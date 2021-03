Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Interparfums SA ITP FR0004024222 INTERPARFUMS SA (ITP) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 23/03 17:35:07 51 EUR -1.73% 16:47 INTERPARFUMS : Télécharger le Documentd'Enregistrement Universel 2020 PU 19/03 INTERPARFUMS SA : Convocation Assemblée générale mixte CO 04/03 INTERPARFUMS : Credit Suisse relève son objectif de cours CF Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Interparfums : Télécharger le Documentd'Enregistrement Universel 2020 23/03/2021 | 16:47 Envoyer par e-mail :

des Entreprises - 16

3 Comptes consolidés - 24

4 Gouvernement d'Entreprise - 52

5 Comptes de la société mère - 72

6 Tableau de bord de l'actionnaire - 90

7 Organigramme du Groupe - 104

8 Historique de la société - 106

9 Nominations et Prix Corporate - 108

10 Organes de contrôle, attestations et rapports - 110

11 Tables de concordances - 120 Le Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 22 mars 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. 1 Rapport de gestion consolidé 1 - Activité et stratégie de la société ............................................................ 3 2 - Évolution des données financières consolidées ............................. 6 3 - Facteurs de risques ........................................................................................... 7 4 - Procédures de Contrôle Interne et de gestion des risques ............................................................................ 10

5 - Risques financiers liés aux effets du changement climatique - mesures prises par la société pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone ..... 12 6 - Responsabilité sociale des entreprises ................................................ 12 7 - Dividendes ........................................................................................................... 13 8 - Achat par la société de ses propres actions .................................. 13 9 - Structure du Groupe ....................................................................................... 14 10 - Parts de marché et concurrence ........................................................... 14 11 - Événements postérieurs à la clôture et changements significatifs de la situation financière .................................................... 14 12 - Perspectives 2021 .............................................................................................. 15 Informations financières historiques En application de l'article 19 du Règlement Européen (UE) 2017/1129, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document d'Enregistrement Universel : - Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 et le rapport d'audit correspondant figurant respectivement dans la partie 2 et la partie 10 du Document de Référence numéro D.20-0402 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2020 (https://www.interparfums-finance.fr/pdf/ rapports-annuels/Interparfums-RA2019.pdf)

- Les comptes consolidés au 31 décembre 2018 et le rapport d'audit correspondant figurant respectivement dans la partie 2 et la partie 9 du Document de Référence numéro D.19-0271 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 avril 2019 (https://www.interparfums-finance.fr/pdf/ rapports-annuels/Interparfums-RA2018.pdf) Ce document est disponible sans frais au siège social de la société, ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.interparfums-finance.fr/rapports-annuels/). 1 - Activité et stratégie de la société 1.1 - Descriptif de l'activité La principale mission de la société est le développement de lignes de parfums de prestige. Interparfums pilote dans son intégralité le cycle d'un parfum, de sa création jusqu'à sa distribution en France et à l'International. Elle coordonne les différentes étapes depuis le marketing, l'olfaction, le flacon et le packaging jusqu'au choix des outils promotionnels et des supports de communication. La société crée, fabrique et distribue des parfums sur la base de marques acquises en nom propre ou de contrats de licence conclus avec de grandes marques de haute couture, de prêt-à-porter, de joaillerie ou d'accessoires. Le systè me de contrat de licence consiste pour une marque à concéder le droit d'utilisation de son nom à la société Interparfums moyennant le versement d'une redevance annuelle indexée sur le chiffre d'affaires (voir liste des licences en note 6.2 et marques en propres en note 6.3 de l'annexe aux comptes consolidés en partie 3 du présent Document d'Enregistrement Universel). La société Interparfums a choisi de confier l'intégralité des processus de fabrication à des partenaires industriels offrant chacun une expertise optimale dans leur domaine respectif : fabrication des jus, de la verrerie, des capots et autres conditionnements. La société commercialise ses produits dans le monde entier (voir note 5.2 de l'annexe aux comptes consolidés en partie 3 du présent Document d'Enregistrement Universel). La distribution est assurée par des filiales de distribution détenues à 100 % ou en joint-venture, des sociétés indépendantes, des filiales de grands groupes spécialisées dans les cosmétiques et des opérateurs duty free. La promotion et la publicité des produits sont assurées par les services marketing d'Interparfums. Par ailleurs, la société est également propriétaire de la marque Rochas pour la mode et les accessoires qu'elle exploite sous forme de contrats de licence signés avec des partenaires pour la création, la fabrication et la distribution dans le monde entier de la mode femme, chaussures et maroquinerie, la mode homme, les montres et bijoux et les lunettes sous la marque. Les revenus de licences basés sur un pourcentage des ventes réalisées par les partenaires sont inclus dans le chiffre d'affaires du Groupe. 1.2 - Stratégie Par la création et le développement sur le long terme de lignes de parfums sur des marques de prestige, la stratégie du Groupe est de devenir un acteur majeur du marché mondial de la parfumerie sélective. Cette stratégie repose sur un portefeuille de marques de luxe sous licence exclusive ou en propre, dans l'univers de la maroquinerie, de la haute couture, de la haute joaillerie ou des accessoires. Le choix des marques repose sur leur notoriété, leur environnement global ainsi que sur des codes précis et identifiables, une histoire riche et une reconnaissance internationale. Chaque marque est développée dans un réseau de distribution sélective, année après année, dans une optique d'implantation à moyen et long terme grâce à des lancements réguliers permettant de bâtir une offre produits variée. 1.2.1 - Stratégie de développement Le caractère intuitu personae de la relation des dirigeants historiques et fondateurs de la société avec leurs donneurs de licences est l'élément fondateur de la stratégie de l'entreprise. En effet, la relation unique et privilégiée, développée au fil des années avec les marques, assortie de la compréhension de leur univers font de la société un partenaire atypique dans l'industrie. Cette stratégie, volontairement très personnelle, permet aux dirigeants, de bénéficier régulièrement de nouvelles opportunités. 1.2.2 - Stratégie marketing Pour chacune des marques et chacune des lignes, la société s'attèle à développer des concepts adaptés à l'image et au positionnement de chaque Maison, qui « racontent une histoire ». Dotée d'une palette complète d'outils marketing adaptée à chaque ligne, la société développe des moyens publicitaires ciblés par ligne et par pays depuis les plans médias traditionnels jusqu'à la communication via les réseaux sociaux. 1.2.3 - Stratégie industrielle La conception des produits, d'une durée de 12 à 18 mois, est assurée par les services marketing et développement de la société en partenariat avec les concédants. Le Groupe bénéficie d'une expertise industrielle de plus de trente ans, sa stratégie reposant sur une collaboration à long terme avec l'ensemble de ses partenaires (verrerie, cartonnage, fragrance, conditionnement…) ainsi que sur la maîtrise des processus de création et de production. Les relations de confiance, développées depuis plusieurs années avec ses partenaires industriels ainsi que le fort niveau d'expertise de ces derniers permettent de mettre en place, ensemble, des processus industriels innovants et d'optimisation des performances. La stratégie de production repose également sur la multiplicité des partenaires industriels afin de bénéficier de plusieurs sites de production pour le même produit. Les risques de défaillance de sous-traitants ainsi que l'optimisation des plans de production sont ainsi hautement maîtrisés. 1.2.4 - Stratégie en matière de distribution Dotée d'un entrepôt logistique dédié, de 36 000 m² situé en France, la société dispose d'une force logistique réactive grâce à des délais de préparation de commandes très courts. Les produits du Groupe sont distribués dans plus de 100 pays sur plus de 20 000 points de vente pour les principales marques grâce à un ensemble de partenaires de longue date (filiales, agents, distributeurs). La société s'appuie sur des partenaires performants, respectant les chartes de qualité de chacune des marques. Des visites régulières chez les distributeurs, réalisées par une équipe de managers export pour l'étranger et une équipe d'attachés commerciaux pour le territoire français sont organisées tout au long de l'année afin de présenter les nouveaux produits, les plans marketing et les opérations d'animation et de Publicité sur le Lieu de Vente. Elles permettent à la société d'avoir l'assurance de la parfaite connaissance de ses produits et la complète adhésion de ses partenaires à l'histoire et l'univers des marques et des produits. Par ailleurs, l'ensemble des partenaires du monde entier est convié, tous les deux à trois ans à un séminaire durant lequel la société présente l'ensemble de ses marques et des projets pour les années à venir. Cette rencontre importante avec tous les distributeurs permet à la société de les associer étroitement au développement du Groupe. 1.2.5 - Stratégie organisationnelle La société a la volonté de maintenir un esprit familial et une organisation souple dotée de relations hiérarchiques fonctionnelles permettant des processus courts et des prises de décisions rapides. Dotée d'équipes spécialisées et expérimentées, la société souhaite maintenir un niveau d'expertise élevée dans tous les domaines (marketing, production, distribution, finance, juridique, informatique…). Les collaborateurs du Groupe constituant le principal moteur de création de valeur, la stratégie de la société en la matière repose sur le développement de leur motivation et de leur épanouissement au travail ainsi que sur le partage de l'esprit «Interparfums» et de ses valeurs éthiques. Enfin, la Direction attache une importance primordiale à la compréhension et l'adhésion de chacun à la stratégie du Groupe. 1.2.6 - Stratégie en matière de Responsabilité Sociale (RSE) La société place, depuis des années, la stratégie RSE au centre de ses préoccupations en matière de responsabilité sociale et sociétale. N'étant pas une société dotée directement de l'outil industriel mais faisant appel à des partenaires externes, elle a longtemps considérée que les leviers dont elle disposait en matière de responsabilité industrielle étaient limités. Pour autant, depuis quelques années, la société a initié un certain nombre d'actions visant à réduire son impact environnemental (cf éléments détaillés dans la partie 2 du présent Document d'Enregistrement Universel). Afin d'accélérer son développement en la matière et devenir un contributeur actif de sa production industrielle, la société a constitué, en 2020, un Comité Exécutif RSE constitué de membres opérationnels afin de rédiger une stratégie précise assortie d'un plan d'action daté et d'indicateurs clefs quantifiables. Ce Comité est également investi d'une mission d'amélioration des aspects sociaux, sociétaux et de gouvernance. 1.3 - Faits marquants de l'exercice 2020 Février - Lancement de la ligne Coachs Dreams Coach Dreams est un parfum joyeux et espiègle. Il s'inspire de l'esprit insouciant et de la soif d'aventure des rêveurs du XXIe siècle. En somme, il reflète l'euphorie d'un road-trip entre amis. - Lancement de la ligne Rochas Byzance La femme Byzance est une reine sensuelle, confiante et mystérieuse. Elle a le pouvoir de convaincre et de séduire. Sa vie est comme un conte de fées des temps modernes. - Lancement de la ligne L'Homme Rochas Reflet du chic parisien, il possède ce charme fou, irrésistible et résolument masculin. Alter ego de Mademoiselle Rochas, il incarne l'élégance d'un néo French lover. Mars - Lancement de la ligne Montblanc Signature L'Eau de Parfum joue avec les contrastes en associant la sensualité d'une vanille enveloppante et la facette « propre » des muscs, pour un sillage addictif, chic et délicieusement féminin. Mai - Lancement de la ligne Coach Man Blue Amoureux de l'aventure, son esprit libre et son tempérament positif font de lui un homme authentique. - Lancement du duo Places by Karl Le féminin Paris 21 rue Saint Guillaume est une fragrance florale chyprée, composée de rose, de jasmin et de gardenia avec des notes de mandarine, pamplemousse sur un fond boisé moderne et structuré de patchouli et santal. Le masculin New York Mercer Street est un parfum qui dévoile un cœur de rhubarbe verte et de notes aromatiques, sur un lit de bois nobles au caractère affirmé et aux muscs cotonneux. - Lancement de la ligne Boucheron Rose d'Isparta Le tempérament effervescent du Gingembre, la texture de l'Ambrette et les volutes de l'Encens composent une tête mystique et captivante. Au cœur de ce parfum se dessine une sensualité exaltante, celle d'une Rose magnifique, soulignée par la douceur épicée d'un duo de Cannelle et de Safran. Juin - Moncler et Interparfums signent un accord de licence parfums Le 11 juin, Moncler SpA, la marque iconique de luxe internationale, et InterparfumsSA ont annoncé la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusif pour une durée de 6 ans contractuels (possibilité d'extension de 5 ans) pour la création, la production et la distribution de lignes de parfums sous la marque. - Interparfums acquiert 25% du site www.origines-parfums.fr Fin juin, les sociétés Interparfums et Divabox, propriétaire du site de e-commerce beauté Origine s-parfums, annoncent la signature d'un partenariat stratégique et capitalistique, aux termes duquel Interparfums détiendra 25 % du capital de la société Divabox grâce à une augmentation de capital réservée. Août - Lancement de la ligne Montblanc Legend Eau de Parfum L'homme Montblanc Legend Eau de Parfum… Confiant et assuré, il vit pleinement ses émotions, son courage et ses convictions. Sans dire un mot, on sent sa détermination, son charisme et son authenticité. Septembre - Lancement de la ligne Boucheron Serpent Bohême Serpent Bohème incarne un esprit libre, l'indépendance, et l'élégance bien sûr, sans conventions ni diktats. Il célèbre la vie au jour le jour, guidé par le beau et le rêve. - Lancement de la ligne Lanvin Éclat d'Arpège Sheer Tout sourire et tendresse, Éclat d'Arpège Sheer s'inscrit résolument dans l'esprit d'Éclat d'Arpège et continue de célébrer l'amour. Octobre - Nouvelle attribution gratuite d'actions Pour sa 21e année consécutive, la société a procédé à une nouvelle attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues. 1.5 - Évolution par marqueDécembre - Interparfums signe une promesse en vue de l'acquisition de son futur siège social La société Interparfums a signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein cœur de Paris. L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros hors taxes et frais annexes, sera financée à 90 % environ par un prêt bancaire. 1.4 - Évolution de l'activité de la société en 2020 Avec un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros au 4e trimestre 2020, en hausse de 1 % à devises courantes et de 3 % à devises constantes par rapport au 4e trimestre 2019, Interparfums a renoué avec un niveau d'activité plus normatif. La reprise de l'activité constatée durant l'été et l'automne s'est confirmée en fin d'année, en particulier aux États-Unis. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2020 a atteint ainsi 367,4 millions d'euros en baisse de 24,1 % à taux de change courants et de 23,5 % à taux de change constants par rapport à l'exercice 2019. En millions d'euros et en % du chiffre d'affaires 2016 2017 2018 2019 2020 Montblanc 110,0 112,2 108,8 140,7 100,0 30,09 % 26,59 % 23,90 % 29,05 % 27,21 % Jimmy Choo 81,7 96,2 99,6 103,5 73,8 22,35 % 22,80 % 21,88 % 21,37 % 20,08 % Coach (6 mois d'activité en 2016) 20,9 50,9 84,4 86,5 81,1 5,72 % 12,06 % 18,54 % 17,86 % 22,08 % Lanvin 56,1 57,5 59,0 52,1 32,9 15,34 % 13,63 % 12,96 % 10,76 % 8,97 % Rochas 29,2 38,5 34,1 34,5 29,7 7,99 % 9,12 % 7,49 % 7,12 % 8,08 % Boucheron 16,0 18,4 19,4 18,3 12,0 4,38 % 4,36 % 4,26 % 3,78 % 3,27 % Van Cleef & Arpels 19,1 17,2 13,6 15,3 10,4 5,22 % 4,08 % 2,99 % 3,16 % 2,83 % Karl Lagerfeld 6,5 8,8 12,6 14,0 11,4 1,78 % 2,09 % 2,77 % 2,89 % 3,11 % Paul Smith 9,2 6,7 6,6 5,6 3,7 2,52 % 1,59 % 1,45 % 1,16 % 0,99 % S.T. Dupont 5,4 4,8 5,7 4,8 3,2 1,48 % 1,14 % 1,25 % 0,99 % 0,87 % Kate Spade (4 mois d'activité en 2020) - - - - 2,7 - - - - 0,74 % Repetto 5,0 3,8 4,6 2,8 1,4 1,37 % 0,90 % 1,01 % 0,58 % 0,37 % Autres 4,5 4,6 4,7 4,3 3,8 1,23 % 1,09 % 1,03 % 0,89 % 1,04 % Ventes parfums 363,6 419,6 453,1 482,4 366,1 Revenus de licences mode Rochas 2,0 2,4 2,2 2,0 1,3 Total chiffre d'affaires 365,6 422,0 455,3 484,4 367,4 Le chiffre d'affaires des parfums Montblanc a atteint 100 millions d'euros en 2020. Après un fort repli au premier semestre, amplifié par un effet de base défavorable lié au lancement de la ligne masculine Montblanc Explorer début 2019, les parfums Montblanc ont retrouvé progressivement leur niveau d'activité avec des ventes supérieures à 32 millions d'euros au 4e trimestre. Grâce au lancement de la ligne Coach Dreams en tout début d'année et à un dernier trimestre dynamique, en croissance de près de 10 %, les parfums Coach ont à nouveau dépassé les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, traduisant une implantation solide depuis leur lancement en 2016. Les parfums Jimmy Choo ont réalisé un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros en baisse de 29 %. La performance 1.6 - Évolution par zone géographique En millions d'euros globale aura été impactée par un effet de base défavorable lié au lancement de la ligne masculine Urban Hero en septembre 2019, par le poids de la crise sanitaire sur les marchés clés de la marque et par le décalage du lancement de la ligne féminine I Want Choo sur 2021. En l'absence de lancement majeur et dans un contexte difficile sur plusieurs marchés clés de la marque, notamment l'Europe de l'Est, les parfums Lanvin ont reculé de 37 %. Les parfums Rochas ont affiché un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros, en repli limité grâce au lancement de la ligne L'Homme Rochas au début de l'année. Le lancement au printemps d'une nouvelle ligne féminine devrait dynamiser l'activité de la marque. Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Europe de l'Est Europe de l'Ouest France Moyen-Orient Afrique Chiffre d'affaires Parfums Revenus de licences mode Rochas Total chiffre d'affaires 151,7 126,0 35,0 25,6 67,9 51,7 42,6 25,6 91,6 66,8 36,9 31,8 51,2 34,2 5,5 4,3 482,3 366,0 2,0 1,3 484,3 367,4 2019 2020 Dans un marché en amélioration sensible depuis plusieurs mois, Interparfums a réalisé une très belle fin d'année en Amérique du Nord, portée par une croissance de 16 % au 4e trimestre 2020. Le succès des parfums Coach a permis de limiter le recul sur l'ensemble de l'année. La reprise lente des marchés des parfums et cosmétiques en Europe de l'Est, notamment en Russie, a pesé sur l'ensemble des marques, plus particulièrement sur les parfums Lanvin, en baisse de plus de 50 % sur la zone. Le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud ont confirmé les améliorations constatées au 3e trimestre avec des croissances respectives de 22 % et 10 % au 4e trimestre. Enfin, dans un marché des parfums et cosmétiques en repli de près de 20 %(1), la France a résisté notamment grâce aux bonnes performances des parfums Rochas et Montblanc. 2 - Évolution des données financières consolidées 2.1 - Évolution des résultats En millions d'euros Chiffre d'affaires % à l'international Résultat opérationnel % du chiffre d'affaires Résultat net part du Groupe % du chiffre d'affaires 2017 2018 2019 422,0 455,3 91,1 % 92,3 % 60,0 66,2 14,2 % 14,5 % 484,3 92,4 % 73,1 15,1 % 40,0 2020 367,4 91,3 % 46,9 12,8 % 47,2 50,6 9,5 % 30,7 10,4 % 10,5 % 8,4 %L'efficacité des mesures prises au printemps conjuguée à la souplesse du modèle économique ont permis à la société d'ajuster rapidement, et de façon proportionnée, ses dépenses opérationnelles, notamment en termes de marketing et publicité. Avec un contrôle rigoureux de l'ensemble de ses charges, la marge opérationnelle de l'exercice 2020 atteint ainsi 12,8 %. Si l'appréciation de la parité Euro/ Dollar sur la seconde partie de l'année a pesé sur le résultat de change, la marge nette se maintient à un niveau élevé de 8,4 %. (1)Source : NPD France. 2.2 - Évolution des principaux postes du bilan En millions d'euros Actifs non courants Stocks Clients Actifs financiers courants Trésorerie Capitaux propres part du Groupe Emprunts et dettes financières Fournisseurs 2019 2020 188,6 201,6 106,5 92,5 93,7 86,0 106,6 103,2 99,1 125,0 462,8 492,5 10,0 11,0 63,7 51,3 Alors que la trésorerie du premier semestre avait mécaniquement baissé du fait du fort recul des ventes sur la période, celle du second semestre a progressé de 60 millions d'euros pour atteindre 217 millions d'euros au 31 décembre 2020, grâce à une forte reprise de l'activité depuis juillet et à une gestion serrée du besoin 3 - Facteurs de risques Conformément au règlement européen 2017-1129 article 16, la société a limité la présentation aux risques qui lui sont spécifiques, soit par la nature de son activité, soit par la particularité de certaines de ses opérations. Les risques génériques de la société sont donc exclus de cette classification. La société présente une cartographie des risques classés en fonction de leur importance et de leur probabilité d'occurrence. Elle est schématisée ci-dessous afin de visualiser les enjeux, sans se substituer aux développements explicatifs qui suivent. L'élaboration de cette cartographie a permis d'aboutir, après prise en compte des mesures mises en place par le Groupe pour gérer ces risques, à une classification Risques liés à la pandémie du Covid-19 La communauté internationale est confrontée à une situation sanitaire sans précédent dont l'évolution et la durée très incertaines ne permettent pas au Groupe d'avoir une vision à long terme de la portée de cette crise. Pour autant, elle aura réussi, en 2020, à sauvegarder à la fois, ses résultats et ses marges, grâce à une gestion précoce de la réduction de ses coûts et à une bonne reprise d'activité sur la fin de l'année mais également la totalité de ses emplois. Par ailleurs, la priorité absolue du Groupe sur l'année 2020 a été d'assurer la sécurité et la santé de ses collaborateurs. Certaines équipes Interparfums ayant une activité compatible avec le télétravail, tous les outils nécessaires ont été mis à leur disposition, préservant ainsi au mieux leur santé et leur productivité. Même si les impacts défavorables de cette épidémie sont difficilement quantifiables dans la durée, le Groupe a qualifié le risque avec un niveau d'occurrence moyen et un impact financier potentiel élevé. La production étant essentiellement concentrée sur la France et l'Europe, l'épidémie du coronavirus a eu un impact maîtrisé sur l'approvisionnement en produits finis. Par ailleurs, le niveau des stocks étant important, il a permis de faire face à la demandeen fonds de roulement, notamment des créances clients. Le montant des capitaux propres s'élève, quant à lui, à près de 500 millions d'euros et représente 80 % du total bilan, reflétant ainsi la solidité financière de la société. des risques en 4 catégories : les risques liés à l'activité, les risques industriels, les risques financiers et les risques juridiques. Les catégories de risques figurant ci-après ne sont pas présentées par ordre d'importance. En revanche, au sein de chaque catégorie, les facteurs de risques sont présentés selon un ordre d'importance décroissant déterminé par le Groupe à la date du présent Document d'Enregistrement Universel. Concernant les risques liés à la pandémie du Covid-19 et afin d'en appréhender avec facilité la portée dans son ensemble, la société a choisi de les inclure dans les matrices de risques spécifiques mais d'en proposer une synthèse reproduite dans l'encart ci-après. des clients et de piloter les plannings de production futurs pour tenir compte de l'activité des usines de production. Enfin, les mesures imposées pour les autorités sur la première moitié de l'année ont provoqué la fermeture de la quasi-totalité des points de ventes sur l'ensemble des pays dans lesquels le Groupe opère ayant entraîné un impact direct et significatif sur le chiffre d'affaires. Cette situation s'est fortement améliorée sur la deuxième partie de l'année et sur le début de l'année 2021 permettant de retrouver un niveau de chiffre d'affaires plus normatif. Toutefois, cette situation pourrait encore évoluer en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et de la conséquence d'éventuelles nouvelles mesures. Dans ce contexte, de nombreux plans de dépenses de publicité, ainsi que les lancements majeurs prévus, ont été décalés au début de l'année 2021. Les plannings d'approvisionnement et de conditionnement ont été revus sur les mois à venir, allégés sur certaines lignes ou projets secondaires, et renforcés sur les lignes phares du catalogue, en parfaite adéquation avec la politique de stocks élevés du Groupe. Pour autant, cette situation a généré de façon très ponctuelle des retards ou des défauts de paiement. En fin d'année 2020, la société a constaté que la quasi-totalité de ses créances clients a été recouvrée. Concernant les créances inscrites au bilan au 31 décembre 2020, seule une créance non couverte par les assurances-crédit présente un fort risque de non-recouvrabilité (à hauteur de 1,8 millions d'euros) et a été provisionnée à 100 %. Dans ce contexte de crise sanitaire inédite qui pourrait potentiellement avoir des effets négatifs sur les conditions de financement, le Groupe dispose d'une trésorerie importante (près de 230 millions d'euros au 31 décembre 2020). Pour autant, avec pour objectif de préserver son besoin en fonds de roulement, indispensable à la continuation sereine de l'activité, la société a revu et ajusté l'ensemble de ses dépenses, notamment opérationnelles et opère un strict suivi de ces coûts administratifs. Elle a également décidé la suppression du dividende à verser au titre de l'exercice 2019. La Direction du 3.1 - Synthèse des principaux risques identifiés Groupe, assistée par les directions opérationnelles, assure un suivi d'évaluation régulier des effets négatifs de cette crise. Il a été élaboré un Plan de Continuité d'Activité qui prévoit en particulier des mesures de protection des salariés du Groupe et des sous-traitants, la possibilité de recours au télétravail pour tous les salariés dont l'activité le permet, la généralisation de campagnes de communication interne à destination des collaborateurs du Groupe, la continuité des relations avec les clients et enfin l'adaptation de ses plans de production et de lancement afin d'être en mesure de poursuivre son activité. Pour une compréhension d'ensemble de l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur les activités, opérations ou organisation du Groupe, ce paragraphe peut être complété par la lecture des paragraphes 7 « dividendes », 12 « perspectives » de cette présente partie, ainsi que de la partie 3 « Comptes consolidés » du présent Document d'Enregistrement Universel. 3.2 - Les risques liés à l'activité 3.2.1 - Risque lié à la perte de concessions de licences Description du risque Dans l'industrie des parfums et cosmétiques, le système des licences consiste pour une marque de prêt à porter, de joaillerie ou d'accessoires à concéder un droit d'utilisation de son nom à un licencié (Interparfums) moyennant le versement d'une redevance indexée sur le chiffre d'affaires. Le risque réside dans le non-renouvellement du contrat à son échéance. Évaluation et gestion du risque De nombreux facteurs tendent à limiter, voire annuler, ce risque : - durée des contrats (dix ans et plus) ; les prochaines échéances de renouvellement des 3 principales licences étant lointaines (2025, 2026, 2031) ;

