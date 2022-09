Les solides résultats semestriels d'Interparfums n'enivrent pas le marché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Interparfums gagne 1,3% à 46,80 euros sur la place de Paris, alors que le fabricant de parfums sous licences a publié des résultats en nette hausse au premier semestre et confirmé ses objectifs financiers pour 2022. Cette progression du titre apparaît toutefois timide au vu de la hausse de 1,6% affichée par son indice de référence, le SBF 120.

"Les résultats du premier semestre sont solides, mais le marché s'y attendait, ce qui explique la réaction modérée du titre en Bourse", observe un analyste basé à Paris. "S'il n'y pas de ralentissement de la demande, les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement freinent le potentiel de croissance", ajoute-t-il.

Lors de la présentation des résultats d'Interparfums, Philippe Benacin, son PDG, a estimé que ces tensions avaient amputé l'activité de 20 à 25 millions d'euros au premier semestre. Un montant à comparer aux 318,7 millions d'euros de chiffres d'affaires enregistré sur la période, en progression de 19,7% à taux de change courants.

Malgré ces difficultés, auxquelles s'est ajoutée l'inflation des coûts des matières premières, de conditionnement et de transport, Interparfums est parvenu à enregistrer des résultats en nette hausse au premier semestre.

Le groupe a bénéficié d'un marché mondial de la parfumerie toujours dynamique, de l'augmentation des prix de facturation passée en début d'année et de l'évolution favorable de la parité euro-dollar.

Entre janvier et juin, le résultat net part du groupe est ainsi ressorti à 54,2 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2021.

Pour sa part, le résultat opérationnel a atteint 71,8 millions d'euros lors du premier semestre de cette année, en progression de 9% sur un an, et la marge opérationnelle s'est établie à 22,5%, dépassant le seuil des 20% que s'était fixé le groupe. La marge opérationnelle a reculé de 2,1 points de pourcentage sur un an, en raison de la hausse de 60% des coûts de marketing et de publicité pour développer ses marques.

A l'avenir, Interparfums a précisé qu'il n'excluait pas un renforcement de son portefeuille de marques, si une opportunité de croissance externe se présentait.

Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 630 et 640 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 16%. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires s'était établi à 560 millions d'euros en 2021 et la marge opérationnelle à 17,6%.

De leur côté, les analystes interrogés par FactSet escomptent un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et une marge opérationnelle de 16,7% pour l'ensemble de année.

S'il est encore trop trop tôt pour formuler des objectifs pour 2023, Philippe Benacin a indiqué que les prix de facturation seraient relevés de 5% au 1er février. Le dirigeant a précisé qu'aucune autre hausse de prix n'était prévue l'an prochain à ce stade.

