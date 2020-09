Interparfums : en hausse, mais un analyste reste prudent

09/09/2020 | 15:48

Le titre du groupe Interparfums avance ce mercredi de +3%, même si l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation neutre sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 38 euros.



'Nous continuons de nous attendre à une reprise prolongée en 2021 en raison de l'impact différé de la contraction sur les revenus disponibles et avec des changements de comportement des consommateurs susceptibles de persister. Nous prévoyons un chiffre d'affaires sur 2021 de 458 ME (vs 465 ME avant)', explique le broker.