- possibilité de renouvellement anticipé ;

- portefeuille diversifié de marques ;

- caractéristiques propres de la société (marketing élaboré, réseau de distribution, organisation,…) ; - faible nombre de licenciés potentiels au profil similaire ;

- recherche permanente de nouvelles licences pour limiter le poids des marques existantes dans le portefeuille. De plus, la société détient en propre la marque Lanvin en classe 3 (parfums) ainsi que la marque Rochas en classe 3 (parfums) et 25 (mode) réduisant ainsi l'impact potentiel du risque de non-renouvellement de contrats de licence. 3.2.2 - Risque géopolitique, sanitaire et répartition géographique Description du risque Eu égard à une activité répartie sur plus de 100 pays, la société procède régulièrement à une évaluation de son exposition au risque pays. Le Groupe réalise une part importante de son chiffre d'affaires hors de France et notamment 9 % au Moyen- Orient, 7 % en Amérique du Sud et 3 % en Russie, pays ou l'instabilité géopolitique est suivie par les services chargés notamment du recouvrement des créances. Une part d'environ 6 % du chiffre d'affaires est également réalisée au Royaume-Uni avec des effets du Brexit qui devraient être limités pour le Groupe. D'une manière générale, la société est en veille permanente sur l'ensemble des marchés sur lesquels elle opère. 3.2.3 - Risque lié à l'image et la réputation Description du risque Compte tenu de la politique menée par la société en matière de recouvrement et de suivi des en-cours clients, de la qualité des créances et de la solidité financière de ses distributeurs, la société n'a constitué aucune provision dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 concernant les pays dits à risques. De plus, afin de limiter les risques d'insolvabilité et face à une instabilité géopolitique croissante, la société a souscrit une assurance auprès d'Euler Hermes et de Coface sur une partie importante des créances clients export. Évaluation et gestion du risque La réputation de l'entreprise est principalement caractérisée par l'image de ses marques qui font partie du capital intellectuel de la société et reconnue pour la qualité et la désirabilité de ses produits. Cet atout peut constituer une faiblesse en cas d'atteinte à l'image et la réputation de ces dernières, basée sur des faits avérés ou non, quelle que soit sa nature ou son origine, interne ou externe (réseaux sociaux, presse), de bonne ou de mauvaise foi. Les risques associés sont un risque sur l'image de la société et de ses valeurs et donc à terme éventuellement sur ses ventes, ses activités et son développement. 3.3 - Les risques industriels Évaluation et gestion du risque La société défend des valeurs fortes et entretient des relations étroites tant avec ses concédants, ses parties prenantes externes (clients et fournisseurs) et ses collaborateurs. Par des produits de qualité, le choix des fournisseurs et de l'outil industriel, le choix d'un réseau de distribution sélectif ainsi que la gestion collaborative des salariés, elle limite, de fait, le risque de diffusion d'une information négative à son égard. Par ailleurs, l'adhésion des parties prenantes et des collaborateurs aux chartes d'éthique et de bonne conduite mise en place par le Groupe vise à limiter fortement les impacts négatifs de ces éléments. 3.3.1 - Risque lié aux approvisionnements et à la production Description du risque L'approvisionnement des usines en matières premières est assuré par le Département Production d'Interparfums. Le risque de production réside dans le fait que les partenaires industriels se retrouvent dans l'incapacité de fabriquer, dans les délais, les produits à commercialiser. 3.3.2 - Risque lié à la qualité et sécurité des produits Description du risque La sécurité des consommateurs utilisant les produits de la société est un engagement prérequis dans le processus de fabrication. Une non-conformité législative ou réglementaire des produits tout au long du processus de fabrication pourrait entrainer la destruction ou le rappel des produits incriminés. Évaluation et gestion du risque Pour réduire ce risque, la société met en place, très en amont, avec les industriels, des plans de production et multiplie les moules et outillages ainsi que les sites de production qu'elle utilise. Desplanningsdemiseenproductionrévisésrégulièrement et suivis avec les fournisseurs de composants ainsi que la multiplicité des fournisseurs choisis permettent à la société de limiter le risque de rupture dans la chaine d'approvisionnement. Évaluation et gestion du risque Le service réglementaire au sein du Département Production et Supply Chain est chargé de contrôler les formulations de nos produits. Le service Qualité, quant à lui, contrôle en permanence les défauts et non-conformité pouvant apparaître chez les sous-traitants sur toute la chaine de production. 3.4 - Les risques financiers 3.4.1 - Risques de sensibilité des capitaux propres et des résultats Description du risque Une part significative des actifs de la société est composée d'actifs incorporels représentant le droit d'entrée des licences ou le prix d'achat des marques en propre dont la valeur dépend en grande partie de résultats opérationnels futurs. L'évaluation des actifs incorporels suppose également que la société porte des jugements objectifs et complexes concernant des éléments incertains par nature. 3.4.2 - Risque de change Description du risque Le Groupe réalise une part importante de son chiffre d'affaires en devises et supporte donc un risque de change lié à l'évolution du cours de ces devises, principalement sur le Dollar Américain (46,6 % des ventes) et dans une moindre mesure sur la Livre Sterling (5,2% des ventes) et sur le Yen Japonais (1,1 % des ventes). 3.5 - Les risques juridiques 3.5.1 - Propriété intellectuelle Description du risque Si un changement intervenait dans les hypothèses sous-tendant cette évaluation, une réduction des capitaux propres par le résultat serait à enregistrer. Toutefois, les 3 principales marques du portefeuille, représentant 69 % du chiffre d'affaires, n'ont donné lieu a aucun paiement de droits d'entrée. Seule une diminution de l'activité sur les autres marques et notamment sur les marques en propre pourrait contraindre la société à enregistrer une dépréciation. Cette probabilité resterait toutefois limitée. Évaluation et gestion du risque La politique de risque de change de la société vise à couvrir les créances commerciales de l'exercice en Dollar Américain, en Livre Sterling et en Yen Japonais. Pour ce faire, la société utilise des contrats de ventes à terme, selon des procédures interdisant toute opération spéculative. Évaluation et gestion du risque Les marques de la société sont des actifs incorporels stratégiques pour le Groupe protégés dans les pays dans lesquels les marques sont commercialisées. La commercialisation d'un produit dont la marque serait déjà utilisée par d'autres sociétés ou le non-renouvellement de la protection de marques importantes dans le portefeuille pourraient entrainer des litiges puis des demandes de destruction des stocks concernés. Évaluation et gestion du risque Les recherches d'antériorité et le suivi des enregistrements et de renouvellement sur la durée de vie de la marque sont des axes prioritaires pour la société et font l'objet d'une vigilance spécifique confiée à un service dédié au sein du département juridique. Ce service, doté d'outils performants, assure, pour le monde entier, la gestion et la défense de ces droits de propriété intellectuelle. 4 - Procédures de Contrôle Interne et de gestion des risques La société a mis en place des procédures de Contrôle Interne et des mesures de gestion des risques en s'appuyant sur les dispositions de l'article 404 de la loi Sarbanes Oxley auxquelles est soumise la société mère américaine du fait de sa cotation au Nasdaq de New York. Les principes qui y sont déterminés figurent en partie dans le cadre de référence de l'AMF de 2007 mis à jour en juillet 2010, complété par le guide de mise en œuvre pour les valeurs moyennes et petites du 9 janvier 2008. Sur la base du référentiel COSO 2013, la société a défini et mis en œuvre un ensemble de dispositifs de gestion des risques et de Contrôle Interne comprenant des règles de conduite et des procédures adaptées à l'organisation de la société. La gestion des risques a pour objectif de : - préserver la valeur, les actifs et la réputation de la société et de ses licences de marques ; - sécuriser la prise de décision et les processus de la société pour favoriser la réalisation des objectifs, par une analyse des menaces et opportunités potentielles ; - mobiliser et motiver les collaborateurs de la société autour d'une vision commune des principaux risques. Le dispositif de Contrôle Interne ne peut fournir une garantie absolue quant à la réalisation des objectifs de la société. La probabilité d'atteindre ceux-ci est soumise aux limites inhérentes à tout système de contrôle liées notamment aux incertitudes du monde extérieur, à l'exercice de la faculté de jugement ou de dysfonctionnements pouvant survenir en raison d'une défaillance humaine ou d'une simple erreur ou à la nécessité d'étudier le rapport coût/bénéfices préalablement à la mise en œuvre des contrôles. 4.1 - Dispositif de gestion des risques Le dispositif de gestion des risques repose sur un processus composé de trois étapes : - identification des risques ;

