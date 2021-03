INTERPARFUMS : LCM Midcap Partners reste Neutre

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 43,1 euros sur Interparfums. Le broker salue l'agilité encore plus forte que prévu du groupe. En 2020, la marge opérationnelle courante est ressortie en baisse de 230 points de base à 12,8%, mais le marché tablait sur 11,44% "traduisant l'agilité du modèle opérationnel au travers de la discipline opex, de la flexibilité des charges variables, de l' atteinte de la taille critique avec une forte récurrence sur trois marques désormais".



Le bureau d'études observe que si le groupe a dévoilé des perspectives prudentes, les prises de commandes sont pour l'heure bien orientées confirmant l'amélioration observée au second semestre 2020, les lancements du groupe sont bien accueillis (I Want Choo, Kate Spade, Rochas girl & MB Ultra Blue).



Le courtier estime que l'exercice 2021 dans un environnement sanitaire épargné devrait bénéficier de la normalisation de l'activité, des lancements prévus (y compris au second semestre avec des déclinaisons sur Urban Hero & Coach Dream, Les Fleurs de Lanvin & quatre nouveaux rouges chez JC ainsi qu'un lancement à petite échelle du jus Moncler en fin d'exercice).



Selon l'analyste, dans un "blue sky scénario", le chiffre d'affaires selon le management pourrait tendre à 420-440 millions et la marge opérationnelle courante à 13% avec une enveloppe de dépenses marketing renouant à 23% du chiffre d'affaires (contre 20% en 2020) qui seront largement digitales (60-70%).