6 millions d'euros.

Géographiquement, l'Amérique du Nord affiche une progression de 48% par rapport aux ventes de 2019, l'Amérique du Sud de 20%, l'Europe de l'Est de 12% et les ventes "ont été multipliées par trois" en Chine, selon le communiqué. L'Europe de l'Ouest et la France "retrouvent des niveaux d'activité cohérents" mais restent impactés par les restrictions sanitaires tout comme le Moyen-Orient.

afp/jh