- analyse annuelle des risques afin d'examiner les conséquences potentielles ;

- traitement du risque en vue de définir le plan d'actions le plus adapté à la société, en arbitrant entre les opportunités et le coût des mesures de traitement du risque. La responsabilité en matière de gestion des risques est déclinée à tous les niveaux hiérarchiques au sein de la société. De plus, le nombre réduit de niveaux de décisions et la contribution des opérationnels aux réflexions stratégiques facilitent l'identification et le traitement des risques. Un diagnostic approfondi de la séparation des tâches opérationnelles et des tâches de contrôle a été établi afin de répondre aux objectifs de contrôle. Le Conseil d'administration est informé des éléments composant cette cartographie des risques ainsi que des plans d'actions correctifs qui lui sont associés. 4.2 - Dispositif de Contrôle Interne Le Contrôle Interne de la société est déployé par une équipe de Responsables et de Directeurs sous l'autorité de la Direction Générale, qui en rend compte au Conseil d'administration. 4.2.1 - Organisation de la société L'organisation de la société s'articule autour de deux pôles : - le pôle opérationnel composé des Directions Commerciales Export et France, Direction Marketing et Direction Production et Développement ; - le pôle fonctionnel composé des Directions Finance, Ressources Humaines, Informatique, Juridique et Communication Corporate. Par ailleurs et du fait de sa taille et de sa structure opérationnelle, seule la filiale américaine Interparfums Luxury Brands Inc, est incluse dans le périmètre des tests d'efficacité du système de Contrôle Interne depuis l'année 2011. De plus, la société consolide six autres filiales étrangères qui appliquent les règles de procédure interne du Groupe relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 4.2.2 - Outils du dispositif de Contrôle Interne Ces éléments reposent sur des outils documentaires et des actions de sensibilisation des organes dirigeants et des collaborateurs aux principes de Contrôle Interne et gestion des risques mis en œuvre au sein de la société. Ainsi, la société a notamment mis en place les outils suivants : - Code de bonne conduite Il décrit le comportement professionnel à adopter, notamment le respect de la loi et de la réglementation, la prévention des conflits d'intérêts ou la transparence financière pour éviter des situations de fraudes. - Charte Informatique Elle définit les droits et devoirs des collaborateurs, utilisateurs du système d'information afin d'assurer une exploitation de l'outil informatique dans un environnement sécurisé et conformément aux procédures de Contrôle Interne. - Procédure d'alerte professionnelle Elle rappelle que chaque collaborateur estimant avoir des doutes légitimes sur les pratiques de la société dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption est invité à contacter un administrateur indépendant désigné dans cette procédure sans qu'il n'encoure aucune sanction de quelque nature que ce soit. - Liste d'initiés En application de l'article 18 du Règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché dit Règlement MAR (Market Abuse Regulation), les collaborateurs ayant accès à une information privilégiée ainsi que l'ensemble des administrateurs sont inscrits sur les listes d'initiés de l'entreprise. Ils s'engagent ainsi à respecter les limites imposées par l'article 8 du même Règlement en matière de divulgation de l'information privilégiée, d'acquisition et/ou de cession de titres de la société, directement ou indirectement. Il a été également établi une liste de personnes externes à l'entreprise ayant accès aux informations privilégiées dans le cadre de leurs relations professionnelles avec l'émetteur. 4.2.3 - Acteurs clés du pilotage du Contrôle Interne La mise en place du dispositif de Contrôle Interne se décline à tous les niveaux de la société. Le pilotage de ce dispositif est quant à lui assuré par les acteurs suivants : le Conseil d'administration, la Direction Générale, le Comité de Direction, la Direction Financière et notamment le Département du Contrôle Interne rattaché à la Direction Financière. 4.2.4 - Procédures de Contrôle Interne Les procédures de Contrôle Interne, tendent à sécuriser les différents processus dans la réalisation des objectifs fixés par la société. Ces procédures s'articulent autour des principaux axes suivants identifiés comme étant des zones de risques : Les processus opérationnels (ventes/clients, achats/fournisseurs et gestion des stocks), les processus comptables et financiers (trésorerie, gestion budgétaire, élaboration des informations financières et comptables, gestion des systèmes d'information). Le référentiel de Contrôle Interne s'appuie de manière significative sur le Progiciel de gestion intégré SAP. Cette base de travail permet d'automatiser un grand nombre de contrôles renforçant ainsi leur efficience. Par ailleurs, la société dispose d'un outil spécifique de Contrôle Interne qui permet de contrôler l'ensemble des opérations comptables et de détecter d'éventuelles erreurs, omissions ou opérations frauduleuses de façon exhaustive. 4.2.5 - Processus concourant à l'élaboration de l'information comptable et financière 4.2.5.1 - Production comptable Le processus de Contrôle Interne relatif à la production comptable est mis en œuvre à partir de dispositifs basés sur une organisation planifiée de la clôture des comptes, une collaboration étroite entre les différents responsables des directions fonctionnelles et opérationnelles, une analyse de la pertinence des informations reportées et un examen détaillé des comptes par la Direction Générale en vue de leur validation avant la clôture finale. Des réunions de coordination avec les services concernés sont réalisées afin de s'assurer de l'exhaustivité des informations transmises en vue de l'élaboration des comptes. 4.2.5.2 - Arrêté des comptes et production des comptes consolidés Les procédures d'arrêté des comptes sont basées sur des instructions et un calendrier émanant de la Direction Financière définissant les tâches précises de chaque intervenant dans ce processus. L'élaboration des comptes consolidés semestriels et annuels s'insère dans le cadre référentiel des normes internationales IFRS. 4.2.5.3 - Communication financière Le processus de communication financière est encadré par un calendrier précis de diffusion aux marchés financiers et aux autorités de marché. Ce calendrier permet d'assurer une communication en conformité avec les exigences des lois et règlements en vigueur portant tant sur la nature de l'information diffusée que sur les délais requis et le principe d'égalité d'information entre les actionnaires. 4.3 - Surveillance du dispositif de Contrôle Interne et de gestion des risques Cette surveillance est réalisée par le biais d'un plan d'évaluation des procédures internes. Cette démarche d'évaluation est mise en œuvre, chaque année, à partir d'une identification des actifs sensibles, d'une analyse des risques potentiels, existants ou émergents, par type de tâches assignées à chaque service concerné et d'entretiens avec les Directions Opérationnelles concernées. Les tests de Contrôle Interne sont réalisés en conformité avec les dispositions de la loi américaine Sarbanes Oxley avec pour base matricielle le référentiel COSO 2013. En cas d'absence ou d'insuffisance de formalisation du processus et des contrôles associés, un plan de remédiation ou d'actions correctives des faiblesses du Contrôle Interne est mis en œuvre et suivi auprès de chaque responsable concerné. À l'issue de cette phase d'évaluation, les résultats sont restitués conjointement à la Direction Financière et à la Direction Générale qui les porte à la connaissance du Conseil d'administration. Au cours de l'année 2020, il a été ainsi réalisé 110 contrôles couvrant 39 zones de risques. Le périmètre de l'évaluation est identique à celui de 2019. Les évaluations réalisées au sein de la société n'ont pas révélé de déficiences significatives de nature à remettre en cause la pertinence du Contrôle Interne. 4.4 - Relations avec les commissaires aux comptes Les commissaires aux comptes certifient la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes sociaux annuels et consolidés semestriels et annuels. Pour cela, ils organisent leurs travaux de la façon suivante : - revue préalable des procédures du Groupe et des tests de Contrôle Interne ;

- réunion préalable à l'arrêté des comptes permettant de définir le programme des revues, le calendrier et l'organisation de leur mission ;

- revue limitée ou audit des états financiers élaborés par la Direction Financière ;

- réunion de synthèse de leurs travaux avec la Direction Générale. 5 - Risques financiers liés aux effets du changement climatique - mesures prises par la société pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone En raison de son secteur d'activité, Interparfums ne prévoit pas de risques réglementaires, ou dus à des changements physiques, associés aux modifications climatiques susceptibles d'avoir des conséquences financières significatives pour le Groupe. Pour autant, conscient de son impact lié à l'émission de gaz à effet de serre, notamment par notre systèmelogistique, l'entreprise est soucieuse de limiter son empreinte carbone. À cet effet, le Groupe a initié un plan d'action pour optimiser les flux de transport en réduisant le nombre de kilomètres parcourus et en optimisant la charge des camions. Cette information est détaillée ci-après dans le présent Document d'Enregistrement Universel. 6 - Responsabilité sociale des entreprises La responsabilité sociale des entreprises présentant les engagements du Groupe dans les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux est présentée dans la partie 2 du présent Document d'Enregistrement Universel. 13 Évolution du dividende au titre de : 2016 2017 2018 2019 Versé en : 2017 2018 2019 2020 Dividende par action historique 0,55 € 0,67 € 0,71 € - € 01 Dividende ajusté des attributions gratuites 0,38 € 0,50 € 0,59 € - € Variation annuelle sur dividende ajusté 21 % 35 % 17 % - % 7 - Dividendes Dans le passé, la distribution de dividendes a représenté jusqu'à 65 % du résultat net annuel consolidé, permettant d'assurer une rémunération aux actionnaires, tout en les associant à la croissance. En raison de la situation sanitaire et du manque de visibilité dont disposait le Groupe au moment de l'Assemblée Générale 2020, le Conseil d'administrationa décidé de proposer à l'Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019. En 2021, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale de distribuer un dividende de 0,55 euro par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020. 8 - Achat par la société de ses propres actions En application des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF, le présent paragraphe constitue le descriptif de programme de rachat qui sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée Générale du 23 avril 2021. 8.1 - Objectifs du nouveau programme de rachat d'actions L'Assemblée Générale du 23 avril 2021 est appelée à renouveler, dans sa treizième résolution, son autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de la mise en œuvre du programme de rachat des actions pour la réalisation des objectifs suivants : - assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Interparfums par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF ; - conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;

- assurer la couverture de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;

- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par la présente Assemblée dans sa onzième résolution à caractère extraordinaire. 8.2 - Part maximale du capital - Prix maximal d'achat Extrait de la treizième résolution soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 23 avril 2021 : L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 5 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Le prix maximum d'achat est fixé à 60 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération). Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 155 965 227 euros. 8.3 - Durée du programme de rachat Conformément à la treizième résolution soumise à l'Assemblée Générale du 23 avril 2021, ce programme de rachat pourra être mis en œuvre pendant une période de 18 mois à compter de la date de ladite Assemblée, soit au plus tard le 23 octobre 2021. Si l'une des mentions du descriptif est modifiée durant le programme de rachat, cette modification sera portée à la connaissance du public selon les modalités fixées par l'article L.212-13 du Règlement Général de l'AMF. 8.4 - Bilan du précédent programme de rachat d'achat Les opérations de l'année 2020 relatives au programme de rachat d'actions sont décrites en note 3.10.3 « Actions propres » de l'annexe aux comptes consolidés. 9 - Structure du Groupe La répartition de l'actionnariat de la société Interparfums Inc. se décompose de la manière suivante au 31 décembre 2020 : Interparfums SA (EuroNext - Paris) Les pourcentages de droits de vote sont donnés de façon détaillée dans le chapitre 2.3 «Répartition du capital et des droits de vote » de la partie 6 « Tableau de bord de l'actionnaire ». 10 - Parts de marché et concurrence 10.1 - Les parts de marché En France, sur le créneau de la distribution sélective des parfums de prestige, Interparfums atteint environ 2% de part de marché. Sur certains pays étrangers tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie ou la Chine, la part de marché du Groupe se situerait entre 1 % et 4 % des importations de parfumerie française. Le marché mondial du parfum est de l'ordre de 25 milliards d'euros. Source interne. 10.2 - La concurrence Interparfums évolue sur un secteur dominé par une dizaine de grands acteurs historiques du marché des parfums et cosmétiques qui présentent des départements parfumerie affichant des chiffres d'affaires de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Il existe une dizaine d'autres acteurs, de taille moyenne, comme Interparfums, qui évoluent également sur ce segment et présentent des chiffres d'affaires compris entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Les principaux groupes du secteur sont L'Oréal, Coty ou Shiseido pour les marques sous licence et LVMH (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Bulgari), Estée Lauder, Chanel et Puig pour les marques en propre. Si Interparfums a également construit un portefeuille de marques dans l'univers du luxe, l'approche diffère fondamentalement. Le business model repose sur un développement méthodique à long terme, non pas focalisé sur les quantités et la publicité, mais plutôt basé sur la création et la fidélisation des consommateurs. 11 - Événements postérieurs à la clôture et changements significatifs de la situation financière Néant. 12 - Perspectives 2021 Si l'année 2020 n'a pas été une année facile, elle nous a rendus plus forts pour répondre aux enjeux à venir. Elle a aussi été marquée par plusieurs opérations stratégiques, dont la signature de la licence Moncler. Avec un plan de lancements important, notamment une ligne à faible impact environnemental sur les parfums Rochas, et une activité particulièrement dynamique au cours de ces dernières semaines, l'année 2021 se présente favorablement pour l'instant malgré une visibilité toujours réduite. Notre budget interne, construit sur une base de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, reste d'actualité. Dans ce contexte inédit, la société a réalisé une très bonne performance financière en 2020, en parvenant à maintenir une profitabilité opérationnelle particulièrement élevée, proche des 13 %. Dans un contexte d'augmentation significative des dépenses de marketing et publicité, nécessaire pour accompagner le retour de la croissance, la société anticipe une marge opérationnelle de l'ordre de 12 % en 2021. 2 Responsabilité Sociale des Entreprises 1 - Responsabilités envers les parties prenantes opérationnelles ............................................................................ 17 2 - Responsabilités envers les collaborateurs ............................................ 19 3 - Respect de l'environnement et Responsabilités envers la société .................................................................................................. 21 Le Groupe Interparfums s'inscrit dans une démarche globale de prise en compte de la responsabilité sociale, environnementale, sociétale et de transparence. Le Groupe développe, d'année en année, une politique RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), mise en œuvre par ses Directions Opérationnelles et Directions Fonctionnelles en impliquant l'ensemble du personnel et identifie ses principaux enjeux articulés autour de trois axes : ses responsabilités envers les parties prenantes opérationnelles, les collaborateurs et la Société. Depuis de nombreuses années, Interparfums a choisi d'intégrer un volet social et sociétal important dans son développement, basé notamment sur une politique sociale attractive et sur des relations solides avec ses partenaires. C'est cette approche qui a aidé le Groupe à traverser l'année 2020 avec une souplesse et une résistance ayant permis de sauvegarder aussi bien les valeurs inhérentes au Groupe que ses performances financières. Sur le plan environnemental, la société, ne disposant pas d'outils industriels en propre, avait jusqu'à maintenant choisi d'accompagner ses partenaires industriels en exprimant une exigence de qualité, d'utilisation des Bonnes Pratiques de Fabrication et de recours à l'innovation. La construction d'un entrepôt à Haute Qualité Environnementale en 2011 et un sourcing à plus de 80% en Europe témoignent d'ailleurs des efforts réalisés au cours des dernières années. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux en termes de protection de la planète, Interparfums entend désormais devenir un contributeur actif sur le volet environnemental. Pour appuyer cette démarche, elle vient, à l'initiative de la Direction Générale, de créer un Comité Exécutif RSE, composé des Directions Opérations & Supply Chain, Ressources Humaines, Juridique et Communication, dont le rôle va consister à formaliser la stratégie RSE de la société avec l'ambition : - de conforter son statut d'employeur responsable avec, notamment, la formalisation d'une « Charte Employeur Responsable » et le renforcement du plan de formation des collaborateurs ; - de réduire son empreinte écologique grâce, notamment, à la mise en place d'un cahier des charges éco-optimisé incluant la réduction de l'utilisation du plastique, du carton et du verre sur chacun des produits développés. Le lancement d'une première ligne à faible impact environnemental chez Rochas en 2021 en sera la première pierre… 1 - Responsabilités envers les parties prenantes opérationnelles Via l'exercice et le développement de ses activités, Interparfums affiche les enjeux suivants : - maintenir un niveau élevé de relation avec ses donneurs de licence par la synergie, l'implication mutuelle et le partage de valeurs communes ;

- développer des partenariats à long terme avec ses fournisseurs et sous-traitants par une collaboration étroite dans les échanges d'informations ;

- développer des relations durables et de confiance avec ses clients distributeurs. 1.1 - Relations avec les donneurs de licences Depuis son premier contrat signé en 1988, Interparfums a développé un portefeuille important de marques de luxe sous licence. Le contact avec les Maisons est systématiquement initié par les dirigeants historiques qui développent puis entretiennent une relation étroite avec les concédants, donneurs de licence. C'est dans la compréhension de leur univers puis les propositions de produits respectant les codes uniques de chacune des marques que la relation devient unique et privilégiée. C'est par une collaboration étroite entre les services marketing et les Maisons, accrue au fil des ans, que les produits sont développés en fonction des désirs et des collections de chacune des marques afin de proposer un parfum unique et représentatif de valeurs communes. La taille humaine des équipes et des interlocuteurs permanents et privilégiés permettent de développer une parfaite connaissance de l'univers, entretenue au fil des ans afin de proposer aux marques des produits de qualité venant soutenir leur image de marque. 1.2 - Partenariat durable avec les partenaires industriels 1.2.1 - Par un partage d'information et des relations de confiance avec les partenaires industriels Le Groupe entretient des relations de qualité et de confiance de très long terme avec la majorité de ses fournisseurs, sous-traitants et autres prestataires. Ils sont des partenaires essentiels pour le Groupe pour assurer ses besoins en matières premières, en emballages, en conditionnement et en produits promotionnels. Du fait des exigences de qualité et de performance, le choix puis la conduite des relations avec ses partenaires dans le domaine de la production représentent un enjeu majeur pour le Groupe. Outre la collaboration liée à la maîtrise des coûts, de la qualité et de l'innovation, le Groupe s'attache à développer avec eux un partenariat durable et responsable dans le respect des enjeux sociaux et environnementaux. La société a mis en place un cahier des charges sur les achats et les normes de Bonnes Pratiques de Fabrication « B.P.F » chez ses sous-traitants. Elle n'a pas jugé utile de contraindre ses partenaires à des chartes d'achats responsables de ses fournisseurs et sous-traitants les plus significatifs qui disposent déjà de chartes éthiques et/ou de chartes d'engagements environnementaux et sociaux et qui font régulièrement l'objet d'audits. Les cahiers des charges et le portail constituent le socle des engagements de la société pour une collaboration étroite et constructive avec ses fournisseurs et partenaires. En ce sens, le Groupe a déployé un système d'échanges d'informations via une interface web réservée aux fournisseurs. Ce système intègre l'échange des plans d'approvisionnement, l'émission des commandes et de leur accusé de réception. La majorité des fournisseurs est équipée de cet outil de communication. Ainsi, le cadre que la société s'est fixé dans ses actions à mener de concert avec ses fournisseurs et sous-traitants, comprend des engagements d'optimisation des performances et d'une communication fluide et transparente par le biais de l'utilisation de ce portail fournisseur. Ce portail permet d'identifier les besoins de la société et des fournisseurs et de décider des mesures appropriées pour en assurer la réalisation. La société accompagne ses fournisseurs dans leurs efforts d'amélioration des prestations si leurs contributions ne répondent pas aux attentes. C'est dans ce contexte que la société a mis en œuvre des indicateurs de performances des fournisseurs, notamment l'OTIF (« On Time In Full »), à partir des éléments recueillis par le portail. Ces indicateurs constituent autant d'éléments délivrant des informations sur les capacités des fournisseurs à s'adapter aux besoins actuels et à évoluer pour répondre aux besoins futurs de la société. Par le biais des cahiers des charges et du portail, la société et ses fournisseurs s'engagent dans la réalisation d'un objectif commun, consistant notamment à : - innover par l'augmentation de la qualité de service et de la valeur ajoutée ;

- accroître la solidité des produits, diminuer les défauts et réduire les besoins d'un service après-vente ;

- rechercher et développer de nouvelles techniques en vue de la réalisation de nouveaux produits ou améliorer les produits existants. La société a également mis en place un programme de «business review» avec la participation de ses fournisseurs. Cette revue a pour objet d'établir un bilan de l'activité de l'année passée et la détermination des actions et besoins de chacun des partenaires pour l'année suivante. Dans ce cadre collaboratif s'inscrit, par ailleurs, un plan d'actions en prévention des situations de dépendance économique des partenaires de la société. Cette vigilance s'exerce plus particulièrement vis-à-vis des partenaires pouvant être exposés de par leur taille et leur infrastructure. La société a mis en place une veille afin d'identifier les sociétés qui pourraient, à terme, évoluer vers un risque de dépendance économique mettant en péril leur relation. La vigilance de la société se concrétise aussi par une communication transparente sur des éléments permettant à ses partenaires de prévenir ce risque de dépendance en ayant une visibilité à moyen et long terme sur ses niveaux prévisionnels d'activité, ses stratégies d'évolution, ses besoins en termes d'innovation afin de permettre à ses fournisseurs de construire leur propre stratégie et de faire évoluer leurs capacités d'adaptation pour atteindre les objectifs souhaités. Par ailleurs, la société a engagé, depuis quelques années, une sécurisation de ses achats sur un certain nombre de composants critiques de nos lignes stratégiques. Cela s'est traduit par un dédoublement de nos moules et outillages chez 2 fournisseurs différents. Le cas échéant, la société peut également envisager un désengagement vis-à-vis du fournisseur concerné de manière anticipée et progressive en fonction du contexte de cette dépendance. D'une manière générale, dans le cadre de sa politique de vigilance en matière de risque de dépendance économique, la société invite ses fournisseurs à régulièrement diversifier leur clientèle. De même, un fournisseur ayant développé une technique novatrice lui conférant un monopole peut également mettre la société dans une situation à risque en termes d'approvisionnement, qui de ce fait pourra convenir avec son fournisseur d'un commun accord de la recherche d'une seconde source d'approvisionnement. 1.2.2 - Par l'application des normes de Bonnes Pratiques de Fabrication avec les conditionneurs La norme internationale ISO 22716 des Bonnes Pratiques de Fabrication donne des lignes directrices pour la production, le contrôle, le conditionnement, le stockage et l'expédition des produits cosmétiques. Elle constitue le développement pratique du concept d'assurance de la Qualité, à travers la description des activités de l'usine. Cette norme a donné l'obligation aux conditionneurs, à compter de juillet 2013, de se mettre en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication. Les autres sous-traitants comme les verriers et fournisseurs de matières premières ne sont pas concernés par cette norme. Le Groupe a identifié les avantages suivants pouvant découler de cette norme : - la maîtrise des facteurs pouvant avoir un risque sur la qualité des produits cosmétiques ; - la diminution des risques de confusion, de détérioration, de contamination et d'erreur ;

- une plus grande vigilance du personnel dans l'exercice des activités ;

- la garantie d'un produit de qualité. Dans ce contexte réglementaire, des campagnes d'audit régulières de toutes les usines de conditionnement réalisées par le service Qualité selon la norme ISO 22716 ont été mises en place. La finalité de ces audits est de s'assurer que les conditionneurs maintiennent un bon niveau de traçabilité de leurs activités. Toutes les activités des usines ont été revues : processus de réception des matières premières et articles de conditionnement, fabrication, conditionnement et contrôles qualité. Ces rapports ont démontré que les sous-traitants du Groupe sont en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication de la norme ISO 22716, et notamment la traçabilité requise lors de toute production de parfums. Les missions principales du service Qualité consistent dans : - la consolidation du cahier des charges qualité et son implémentation chez les sous-traitants et fournisseurs ;

- évaluer et mesurer la performance Qualité de ses sous-traitants et fournisseurs ;

- le renforcement et le suivi qualité des processus d'approvisionnements et de production ;

- le suivi des audits des Bonnes Pratiques de Fabrication ; - la mise en place d'indicateurs qualité ;

- le suivi des non-conformités et des actions correctives chez les sous-traitants et fournisseurs ;

- le suivi des réclamations clients. 1.2.3 - Par les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs Le Groupe assure la mise sur le marché des produits cosmétiques qu'elle commercialise et est donc responsable de l'évaluation de la sécurité pour la santé. À ce titre, le Groupe fait pratiquer des tests d'innocuité cutanée et oculaire. Conformément au règlement CE 1223/2009, aucun de ces tests n'est effectué sur animaux. Les tests d'innocuité cutanée sont effectués sur des adultes volontaires sains et les tests d'innocuité oculaire sur des cellules de culture. Il a pris en compte le règlement REACH (Directive CE N° 1907/2006 du 18 décembre 2006), relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques auprès de tous ses fournisseurs. L'ensemble des mesures techniques et organisationnelles consécutives à la mise en place de REACH sont mises en œuvre au sein du Groupe. Il n'est pas soumis à l'enregistrement en tant qu'utilisateur en aval de substances. Il a cependant souhaité rester actif afin de s'assurer du bon déroulement des enregistrements et de la continuité d'approvisionnement des substances chimiques présentes dans ses produits. Le Groupe a pris l'initiative de contacter ses différents sous-traitants et fournisseurs afin qu'ils respectent efficacement et fassent respecter par les acteurs en amont de leur chaîne d'approvisionnement, les enregistrements, notifications ou demandes d'autorisations nécessaires. Interparfums a ainsi demandé à tous ses fournisseurs de s'engager à fournir des articles ne contenant aucune substance listée à l'annexe XIV (substances dites extrêmement préoccupantes). À ce jour, aucun fournisseur n'a déclaré la présence de substances soumises à autorisation dans les articles fournis à Interparfums. 1.3 - Relations de confiance avec ses clients distributeurs Chaque continent, chaque région du monde ayant ses goûts propres, son identité et sa culture olfactive, mais aussi sa sensibilité et son attachement à une marque, il n'est pas de destination unique. Interparfums a développé des relations de longue date avec ses distributeurs, dans chacun des pays ou zones dans lesquelles elle est présente. Ce sont plus de 60 collaborateurs qui déploient leur expertise en France et dans plus de 100 pays au service de la distribution de ses parfums. Tous les deux à trois ans, Interparfums organise un séminaire de plusieurs jours dans lequel elle réunit l'ensemble de ses distributeurs du monde entier. Ce séminaire est l'occasion de présenter toutes les marques et l'ensemble des produits proposés, de rencontrer tous les distributeurs et de les associer étroitement au développement du Groupe et pour les distributeurs de rencontrer les collaborateurs avec lesquels ils travaillent au quotidien, en étroite collaboration. 2 - Responsabilités envers les collaborateurs Les collaborateurs du Groupe constituent son principal moteur de création de valeur, leur épanouissement au travail et leur motivation sont des leviers essentiels de notre développement. Dans ce contexte, les principaux enjeux sociaux sont : - le développement du sentiment d'appartenance ;

- le maintien d'un niveau élevé de compétences ;

- l'égalité des chances ;

- l'égalité professionnelle ;

- le respect du dialogue social ;

- la qualité des conditions de travail ;

