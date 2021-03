INTERPARFUMS : plus que jamais en mode "agile"

Interparfums cède environ 3% à 47,7 euros, la publication de prévisions prudentes dans le sillage de résultats annuels moins dégradés que prévu ayant sans doute incité certains investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices. Toutefois, le titre du concepteur de parfums sous licence affiche encore un gain de 11% depuis le début de l'année et de 52% en un an. Le fabricant des parfums de Montblanc, Coach et Jimmy Choo a réalisé l'an dernier un résultat net part du groupe de 30,7 millions d'euros, en baisse de 39,4%.



Le résultat opérationnel s'est établi à 46,9 millions, en repli de 35,8%, faisant ressortir une marge de 12,8% contre 15,1% un an plus tôt. Le consensus tablait sur 11,44%.

Selon LCM Midcap Partners, cette performance "traduisant l'agilité du modèle opérationnel au travers de la discipline opex (dépenses d'exploitation), de la flexibilité des charges variables, de l' atteinte de la taille critique avec une forte récurrence sur trois marques désormais".



Le chiffre d'affaires, déjà publié, est ressorti à 367,4 millions, en baisse de 24,1%. Le groupe va verser un dividende de 0,55 euro par titre et attribuer une nouvelle action gratuite en juin prochain, pour la 22e année consécutive.



Dans un contexte d'augmentation significative des dépenses de marketing et publicité, nécessaire pour accompagner le retour de la croissance, Interparfums anticipe une marge opérationnelle de l'ordre de 12% en 2021.

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 43,1 euros dans le sillage de ces annonces.



Le bureau d'études observe que si le groupe a dévoilé des perspectives prudentes, les prises de commandes sont pour l'heure bien orientées confirmant l'amélioration observée au second semestre 2020, les lancements du groupe sont bien accueillis (I Want Choo, Kate Spade, Rochas girl & MB Ultra Blue).



Le courtier estime que l'exercice 2021 dans un environnement sanitaire épargné devrait bénéficier de la normalisation de l'activité, des lancements prévus (y compris au second semestre avec des déclinaisons sur Urban Hero & Coach Dream, Les Fleurs de Lanvin & quatre nouveaux rouges chez JC ainsi qu'un lancement à petite échelle du jus Moncler en fin d'exercice).