- le souci de préserver la santé et la sécurité de chacun ; - l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 2.1 - Le management et le sentiment d'appartenance Avec un management très familial et proche des collaborateurs, chacun est libre de partager ses idées dans le respect des valeurs de l'entreprise. La Direction attache une importance primordiale à la compréhension et l'adhésion de chacun à la stratégie du Groupe. Des communications hebdomadaires et des réunions d'informations régulières concernant l'évolution de l'activité permettent aux collaborateurs d'être au fait des attentes du management et du marché. La souplesse de l'organisation, composée essentiellement de petites équipes, permet de s'adapter en permanence à tout changement ou évolution du contexte extérieur. Le partage de l'esprit « Interparfums », passe également par l'adhésion et la connaissance par chacun des collaborateurs des valeurs éthiques mais également par l'épanouissement des collaborateurs au travail et le respect des bonnes conditions de travail. Cet engagement éthique a été formalisé dans une charte appelé « Code de bonne conduite », à laquelle chacun adhère, et qui met l'accent notamment sur l'hygiène, la sécurité, la discipline, la prévention des risques, le harcèlement, le respect des libertés individuelles, les transactions sensibles, la fraude et la confidentialité des affaires. En 2017, le Groupe a également mis en place une charte relative au droit à la déconnexion, à laquelle chacun des collaborateurs a adhéré. 2.2 - L'égalité de traitement et l'évolution des compétences La Direction des Ressources Humaines est particulièrement vigilante pour chaque recrutement. Seules les compétences, l'expérience, les qualifications et la personnalité des candidats sont retenues pour la sélection des nouveaux entrants. Cette diversité de profils, de cultures, d'âges ou encore de sexes sont autant de richesses qui font la force de ses équipes, premier atout de l'entreprise. Interparfums emploie 72 % de femmes. 56 % des postes à responsabilité (postes de Direction) sont occupés par des femmes en 2020 contre 58 % en 2019. Après deux campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs en 2019 et 2020, deux collaborateurs de la société se sont vus reconnaître la qualité de travailleur handicapés via la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). De plus, la société a conclu, en 2019, un contrat avec « Les papillons de jour », Agence de Communication Globale et Entreprise Adaptée, afin, entre autres, de mener un certain nombre d'actions de sensibilisation autour de la question du handicap à destination de ses collaborateurs. Ainsi, la société participe indirectement à l'emploi de personnes en situation de handicap et lutte contre l'exclusion et la discrimination de ces personnes. Par exemple, la société a choisi de faire appel à une Entreprise Adaptée (EA) pour le conditionnement des coffrets de parfums et un Établissement ou Services d'Aide par le Travail (ESAT) pour la préparation de shopping bag pour la présentation des nouveautés parfums à la presse. En 2020, le coût total de ces prestations de services confiées représente 697 728 euros. Par ailleurs, des plans d'actions en faveur de l'emploi des seniors et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont mis en place dans le Groupe. La qualité du travail effectué par les équipes est renforcée tout au long de la carrière des collaborateurs afin de conserver un niveau de compétence élevé, et ce, dans tous les métiers. Interparfums propose à l'ensemble de ses collaborateurs des plans de développement permettant à chacun d'élargir ses compétences techniques, managériales ou personnelles. Les thématiques des formations ont été principalement la santé et la sécurité au travail, la bureautique, l'apprentissage des langues, les formations métiers et le développement personnel. 2.3 - La santé, la sécurité, le dialogue social et les conditions de travail Suite à la mise en place du CSE (Comité Social et Économique) en juin 2019, une commission « Santé et Sécurité au Travail » a été instaurée dans la continuité du précédent Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). La commission est constituée de deux collaborateurs non-cadres et est réunie ordinairement une fois par trimestre. En 2020, deux accidents de trajet ont été recensés sans prescription d'un arrêt de travail. Aucun accident de travail ni de maladie professionnelle n'ont été déclarées. Interparfums ne disposant pas de site de production, les risques d'accident du travail sont minimisés. En outre, l'activité du Groupe n'est pas génératrice de situation dangereuse. Les conditions de travail sont d'excellente qualité puisque l'essentiel des collaborateurs travaillent dans les bureaux du siège parisien. Ces bureaux sont calmes, clairs et lumineux. La société est particulièrement vigilante sur le sujet des bonnes postures à adopter au travail et la prévention des risques musculosquelettiques y afférant. Les collaborateurs itinérants sont pourvus de voitures de société de qualité ainsi que d'un matériel informatique adapté à leur besoin. Interparfums a mis également en œuvre de nombreuses mesures afin de maintenir de bonnes conditions de travail, à l'attention des collaborateurs, de nos prestataires, et notamment des personnes travaillant de façon permanente dans notre entrepôt logistique telles que : entrepôt chauffé à 11°, vestiaires et douches individuels, locaux bénéficiant de lumière naturelle, murs blancs pour les personnes travaillant à pied, espace déjeuner dédié et entretenu… Suite à l'établissement de la cartographie des postes destiné à mesurer la pénibilité au travail, la société n'a identifié aucun poste comme étant pénible. Par ailleurs, dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, un service d'écoute et d'accompa-gnement psychologique est mis à disposition des collaborateurs via un numéro vert, spécialement dédié, en partenariat avec l'Institut d'Accompagnement Permanent Psychologique et de Ressources (IAPR). Concernant les collaborateurs travaillant en France et conformément à la loi, les élections relatives aux institutions représentatives du personnel sont effectuées tous les quatre ans. À ce titre, les dernières élections de juin 2019 ont donné lieu à la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE) composé de 5 collaborateurs cadres. Réuni ordinairement une fois par mois, le CSE est informé et consulté sur des questions stratégiques et organisationnelles ayant un impact sur les collaborateurs du Groupe. 2.4 - Les indicateurs sociaux 2.4.1 - Rémunérations et évolution Interparfums a mis en place des règles de rémunération, des systèmes de classification des emplois et d'évaluation des performances appliqués à tous les collaborateurs, qui contribuent à garantir l'équité ainsi que l'égalité Homme/Femme. La rémunération comprend une part fixe et une part variable permettant d'associer l'ensemble du personnel aux résultats du Groupe. - Participation Conformément à la loi française, un accord de participation aux résultats de l'entreprise a été signé en 2001. En avril 2015, un avenant à cet accord a été signé, avec les membres de la Délégation Unique du Personnel en proposant une formule dérogatoire plus avantageuse pour les collaborateurs, élément de rémunération et de motivation important pour l'ensemble du personnel et renouvelé annuellement. - Plan d'Épargne Entreprise et Plan d'Épargne Retraite Collectif La société fait bénéficier l'ensemble de ces collaborateurs d'un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) permettant de favoriser l'épargne salariale en proposant plusieurs types de fonds correspondants aux projets de chacun. Depuis 2017, elle a fait évoluer son dispositif en proposant un fond « Interparfums Actionnariat » permettant ainsi aux collaborateurs de profiter de l'évolution de la valeur de l'action Interparfums dans un cadre fiscal avantageux. Ces versements dans le fond « Interparfums Actionnariat » sont assortis d'un abondement important de la part de l'entreprise. Par ailleurs, un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCOL) permet à chacun des collaborateurs de préparer sa retraite et de bénéficier également d'un abondement important de la part de l'entreprise. Les collaborateurs ont également la possibilité de transférer chaque année une partie de leurs jours de congés non pris dans le PERCOL. - Contrat de Retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83) Les collaborateurs cadres bénéficient d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire. Ce contrat individuel est alimenté par le prélèvement de cotisations salariales et patronales mensuelles, la répartition de ces dernières étant libre. La société a choisi d'aider ses collaborateurs dans la constitution de cette rente, complément de retraite, en prenant à sa charge une part importante des cotisations. - Actionnariat salarié/Actions gratuites De plus, et afin de développer l'actionnariat salarié, la société a mis en place en septembre 2016 puis en décembre 2018, deux plans d'attribution gratuite d'actions de performance destinés à l'ensemble des collaborateurs pour près de 1 % du capital. 2.4.2 - L'absentéisme Le taux d'absentéisme est un indicateur primordial permettant de mesurer l'implication et la motivation des collaborateurs. Il est très faible et s'élève pour 2020 à 3,66 % (2,27 % en 2019). Retraité des congés maternité, le taux d'absentéisme pour maladie ressort à 1,65 % (1,04 % en 2019). (Périmètre des effectifs France uniquement). 2.4.3 - Organisation et gestion des effectifs La force du modèle organisationnel du Groupe réside dans la constitution d'équipes à taille humaine et la répartition homogène des âges et des niveaux de responsabilités permettant au Groupe de bénéficier d'une pluralité d'expériences et d'une organisation extrêmement souple. - Effectifs par métier Présents au Direction Générale Production & Logistique Marketing Export France Finances & Juridique Rochas mode 2 2 48 45 62 66 79 74 41 42 61 57 7 4 Total 31/12/2019 300 290 - Effectifs par zone géographique Présents au France Amérique du Nord Asie 218 213 64 59 18 18 Total - Effectifs par âge Présents au Moins de 25 ans Entre 25 et 35 ans Entre 36 et 45 ans Entre 46 et 55 ans Plus de 55 ans Total 9 5 111 99 89 92 62 64 29 30 300 290 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 300 290 31/12/2019 31/12/2020 La population du Groupe présente un âge moyen de 41 ans. - Variation des effectifs (Périmètre des effectifs France uniquement). Le taux de turn-over est de 7 % pour l'année 2020 contre 12 % pour l'année 2019. L'ancienneté moyenne des collaborateurs du Groupe est de 9,9 ans. 3 - Respect de l'environnement et Responsabilités envers la société Bien que le Groupe ne gère pas directement de sites industriels, il est impliqué dans le développement d'une politique de respect de l'environnement en collaboration avec ses partenaires sous-traitants et fournisseurs, notamment sur les aspects suivants : - choix des techniques et matériaux ;

- mesures de recyclage et d'élimination des déchets ;

- réduction des émissions de CO2 générées par le transport. Il développe également des actions à destination de la société civile sur les aspects suivants : - développement de l'économie locale ; - relations avec des établissements d'enseignements ; - financement de projets associatifs. 3.1 - Production et environnement Le siège social du Groupe se situe au centre de Paris. La totalité des collaborateurs du Groupe est employée dans des pays où la législation du travail est favorable (France, États-Unis et Singapour) qui respectent les Conventions Internationales du Travail (OIT). Le Groupe n'exerce pas d'activité industrielle et confie le processus de fabrication à des partenaires offrant chacun une expertise optimale et un engagement responsable dans leurs domaines respectifs : fragrance, verrerie, emballage et conditionnement. Le Groupe tient compte avec eux des enjeux environnementaux identifiés à chacune des étapes, notamment le choix des matériaux entrant dans les composants, le traitement des déchets et la réduction de l'empreinte carbone. Les usines des sous-traitants ainsi que l'entrepôt de stockage des produits finis se situent, pour l'essentiel, en Haute Normandie. L'activité générée par Interparfums contribue au développement du tissu économique local. À chaque étape du processus d'achat, la société s'interroge sur le juste besoin et sur la nécessité de limiter les sources de coûts inutiles : - réduire les déchets à l'étape de fabrication, de consommation et de fin de vie du produit ;

- recycler la production imparfaite, notamment à l'étape de la fabrication ;

- réparer afin d'augmenter la durée de vie du matériau ou du produit, notamment les palettes. 3.1.1 - L'entrepôt de stockage et l'empreinte environnementale Le Groupe utilise pour ses besoins logistiques et de stockage un entrepôt certifié HQE (Hautes Qualités Environnementales). Cette certification porte notamment sur une meilleure isolation, un éclairage fonctionnant avec des détecteurs de présence, des matériaux de finition Ecolabel, une gestion technique centralisée pour le contrôle des énergies, la récupération des eaux pluviales et un tri des déchets performants. La société suit en permanence des indicateurs de consommation d'énergie et d'eau pour déterminer les opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique portant sur l'éclairage, le chauffage et la ventilation de l'ensemble du site logistique comme la modulation des débits de ventilation et une programmation des ralentis de chauffage/ventilation de week-end. Dans cette optique, il est prévu une extinction automatique de l'éclairage de l'entrepôt lorsque les collaborateurs sont en pause à l'extérieur ou le maintien d'une température de l'entrepôt à 11°. Ce contrôle d'énergie inclut par ailleurs des mesures de gestion des horaires de recharge des charriots élévateurs électriques pendant les heures creuses de la nuit, nécessitant une consommation basse de 280 kW maximum au lieu d'une consommation de 600 kW en journée. Des rapports mensuels de consommation d'électricité sont établis, et en cas de pics importants relevés, la société analyse les origines de cette surconsommation afin d'y remédier le cas échéant. Les mesures de consommation d'énergie font ressortir une consommation d'électricité et de gaz stables sur 4 ans, tandis que la consommation en eau a enregistré en moyenne une légère baisse. Enfin, dans un esprit de contribution au respect de l'environnement, la société a installé sur le site logistique des emplacements dédiés aux parcs à vélos et des bornes électriques pour les voitures. Le Groupe a établi son entrepôt dans une région située au carrefour de ses sous-traitants afin de limiter les transports de produits finis. Les actions entreprises en collaboration avec le gestionnaire de l'entrepôt et des expéditions des marchandises dans le cadre de l'amélioration et de l'optimisation des transports inter-usines et la plateforme logistique ont contribué à une réduction du nombre de rotation des camions. En ce qui concerne les modes de transports vers les distributeurs, le Groupe utilise les transports routiers pour les expéditions en France et en Europe, et les transports maritimes pour l'Amérique, l'Asie et le Moyen-Orient. Le Groupe fait appel au transport aérien de façon très limitée et le réserve aux situations d'urgences incontournables. Certains produits promotionnels fabriqués en Asie sont directement adressés aux distributeurs asiatiques et américains sans être importés et entreposés en France. Par ailleurs, courant 2018, le Groupe a mis en fonction-nement un nouvel entrepôt situé à Singapour dans le but de favoriser les circuits courts sur la zone Asie-Océanie. Cet entrepôt a notamment permis de disposer d'un stock permanent sur cette zone et, ainsi, de privilégier les transports de marchandises vers l'Asie par bateau depuis la France. 3.1.2 - La production et la gestion des déchets Les actions en prévention des risques environnementaux et des pollutions consistent d'abord dans le choix de techniques et matériaux. Afin de réduire les incidences découlant de son activité, certains flacons produits par le Groupe sont colorés par application d'une solution hydrosoluble, permettant ainsi d'obtenir une coloration en partie biodégradable sans incidence néfaste sur les milieux naturels. Sur le reste des gammes, la société poursuit son objectif de suppression progressive de l'emploi de laques « solvantées » en vue d'une utilisation de laque « hydro » pour l'ensemble des gammes de produits de la société, conformément à la loi de 2005 visant à limiter les rejets de Composants Organiques Volatiles dans l'air. De plus, certains sous-traitants verriers disposent d'électrofiltres afin de limiter les émissions de poussières et de fumées ainsi que de systèmes de recyclage des eaux usées. Le Groupe a, par ailleurs, supprimé les thermodurcissables sur ses lignes de bains au profit de plastiques recyclables. Soucieux de concilier la qualité et l'esthétisme de ses produits avec les impératifs environnementaux, le Groupe veille à réduire les volumes d'emballage et à sélectionner des matériaux appropriés à chaque niveau d'élaboration de ses produits, de façon à assurer, dans des conditions optimales, leur recyclage ou leur élimination. La fabrication des flacons en verre recyclable prévoit un système de récupération, broyage et refonte de la gâche qui représente une économie d'environ 20 % du volume des matériaux utilisés. La mise en place, depuis 2013, d'indicateurs de pilotage de la gâche a permis au Groupe de renforcer le suivi des taux de gâche chez ses décorateurs de flacons verre. Son objectif premier est de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue et de réduire ses taux de gâche dans la durée. Le second objectif est de parvenir à retraiter cette gâche et à réintroduire les flacons dans le circuit de fabrication. Par ailleurs, la société a mis en place des mesures de récupération, auprès des sous-traitants, des déchets provenant d'un excès de production ou des composants sur des produits dont la fabrication est arrêtée. Les déchets récupérés font ensuite l'objet de tri avant leur destruction. Le Groupe a également rationalisé des caisses de regroupement et emballages secondaires (étuis et coffrets de parfums) afin d'optimiser le remplissage des palettes, de diminuer les achats de cartons et de réduire les volumes transportés en diminuant les espaces vides. La société impose dorénavant un nombre minimal de palettes par camion. Enfin, les cartons des testeurs sont entièrement recyclables. 3.2 - Relation avec les associations et établissements d'enseignement 3.2.1 - Dons et Mécénat Le Groupe se mobilise en faveur des associations ou institutions engagées dans les domaines de la solidarité, de l'enfance, de la lutte contre l'exclusion et de la santé par des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets et initiatives. En 2020, Interparfums a renouvelé son soutien aux communautés productrices d'huile essentielle de patchouli d'Indonésie, utilisée dans la fabrication de ses produits. Au travers de la Fondation Givaudan, depuis 2018, Interparfums a permis d'accompagner quatre écoles dans la gestion de leurs bibliothèques, établies entre sur l'île de Sulawesi. Cette initiative bénéficie à près de 900 écoliers et 55 enseignants. Cette initiative prévoit également l'établissement d'une bibliothèque supplémentaire sur cette même île en 2021. Le montant des dépenses alloué au mécénat, s'est élevé, en 2020, à 130 milliers d'euros. 3.2.2 - Établissements d'enseignement Soucieux de faire partager son expérience et de former les générations futures, le Groupe participe régulièrement à la formation à ses métiers en intervenant notamment sur des sujets marketing et finances dans différentes grandes écoles (écoles de commerce, Sciences Po, École supérieure de parfumerie…). Interparfums accueille également régulièrement des stagiaires au sein du Groupe. 3 Comptes consolidés 1 - Principes comptables ...................................................................................... 31 2 - Principes de présentation ............................................................................. 34 3 - Notes annexes au bilan ................................................................................. 35 4 - Notes annexes au compte de résultat ................................................. 44 5 - Informations sectorielles ................................................................................ 47 6 - Autres informations ........................................................................................... 47 États financiers consolidés Compte de résultat consolidé En milliers d'euros, sauf résultats par action exprimés en unités Chiffre d'affaires Coût des ventes Marge brute % du chiffre d'affaires Charges commerciales Charges administratives Résultat opérationnel % du chiffre d'affaires Produits financiers Coût de l'endettement financier brut Coût de l'endettement financier net Autres produits financiers Autres charges financières Résultat financier Résultat avant impôt % du chiffre d'affaires Impôt sur les bénéfices Taux d'impôt réel Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence Résultat net % du chiffre d'affaires Part des intérêts minoritaires Dont part du Groupe % du chiffre d'affaires Résultat net par action (1) Résultat net dilué par action (1) (1)Retraité prorata temporis des attributions gratuites d'actions. Notes 4.1 2019 484 260 4.2 (175 441) 2020 367 365 (140 293) 308 819 63,8 % 227 072 61,8 % 4.3 (216 978)

4.4 (18 772) (162 643) (17 520) 73 069 15,1 % 46 909 12,8 % 2 090 (1 199) 1 759 (901) 891 858 4 288 (5 095) 4 045 (6 051) 4.5 84 (1 148) 73 153 15,1 % 45 761 12,5 % 4.6 (22 057) 30,2 % (15 220) 33,3 % - 477 51 096 10,6 % 31 018 8,4 % (463) 50 633 10,5 % (314) 30 704 8,4 % 4.7 4.7 1,11 0,64 1,11 0,64 État global des gains et pertes consolidés En milliers d'euros 2019 2020 Résultat net consolidé de la période 51 096 31 018 Actifs disponibles à la vente - - Couvertures de change (153) (97) Impôts différés sur éléments recyclables 53 31 Éléments recyclables en résultat (100) (66) Gains et pertes actuariels (33) 8 Impôts différés sur éléments non recyclables 11 (3) Éléments non recyclables en résultat (22) 5 Total des autres éléments du résultat global (122) (61) Résultat global de la période 50 974 30 957 Part des intérêts minoritaires (463) (314) Dont part du Groupe 50 511 30 643 Bilan consolidé ACTIF En milliers d'euros Actifs non courants Marques et autres immobilisations incorporelles, nettes Immobilisations corporelles, nettes Immobilisations - Droits d'utilisation Immobilisations financières Actifs financiers non courants Titres mis en équivalence Actifs d'impôt différé Total actifs non courants Actifs courants Stocks et en-cours Clients et comptes rattachés Autres créances Impôt sur les sociétés Actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Total actifs courants Total actifs PASSIF En milliers d'euros Capitaux propres Capital Primes d'émission Réserves Résultat de l'exercice Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Passifs non courants Provisions pour charges à plus d'un an Emprunts et dettes financières à plus d'un an Dettes de location à plus d'un an Passifs d'impôt différé Total passifs non courants Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et dettes financières à moins d'un an Dettes de location à moins d'un an Provisions pour risques et charges Impôts sur les sociétés Autres dettes Total passifs courants Total capitaux propres et passifs Notes 2019 3.1 154 979 3.2 7 081 3.3 11 038 3.4 2 862 3.5 3.4

3 066 - 3.13 9 556 188 582 3.6 3.7 3.8 106 469 93 700 5 580

1 003 3.9 3.9 106 607 99 062 412 421 601 003 Notes 2019 141 787 - 270 409 50 633 462 829 3.10 1 609 464 438 3.11 3.12 3.12 3.13 9 338 - 8 297

2 604 20 239 3.14 3.12 3.12 3.11 3.14 63 664 10 018 3 334 178 4 569 34 563 116 326 601 003 2020 153 578 13 298 8 349

2 834

2 566 12 977 7 982 201 584 92 520 85 961 5 298

3 273 103 192 124 966 415 210 616 794 2020 155 965 - 305 820 30 704 492 489 1 629 494 118 12 984 - 6 139

1 913 21 036 51 276 11 000 2 852 925 2 939 32 648 101 640 616 794 État de variation des capitaux propres consolidés Autres élémentsTotal des capitaux propres Nombre résultat Réserves et Part du En milliers d'euros d'actions Capital Primes global résultats Groupe minoritaires Total Au 31 décembre 2018(1) 42 732 669 128 897 - (997) 316 698 444 598 1 642 446 240 Attribution gratuite d'actions 4 296 562 12 890 - - (12 890) - - - Résultat net 2019 - - - - 50 633 50 633 463 51 096 Variation écarts actuariels sur provision de retraite - - - (22) - (22) - (22) Variation juste valeur des instruments financiers - - - (100) - (100) - (100) Dividende 2018 versé en 2019 - - - - (30 325) (30 325) (294) (30 619) Variation de périmètre - - - - - - (202) (202) Actions propres 26 218 - - - (2 932) (2 932) - (2 932) Écarts de conversion - - - - 977 977 - 977 Au 31 décembre 2019(1) 47 055 449 141 787 - (1 119) 322 161 462 829 1 609 464 438 Attribution gratuite d'actions 4 726 219 14 178 - - (14 178) - - - Résultat net 2020 - - - - 30 704 30 704 314 31 018 Variation écarts actuariels sur provision de retraite - - - 5 - 5 - 5 Variation juste valeur des instruments financiers - - - (66) - (66) - (66) Dividende 2019 versé en 2020 - - - - - - (294) (294) Variation de périmètre - - - - - - - - Actions propres 13 396 - - - 2 292 2 292 - 2 292 Écarts de conversion - - - - (3 274) (3 275) - (3 275) Au 31 décembre 2020(1) 51 795 064 155 965 - (1 180) 337 705 492 489 1 629 494 118 Intérêts (1)Hors actions Interparfums détenues par la société. En milliers d'euros 2019 2020 Opérations d'exploitation Résultat net 51 096 31 018 Amortissements, provisions pour dépréciation et autres 15 298 18 902 Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence - (477) Coût de l'endettement financier net (891) (858) Charge d'impôt de la période 22 057 15 220 Capacité d'autofinancement générée par l'activité 87 560 63 805 Intérêts financiers payés (1 300) (896) 03 Impôts payés (20 095) (17 991) Capacité d'autofinancement après intérêts financiers et impôts 66 165 44 918 Variation des stocks et en-cours (8 757) 8 509 Variation des créances clients et comptes rattachés (2 003) 5 088 Variation des autres créances (197) (1 160) Variation des fournisseurs et comptes rattachés (9 746) (12 005) Variation des autres dettes 4 001 641 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (16 702) 1 073 Flux net lié aux opérations d'exploitation 49 463 45 991 Opérations d'investissement Acquisitions nettes d'immobilisations incorporelles (2 001) (1 432) Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles (3 160) (8 543) Acquisitions nettes d'immobilisations - droit d'utilisation - (699) Acquisition de titres de participation - (12 500) Acquisitions nettes de valeurs mobilières de placement à + de 3 mois 4 010 3 376 Variation des immobilisations financières 8 312 528 Flux net lié aux opérations d'investissement 7 161 (19 270) Opérations de financement Émission d'emprunts et nouvelles dettes financières - 12 000 Remboursement d'emprunts (20 000) (11 000) Apurement des dettes de location (3 752) (2 640) Dividendes versés aux actionnaires (30 325) - Augmentation de capital - - Actions propres (5 393) 823 Flux net lié aux opérations de financement (59 470) (817) Variation nette de trésorerie (2 846) 25 904 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 101 908 99 062 Trésorerie à la clôture de l'exercice 99 062 124 966 Le rapprochement de la trésorerie nette s'effectue comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 99 062 124 966 Actifs financiers courants 106 607 103 192 Trésorerie nette et actifs financiers courants 205 669 228 158 Tableau de financement Annexe aux comptes consolidésFaits marquants de l'exercice 2020 Février - Lancement de la ligne Coachs Dreams Coach Dreams est un parfum joyeux et espiègle. Il s'inspire de l'esprit insouciant et de la soif d'aventure des rêveurs du XXIe siècle. En somme, il reflète l'euphorie d'un road-trip entre amis. - Lancement de la ligne Rochas Byzance La femme Byzance est une reine sensuelle, confiante et mystérieuse. Elle a le pouvoir de convaincre et de séduire. Sa vie est comme un conte de fées des temps modernes. - Lancement de la ligne L'Homme Rochas Reflet du chic parisien, il possède ce charme fou, irrésistible et résolument masculin. Alter ego de Mademoiselle Rochas, il incarne l'élégance d'un néo French lover. Mars - Lancement de la ligne Montblanc Signature L'Eau de Parfum joue avec les contrastes en associant la sensualité d'une vanille enveloppante et la facette « propre » des muscs, pour un sillage addictif, chic et délicieusement féminin. Mai - Lancement de la ligne Coach Man Blue Amoureux de l'aventure, son esprit libre et son tempérament positif font de lui un homme authentique. - Lancement du duo Places by Karl Le féminin Paris 21 rue Saint Guillaume est une fragrance florale chyprée, composée de rose, de jasmin et de gardenia avec des notes de mandarine, pamplemousse sur un fond boisé moderne et structuré de patchouli et santal. Le masculin New York Mercer Street est un parfum qui dévoile un cœur de rhubarbe verte et de notes aromatiques, sur un lit de bois nobles au caractère affirmé et aux muscs cotonneux. - Lancement de la ligne Boucheron Rose d'Isparta Le tempérament effervescent du Gingembre, la texture de l'Ambrette et les volutes de l'Encens composent une tête mystique et captivante. Au cœur de ce parfum se dessine une sensualité exaltante, celle d'une Rose magnifique, soulignée par la douceur épicée d'un duo de Cannelle et de Safran. Juin - Moncler et Interparfums signent un accord de licence parfums Le 11 juin, Moncler SpA, la marque iconique de luxe internationale, et InterparfumsSA ont annoncé la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusifpour une durée de 6 ans contractuels (possibilité d'extension de 5 ans) pour la création, la production et la distribution de lignes de parfums sous la marque. - Interparfums acquiert 25% du site www.origines-parfums.fr Fin juin, les sociétés Interparfums et Divabox, propriétaire du site de e-commerce beauté Origines-parfums, annoncent la signature d'un partenariat stratégique et capitalistique, aux termes duquel Interparfums détiendra 25 % du capital de la société Divabox grâce à une augmentation de capital réservée. Août - Lancement de la ligne Montblanc Legend Eau de Parfum L'homme Montblanc Legend Eau de Parfum… Confiant et assuré, il vit pleinement ses émotions, son courage et ses convictions. Sans dire un mot, on sent sa détermination, son charisme et son authenticité. Septembre - Lancement de la ligne Boucheron Serpent Bohême Serpent Bohème incarne un esprit libre, l'indépendance, et l'élégance bien sûr, sans conventions ni diktats. Il célèbre la vie au jour le jour, guidé par le beau et le rêve. - Lancement de la ligne Lanvin Éclat d'Arpège Sheer Tout sourire et tendresse, Éclat d'Arpège Sheer s'inscrit résolument dans l'esprit d'Éclat d'Arpège et continue de célébrer l'amour. Octobre - Nouvelle attribution gratuite d'actions Pour sa 21e année consécutive, la société a procédé à une nouvelle attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues. Décembre - Interparfums signe une promesse en vue de l'acquisition de son futur siège social La société Interparfums a signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein cœur de Paris. L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros hors taxes et frais annexes, sera financée à 90 % environ par un prêt bancaire. 1 - Principes comptables 1.1 - Général En vertu des règlements européens 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés de la société Interparfums au titre de l'exercice 2020 sont établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables depuis 2005 telles qu'approuvées par l'Union européenne. La base de préparation de ces informations financières résulte : - des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire ; - des options retenues et des exemptions utilisées qui sont celles que le Groupe a retenu pour l'établis-sement de ses comptes consolidés IFRS. Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 1er mars 2021. Ils seront définitifs lorsque l'Assemblée Générale ordinaire du 23 avril 2021 les aura approuvés. 1.3 - Principes et périmètre de consolidation Interparfums SA 1.2 - Évolutions du référentiel comptable Aucune norme, amendement ou interprétation en cours d'étude par l'IASB et l'IFRIC n'ont été appliqués par anticipation dans les états financiers au 31 décembre 2020. Les normes, amendements ou interprétations suivants, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sont appliqués par la société dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2020. - Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS Ces amendements n'ont pas d'impact dans les comptes présentés. - Amendements IAS 1 et IAS 8 « Définition du significatif » Ces amendements n'ont pas d'impact dans les comptes présentés, la société n'ayant jamais eu à arbitrer la prise en compte d'éléments financiers en fonction de leur caractère significatif. - Amendements IFRS 9, IAS39, IFRS 7 « Réforme des taux interbancaires » Ces amendements n'ont pas d'impacts dans les comptes présentés, la société n'ayant pas fait appel à des instruments de couvertures de ces taux d'emprunt. Interparfums Suisse Sarl Inter España Parfums et Cosmetiques Sl Parfums Rochas Spain Interparfums Srl Interparfums Luxury Brands Interparfums Asia Pacific pte Ltd Divabox Méthode d'intégration Suisse Intégration globale Espagne Intégration globale Espagne Intégration globale Italie Intégration globale États-Unis Intégration globale Singapour Intégration globale France Mise en équivalence % d'intérêt % de contrôle 100 % 100 % 51 % 100 % 100 % 100 % 25 %Parfums Rochas S.L détenue à 51 % par Interparfums est consolidée par intégration globale du fait du contrôle exclusif exercé sur cette société. À fin juin 2020, Interparfums a acquis 25 % du capital de la société Divabox, spécialisée dans le E-commerce beauté. Du fait de son influence notable sans contrôle, la société Divabox est intégrée en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe. Les états financiers des filiales sont établis sur la même période comptable que celle de la société mère. L'exercice comptable est de 12 mois et se termine le 31 décembre. 1.4 - Méthodes de conversion La monnaie de fonctionnement et de présentation des comptes est l'Euro. Les transactions réalisées en devises étrangères sont converties au cours des devises à la date des transactions. Les dettes et créances en devises sont converties aux cours en vigueur au 31 décembre 2020. Les pertes et profits résultant de la conversion des soldes concernés au cours du 31 décembre 2020 sont portés au compte de résultat. Les transactions qui font l'objet de couvertures de change sont converties aux cours négociés. Les principaux cours retenus, pour la conversion des comptes des filiales, par rapport à l'Euro, sont les suivants : Taux de clôture Taux moyen Devises 2019 2020 2019 2020 Dollar US (USD) 1,1234 1,2271 1,1195 1,1422 Dollar Singapour (SGD) 1,5111 1,6218 1,5273 1,5742 Franc Suisse (CHF) 1,0854 1,0802 1,1124 1,0705 1.5 - Utilisation d'estimation Dans le cadre du processus d'établissement des comptes consolidés, l'évaluation de certains soldes du bilan ou du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses, estimations ou appréciations. Il s'agit notamment de la valorisation des actifs incorporels, de la détermination du montant des provisions pour risques et charges, des provisions pour dépréciation des stocks. Ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existantes à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. 1.6 - Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires inclut principalement des ventes au départ de l'entrepôt vers les distributeurs et agents et des ventes vers les détaillants pour la part d'activité réalisée par les filiales du Groupe. Ces ventes de produits de parfums et cosmétiques sont présentées nettes de toutes formes de remises et ristournes. La reconnaissance du chiffre d'affaires est effectuée sur la base des conditions de transfert à l'acheteur des principaux risques et avantages inhérents à la propriété du bien. Les facturations de fin d'année dont le transfert de propriété est effectif sur l'année suivante ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires de l'année en cours. 1.7 - Marques et autres immobilisations incorporelles Les marques et autres immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, qu'il s'agisse de marques sous contrat de licence ou de marques acquises. Elles bénéficient d'une protection juridique et ont une durée d'utilité indéfinie. Elles ne sont pas amorties. Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie, comme les droits d'entrée pour acquisition des licences, sont amorties de façon linéaire sur la durée de la licence. Le droit d'utilisation dont la société bénéficie sur les moules et outillages verrerie est classé en immobilisations incorporelles. Ces immobilisations sont à durée d'utilité finie et amorties sur une durée de trois à cinq ans. Les licences et les droits d'entrée de licences font l'objet d'une évaluation en cas d'indice de perte de valeur. Leur valeur recouvrable est déterminée selon la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés sur la durée de vie des licences réelle ou estimée qui seront générés par ces actifs. Les données utilisées dans ce cadre proviennent des budgets annuels et plans pluri-annuels établis sur la durée de vie des licences par la Direction. Les marques en nom propre font l'objet également l'objet d'un test de perte de valeur au minimum annuellement. La valeur nette comptable est comparée à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité estimée à partir des flux prévisionnels issus des plans pluri-annuels établis sur 5 ans actualisés à l'infini. Une provision pour dépréciation est comptabilisée dès lors que la valeur ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable. Le taux d'actualisation avant impôt retenu pour ces évaluations est le coût moyen pondéré du capital (WACC) de 6,99 % au 31 décembre 2020 contre 7,94 % au 31 décembre 2019. Ce taux a été déterminé à partir d'un taux d'intérêt long terme négatif de - 0,04 % correspondant à la moyenne des OAT françaises échéance 10 ans du dernier trimestre, du taux de rendement attendu par un investisseur dans ce secteur et de la prime de risque propre à l'activité de ce secteur. Le taux de croissance à l'infini retenu est de 0 % au 31 décembre 2020 et de 1,4 % au 31 décembre 2019. Les frais générés au moment de l'acquisition, analysés comme des frais accessoires directs, sont incorporés au coût de l'actif acquis. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilité et sont soumises à des tests s'il existe un indicateur de perte de valeur qui pourrait entraîner une dépréciation. L'ensemble des contrats de licence stipule une utilisation internationale des droits. Les autres immobilisations incorporelles, et notamment les moules verrerie sont essentiellement utilisés en France par nos sous-traitants. 1.8 - Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) et sont amorties sur leur durée d'utilisation économique estimée de façon linéaire (2 à 5 ans). Les immobilisations corporelles incluent les moules relatifs aux capots. La majorité des immobilisations corporelles est utilisée en France. 1.9 - Stocks et en-cours Les stocks sont valorisés au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur probable de réalisation. Une provision pour dépréciation est constatée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Le coût de revient des matières premières et approvision-nements est déterminé sur la base des prix moyens pondérés. Le coût de revient des produits finis est déterminé en incorporant au coût des matières consommées les dépenses de production ainsi qu'une quote-part de charges indirectes évaluées sur la base d'un taux standard. À la fin de chaque exercice, ces taux standard font l'objet d'une comparaison avec le taux effectivement obtenu sur la base des données réelles de fin d'année. 1.10 - Actifs financiers non courants Le poste «actifs financiers non courants» est princi- palement composé d'une avance sur redevances sur la licence Karl Lagerfeld imputée sur les redevances futures chaque année. Cette avance a été actualisée sur la durée de vie du contrat selon la méthode des coûts amortis, la contrepartie est constatée en augmentation des amortissements du droit d'entrée. 1.11 - Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour perte de valeur est pratiquée, au cas par cas, lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. 1.12 - Impôts différés Les impôts différés correspondant aux différences temporaires entre les bases fiscales et comptables des actifs et passifs consolidés ainsi qu'aux impôts sur retraitements de consolidation sont calculés selon la méthode du report variable en fonction des conditions d'imposition connues à la fin de l'exercice. Les économies d'impôt résultant de déficits fiscaux reportables sont enregistrées en impôts différés actifs et dépréciées le cas échéant, seuls les montants dont l'utilisation est probable étant maintenus à l'actif du bilan. 1.13 - Actifs financiers courants Les actifs financiers courants représentent des placements réalisés sous forme de certificats de dépôt, comptes à terme, contrats de capitalisation ou tout autre support dont l'échéance est supérieure à trois mois. 1.14 - Titres mis en équivalence Le poste « titres mis en équivalence » inclut la quote-part de capital acquise en juin 2020 dans la société Divabox à hauteur de 25 % (cf note 3.5). 1.15 - Trésorerie et équivalents de trésorerie Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » inclut les disponibilités et les titres de placement présentant une liquidité inférieure à 3 mois, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont la valeur présente un risque de variation négligeable. 1.16 - Actions propres Les actions Interparfums détenues par le Groupe sont comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés, à leur coût d'acquisition. En cas de cession, les résultats de cession sont inscrits directement en capitaux propres pour leur montant net d'impôt. 1.17 - Provisions pour risques et charges - pour indemnités de départ en retraite Cette provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ à la retraite. Pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite, Interparfums a retenu le mode de rupture conventionnelle instauré par l'ordonnance 2017-1387 publiée au journal officiel du 23 septembre 2017 et du décret 2017-1398 publié au journal officiel du 26 septembre 2017. Cette rupture résultera systématiquement d'une convention, signée entre l'employeur et le salarié, stipulant les conditions de la rupture. Le mode de départ, avant l'arrêté, étant la mise à la retraite d'office, l'impact lié à cette modification d'hypothèse a été traité en coût des services passés. La méthode de calcul retenue est la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode prend en compte les droits et les salaires projetés au terme, la probabilité de versement ainsi que le prorata d'ancienneté permettant de ramener les engagements à hauteur des services déjà rendus par les salariés. Ainsi, le calcul des engagements au titre des indemnités de fin de carrière consiste à estimer la valeur actuelle probable des prestations futures (VAP), c'est-à-dire les droits des salariés lors de leur départ en retraite en tenant compte de la probabilité de départ et de décès de ces salariés avant l'échéance ainsi que des facteurs de revalorisation et d'actualisation. Cette valeur actuelle probable est ensuite proratisée pour tenir compte de l'ancienneté acquise au sein de la société à la date de calcul. - pour autres risques et charges Une provision est comptabilisée lorsque l'entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour régler l'obligation et lorsque le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. 1.18 - Instruments dérivés et de couverture Les instruments dérivés et de couverture mis en place par le Groupe visent à limiter l'exposition aux risques de taux ainsi qu'aux risques de change, sans vocation spéculative. - Couvertures de change Des contrats de couvertures de change visant à couvrir des flux de trésorerie sont mis en place au moment de l'enregistrement des créances ou des dettes. Il s'agit de contrats ayant une maturité de 3 à 6 mois en fonction de l'échéance des créances et des dettes en devises (essentiellement le Dollar Américain et la Livre Sterling). Les pertes et les gains de change liés à ces contrats sont comptabilisés en résultat au moment de l'enregistrement des créances. 1.19 - Emprunts Lors de la comptabilisation initiale, les emprunts sont comptabilisés à leur juste valeur sur laquelle sont imputés les coûts de transaction directement attribuables à l'émission du passif. À la clôture, les emprunts sont évalués au coût amorti, basé sur la méthode du taux d'intérêt effectif. 1.20 - Autres dettes Les autres dettes financières et d'exploitation sont initialement comptabilisées au bilan à la juste valeur. Celles-ci correspondent généralement aux montants des factures lorsqu'il s'agit de dettes à court terme. 1.21 - Attribution gratuite d'actions de performance La norme IFRS 2 requiert l'enregistrement en résultat, en contrepartie des réserves, d'une charge correspondante à la valeur de marché des actions gratuites à attribuer aux collaborateurs, estimée à la date d'attribution. Cette valeur tient également compte d'hypothèses de départ des bénéficiaires et d'un taux de probabilité de réalisation des performances à atteindre pour bénéficier de ces titres. Les évolutions de valeur postérieures à la date d'octroi sont sans incidence sur cette évaluation initiale. Cette charge est étalée et ajustée sur chaque exercice de l'évolution des hypothèses de présence des bénéficiaires sur la période d'acquisition des droits. 1.22 - Frais de dépôts des marques Dans le cadre de la norme IAS38, les dépenses relatives aux dépôts des noms de chaque marque ne sont pas immobilisables. Elles sont prises en charge en tant que « frais de recherches et conseils ». 2 - Principes de présentation 2.1 - Présentation du compte de résultat Le compte de résultat consolidé du Groupe est présenté par destination. Cette présentation a pour effet de ventiler les charges et les produits en fonction de leur destination (coût des ventes, charges commerciales, charges administratives) et non pas en fonction de la nature d'origine des charges et produits. 2.2 - Présentation du bilan Le bilan consolidé est présenté en fonction du caractère courant, non courant des actifs et passifs. 1.23 - Résultat par action Le résultat par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation durant l'exercice, après déduction des actions propres inscrites en diminution des capitaux propres. Le résultat par action après dilution est établi sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation durant l'exercice, après déduction des seules actions propres pour lesquelles il est envisagé une détention de longue durée, et majoré du nombre moyen pondéré d'actions qui résulterait de la levée, durant l'exercice, des options de souscription existantes. Pour rendre la lecture de ces éléments comparable, le résultat par action et le résultat par action dilué de l'année précédente sont systématiquement recalculés pour tenir compte de l'attribution d'actions gratuites de l'année en cours. 2.3 - Information sectorielle L'information sectorielle présentée est élaborée à partir de celle utilisée par le management au titre du suivi de l'activité du Groupe. 2.3.1 - Les métiers L'activité principale de la société est l'activité « Parfums ». Les indices de performances financières de chacune des marques composant cette activité étant similaires, le compte de résultat et le bilan du Groupe représente donc, dans sa globalité, l'activité « Parfums ». La société gère également une petite activité « Mode » représentant les opérations générées par la partie mode de la marque Rochas. Du fait du caractère non significatif de l'activité « Mode » (moins de 0,5 % du chiffre d'affaires), le compte de résultat de cette activité n'est pas présenté de façon distincte. Les éléments significatifs du bilan relatif à l'activité « Mode » sont présentés en note 5.1. 2.3.2 - Les secteurs géographiques Le Groupe a une activité internationale et analyse son chiffre d'affaires par zone géographique. Les actifs nécessaires à l'activité sont principalement situés en France. En milliers d'euros 2019 + - 2020 Brut Immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée Marque Lanvin 36 323 - - 36 323 Marque Rochas Parfums 86 739 - - 86 739 03 Marque Rochas Mode 19 086 - - 19 086 Immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée Droit d'entrée licence S.T. Dupont 1 219 - - 1 219 Droit d'entrée licence Van Cleef & Arpels 18 250 - - 18 250 Droit d'entrée licence Montblanc 1 000 - - 1 000 Droit d'entrée licence Boucheron 15 000 - - 15 000 Droit d'entrée licence Karl Lagerfeld 12 877 - - 12 877 Autres immobilisations incorporelles Droits sur moules et outillages verrerie 13 642 1 086 - 14 728 Dépôts de marques 570 - - 570 Logiciels 3 551 346 (101) 3 796 Total brut 208 257 1 432 (101) 209 588 Amortissements et dépréciations Immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée Droit d'entrée licence S.T. Dupont (1 219) - - (1 219) Droit d'entrée licence Van Cleef & Arpels (18 250) - - (18 250) Droit d'entrée licence Montblanc (815) (66) - (881) Droit d'entrée licence Boucheron (9 000) (1 000) - (10 000) Droit d'entrée licence Karl Lagerfeld (9 700) (635) - (10 335) Autres immobilisations incorporelles Droits sur moules et outillages verrerie (10 816) (954) - (11 770) Dépôts de marques (500) - - (500) Logiciels (2 978) (170) 93 (3 055) Total amortissements et dépréciations (53 278) (2 825) 93 (56 010) Total net 154 979 (1 393) (8) 153 578 Marques en propre - Marque Lanvin La marque Lanvin, ayant été acquise en classe 3 (parfums) en juillet 2007, aucun amortissement n'est constaté dans les comptes. 3 - Notes annexes au bilan 3.1 - Marques et autres immobilisations incorporelles 3.1.1 - Nature des immobilisations incorporelles - Marque Rochas - Droit d'entrée licence Van Cleef & Arpels Un droit d'entrée de 18 millions d'euros versé au 1er janvier 2007 est totalement amorti depuis le 31 décembre 2018. Un avenant prolongeant le partenariat entre les sociétés Van Cleef & Arpels et Interparfums a été signé en mai 2018 pour 6 années supplémentaires. Cet avenant ne prévoit pas de droit d'entrée additionnel. La marque Rochas, ayant été acquise en classe 3 (parfums) et en classe 25 (mode) en mai 2015, aucun amortissement n'est constaté dans les comptes. Marques sous licence - Droit d'entrée licence S.T. Dupont Le droit d'entrée de 1 219 milliers d'euros est totalement amorti depuis le 30 juin 2011. - Droit d'entrée licence Montblanc Un droit d'entrée de 1 million d'euros a été versé au 30 juin 2010 et est amorti sur la durée de vie de la licence Montblanc d'origine soit 15,5 ans. - Droit d'entrée licence Boucheron Un droit d'entrée de 15 millions d'euros a été versé au 17 décembre 2010 et est amorti sur la durée de vie de la licence Boucheron soit 15 ans. - Droit d'entrée licence Karl Lagerfeld Un droit d'entrée de 13 millions milliers d'euros a été constaté en 2012 et est amorti sur la durée de vie de la licence Lagerfeld soit 20 ans à compter du 1er novembre 2012. Le droit d'entrée inclut l'écart entre la valeur nominale et la valeur actualisée de l'avance sur redevances pour 3 287 milliers d'euros (Cf. note 3.4.2 actifs financiers non courants). Ce droit d'entrée est déprécié à hauteur de 5,1 millions d'euros. - Droits relatifs aux moules et outillages verrerie Les droits relatifs aux moules et outillages verrerie sont amortis sur 5 ans. Les frais de design y afférents sont amortis sur 3 ans. 3.1.2 - Tests de perte de valeur La baisse importante du chiffre d'affaires sur l'année 2020 liée à l'impact de la pandémie Covid-19 a conduit la société à réviser ses tests de dépréciation au 31 décembre 2020. Ces révisions ne remettent pas 3.2 - Immobilisations corporelles en cause la valorisation de ses marques et licences. Aucune provision n'a été constatée sur 2020. Ces tests de valeur sont réalisés au niveau de chacune des marques. Pour l'ensemble des actualisations, le taux retenu est le coût moyen pondéré du capital (WACC) de 6,99 %. - Marques en propre Une évaluation a été réalisée sur les marques Lanvin et Rochas, en date du 31 décembre 2020, basée sur la méthode des cash-flows futurs actualisés à l'infini. Aucune dépréciation n'a été constatée. - Droits d'entrée des licences L'ensemble des droits d'entrée a fait l'objet d'une évaluation, en date du 31 décembre 2020, basée sur la méthode des cash-flows futurs actualisés sur la durée des licences. - Analyse de sensibilité Une variation à la hausse du taux d'actualisation avant impôt ou du taux de croissance à l'infini n'entraînerait pas de dépréciation significative sur les marques et autres immobilisations incorporelles. En milliers d'euros 2019 + - 2020 Installations générales 4 677 89 (232) 4 534 Matériel de bureau, informatique, mobilier 2 487 235 (196) 2 526 Moules et outillage capots 14 173 1 969 (117) 16 025 Autres 549 6 250 - 6 799 Total brut 21 886 8 543 (545) 29 884 Amortissements et dépréciations (14 805) (2 137) 356 (16 586) Total net 7 081 6 406 (189) 13 298 La variation de la ligne « Autres » est relative à l'enregistrement de l'indemnité d'immobilisation versée en décembre 2020 en vue de l'acquisition du futur siège social de la société. 3.3 - Immobilisations - droits d'utilisation Les principaux contrats de locations identifiés comme devant être comptabilisés à l'actif du bilan, au regard de l'application de la norme IFRS 16 sont les locaux du siège à Paris et des bureaux de New York et Singapour ainsi que l'entrepôt de stockage de Rouen. En milliers d'euros Brut Locations immobilières Locations véhicules Total brut Amortissements Locations immobilières Locations véhicules Total amortissements Le poste « Immobilisation - droits d'utilisation » inclut également les éléments relatifs aux véhicules en location financement, antérieurement traités sous la norme IAS17 et présentés en immobilisations corporelles. Au 31 décembre 2020, le poste « immobilisations droit d'utilisation » s'analyse comme suit : Total Net 2019 + - 2020 14 602 634 - 15 236 499 137 (72) 564 15 101 771 (72) 15 800 (3 755) (3 327) - (7 082) (308) (133) 72 (369) (4 063) (3 460) 72 (7 451) 11 038 (2 689) - 8 349 3.4 - Immobilisations financières et actifs financiers non courants 3.4.1 - Immobilisations financières Les immobilisations financières sont principalement composées de dépôts de garantie immobilières. 3.4.2 - Actifs financiers non courants La signature du contrat de licence Karl Lagerfeld a donné lieu au versement d'une avance sur redevances, à imputer sur les redevances futures, de 9,6 millions d'euros. Cette avance a été actualisée sur la durée de vie du contrat et ramenée à 2,6 millions d'euros à fin décembre 2020. La contrepartie est constatée en augmentation des amortissements du droit d'entrée. 3.5 - Titres mis en équivalence À fin juin 2020, Interparfums a acquis 25 % du capital de la société Divabox, spécialisée dans le e-commerce beauté. Du fait de son influence notable sans contrôle, la société Divabox est intégrée en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe. Conformément à la norme IAS 28, la réconciliation des informations financières avec la valeur comptable des intérêts du Groupe dans cette co-entreprise se décompose comme suit : En milliers d'euros Capitaux propres de la société Divabox au 30 juin 2020 % d'intérêt du Groupe dans la société Divabox Quote-part de situation nette Écart d'acquisition Valeur comptable des intérêts du Groupe dans la co-entreprise au 30 juin 2020 Quote-part de résultat du 1er juillet au 31 décembre 2020 Titres mis en équivalence L'écart d'acquisition est figé de façon définitive au 31 décembre 2020. 3.6 - Stocks et en-cours En milliers d'euros Matières premières et composants Produits finis Total brut Dépréciations sur matières premières Dépréciations sur produits finis Total dépréciations 2019 43 924 66 174 110 098 (1 342)

(2 287) (3 629) Total net 19 231 25 % 4 808

7 692 12 500 477 12 977 2020 41 578 57 736 99 314 (3 076) (3 718) (6 794) 106 469 92 520 La baisse du niveau des stocks est principalement due, d'une part à des stocks élevés fin 2019 composés de la nouvelle ligne I want Choo de Jimmy Choo, lancée au 1er trimestre 2020 et d'autre part au réajustement des plannings d'achats et de production tenant compte de la situation sanitaire actuelle. 3.7 - Créances clients et comptes rattachés En milliers d'euros Total brut Dépréciations Total net 2019 2020 95 723 90 252 (2 023) (4 291) 93 700 85 961 Alors même que le chiffre d'affaires réalisé par la société sur le dernier trimestre est comparable avec celui du dernier trimestre de l'année précédente, la baisse des créances clients est principalement due à un décalage de facturation sur le début du dernier trimestre 2020 avec des encaissements importants sur la fin de l'année en comparaison d'une facturation 2019 plus linéaire sur l'ensemble du trimestre. L'augmentation des dépréciations est principalement due à une dépréciation de l'ordre de 1,7 millions d'euros sur notre distributeur mexicain en liquidation et des dépréciations complémentaires sur des détaillants aux États-Unis pour lesquels il existe un risque de non-recouvrabilité sur une partie des créances de l'ordre de 400 milliers d'euros. Les échéances des créances clients s'analysent comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Non échues 72 370 61 011 De 0 à 90 jours 21 536 25 823 De 91 à 180 jours 876 934 De 181 à 360 jours 41 30 Plus de 360 jours 900 2 454 Total brut 95 723 90 252 3.8 - Autres créances En milliers d'euros 2019 2020 Charges constatées d'avance 2 668 2 304 Comptes courant Interparfums Holding - - Taxe sur la valeur ajoutée 1 756 1 410 Instruments de couvertures 126 1 010 Redevances de licences 592 423 Autres 438 151 Total 5 580 5 298 3.9 - Actifs financiers courants et Trésorerie & équivalents de trésorerie En milliers d'euros 2019 2020 Actifs financiers courants 106 607 103 192 Trésorerie et équivalents de trésorerie 99 062 124 966 Actifs financiers courants et Trésorerie & équivalents de trésorerie 205 669 228 158 3.9.1 - Actifs financiers courants Les actifs financiers courants, représentés par des placements dont l'échéance est supérieure à trois mois se décomposent comme suit : En milliers d'euros Comptes à terme Contrats de capitalisation Autres actifs financiers courants Actifs financiers courants 2019 2020 53 602 49 563 52 562 53 194 443 106 607 435 103 192 Les contrats de capitalisation, classés jusqu'en 2019 en « Trésorerie et équivalents de trésorerie » ont été analysés comme étant des instruments construits comme des outils d'investissement à moyen ou long terme, ils ont donc été reclassés dans les actifs financiers courants. 3.9.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie Toutefois, il est précisé que ces contrats sont liquides et que la société peut en disposer à tout moment. Conformément à IAS 7, le reclassement a été opéré sur l'ensemble des années présentées. Les comptes bancaires et les équivalents de trésorerie dont l'échéance est inférieure à trois mois se décomposent comme suit : En milliers d'euros Comptes rémunérés Comptes à terme Comptes courants rémunérés Comptes bancaires Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.10 - Capitaux propres 3.10.1 - Capital social Au 31 décembre 2020, le capital de la société Interparfums est composé de 51 988 409 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 3 euros, détenu à 72,63 % par la société Interparfums Holding. 2019 2020 - - 20 829 24 604 25 481 8 759 52 752 91 603 99 062 124 966 Les augmentations de capital de l'exercice 2020 sont dues à l'augmentation de capital par attribution gratuite d'actions du 13 octobre 2020 pour 4 726 219 titres à hauteur d'une action nouvelle pour dix actions détenues. 3.10.2 - Attributions gratuites d'actions de performance - Plan 2016 Après une période d'acquisition de 3 ans, les actions gratuites du plan 2016 ont été remises aux salariés présents le 6 septembre 2019. - Plan 2018 Le nombre maximal d'actions à remettre à l'origine concernant le plan mis en place le 31 décembre 2018 est de 133 000 titres pour les dirigeants et cadres managers et 26 600 titres pour les autres collaborateurs. Les actions, préalablement rachetées par la société sur le marché, seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, à l'issue d'une période d'acquisition de trois ans et six mois. La cession des actions attribuées gratuitement et définitivement interviendra dès la date d'attribution définitive sans période de conservation. La remise effective des titres est conditionnée par la présence du collaborateur au 30 juin 2022 quel que soit la qualité du bénéficiaire et/ou à la réalisation de performances portant sur le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 pour 50 % des actions attribuées et sur le résultat opérationnel consolidé de l'exercice 2021 pour les autres 50 %, pour les bénéficiaires dirigeants et cadres managers. Dans le contexte actuel avec un fort recul de l'activité constatée sur l'année 2020 et un retrait important prévu sur l'année 2021, et afin de permettre aux collaborateursd'acquérir tout ou partie de ces titres, le Conseil d'administration du 24 juin 2020, sur proposition du Président-Directeur Général, a décidé la revue des objectifs de performance à atteindre. Afin d'être en mesure de remettre les titres aux collaborateurs à échéance, la société a acheté des actions sur le marché à hauteur de 144 782 titres au 31 décembre 2020 pour une valeur totale de 5.2 millions d'euros. Ces titres sont présentés en moins des capitaux propres. Au 31 décembre 2020, le nombre de titres estimé à remettre s'élève à 158 707 titres. Par application de la norme IFRS 2, le cours du titre InterparfumsSA retenu pour estimer la valeur de ce plan dans les comptes consolidés est le cours du dernier jour de cotation précédent la mise en place du plan soit 33,15 €. La juste valeur retenue à la date d'attribution est de 30,20 € en tenant compte des dividendes futurs. La charge totale à étaler sur la durée du plan (3,5 ans) s'élève à 3,9 millions d'euros. Au 31 décembre 2020, la charge cumulée depuis le début du plan s'élève à 2 263 milliers d'euros. 3.10.3 - Actions propres Dans le cadre du programme de rachat d'actions visé par l'Assemblée Générale en date du 24 juin 2020, 48 563 actions Interparfums d'une valeur nominale de 3 euros sont détenues par la société au 31 décembre 2020, soit 0,09 % du capital. Les mouvements sur la période se décomposent comme suit : Cours Nombre En milliers d'euros moyen de titres Valeur Au 31 décembre 2019 37,00 75 127 2 780 Acquisition 37,70 237 357 8 948 Attribution gratuite du 13 octobre 2020 - 4 442 - Cession 37,01 (268 363) (9 931) Dépréciation - - 159 Au 31 décembre 2020 40,28 48 563 1 956 La gestion du programme de rachat est effectuée par un prestataire de services d'investissement, dans le cadre d'un contrat de liquidité conformément à la charte de déontologie de l'AMAFI. 3.10.4 - Intérêts minoritaires Les actions acquises dans ce cadre le sont dans les limites suivantes : - le prix maximum d'achat est fixé à 50 euros par action, hors frais d'acquisition ; - le total des actions détenues ne peut dépasser 5 % du nombre d'actions composant le capital de la société. Les intérêts minoritaires sont relatifs à la part non détenue dans la filiale européenne Parfums Rochas Spain Sl (49 %). Ils se décomposent comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Part des réserves des minoritaires 2 072 1 943 Part de résultat des minoritaires (463) (314) Intérêts minoritaires 1 609 1 629 Les minoritaires ont une obligation irrévocable de compenser les pertes par un investissement complémentaire et ont la capacité de le faire. 3.10.5 - Stratégie capitalistique Conformément aux dispositions de l'article L.225-123 du Code de commerce, l'Assemblée Générale du 29 septembre 1995 a décidé de créer des actions ayant un droit de vote double. Ces actions doivent être entièrement libérées et inscrites sur le Registre des actions de la société, sous la forme nominative, depuis trois ans minimum. La politique de distribution de dividendes, mise en place depuis 1998, représente aujourd'hui près de 65 % du résultat net consolidé, permettant d'assurer une rémunération aux actionnaires, tout en les associant à la croissance du Groupe. En raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'activité du Groupe et du manque de visibilité sur l'activité, l'Assemblée Générale du 24 juin 2020, sur proposition du Conseil d'administration, a voté 3.11 - Provisions pour risques et charges En milliers d'euros Provision indemnités de départ en retraite Provision pour charges (1) Provision pour perte d'exploitation Total provisions pour charges à + d'un an Provision pour charges Provision pour perte d'exploitation Autres provisions pour risques à - d'un an Total provisions pour risques à - d'un an Total provisions pour risques et charges l'affectation du résultat de l'exercice 2019 sans distribution de dividendes. En matière de financement, compte tenu de sa structure financière, le Groupe à la capacité de faire appel à des établissements de crédit par le biais d'emprunts à moyen terme en cas de financement d'opérations importantes. À fin mai 2015, un emprunt de 100 millions d'euros sur une durée de 5 ans a été contracté pour le financement de l'acquisition de la marque Rochas. Au 30 juin 2020, cet emprunt est intégralement remboursé. À fin juin 2020, un emprunt de 12 millions d'euros d'une durée d'un an a été contracté pour le financement de l'acquisition de la prise de participation de 25% dans la société Divabox. Le niveau des capitaux propres consolidés est régulièrement suivi afin de s'assurer d'une flexibilité financière suffisante permettant à la société d'étudier toute opportunité en termes de croissance externe. 2019 Dotations résultatÉcarts actuariels réserves Reprises utiliséesReprises non utilisées 9 103 235 -675 204 2 775 (8) - -- - -- - - 9 338 3 654 (8) - - - - 178 - 925 -- - - (178) - - - - - 178 925 - (178) -9 516 4 579 (8) (178) - (1)La provision pour charges concerne la contribution sociale à payer relative au plan d'attribution d'actions gratuites de 2018. La provision pour perte d'exploitation est relative au risque de pertes futures sur l'activité d'une marque mineure du portefeuille sur laquelle la probabilité de générer des revenus nets négatifs est forte. Cette provision a été calculée sur la durée restante du contrat. Elle sera reprise chaque année au rythme de la constatation de la perte réelle dans les comptes. 3.11.1 - Provision pour indemnités de départ en retraite Pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite, Interparfums a retenu le mode de rupture conventionnelle instauré par l'ordonnance 2017-1387 publiée au journal officiel du 23 septembre 2017 et du décret 2017-1398 publié au journal officiel du 26 septembre 2017. Pour l'année 2020, les hypothèses suivantes ont été retenues : une rupture conventionnelle à l'âge de 65 ans, un taux de charges sociales patronales de 50 % pour l'ensemble des salariés, un taux de revalorisation annuelle des salaires de 3 %, un taux de rotation des 2020 9 770 439 2 775 12 984 - 925 - 925

13 909 effectifs dépendant de l'âge des collaborateurs, les tables de mortalité TH 00-02 pour les hommes et TF 00-02 pour les femmes et un taux d'actualisation des obligations privées à 10 ans IBOXX de 0,35 %. À partir de ces hypothèses, la charge annuelle de 674 milliers d'euros enregistrée en résultat courant se décompose comme suit : - coût des services rendus : 576 milliers d'euros ; - coût financier : 98 milliers d'euros. La variation positive des écarts actuariels de l'année 2020, enregistrée en réserves pour 8 milliers d'euros est constituée essentiellement des changements d'hypothèses et d'écarts d'expérience. Une augmentation de 0,5 % du taux d'actualisation entraînerait une réduction de 11 milliers d'euros de la valeur actualisée des droits au 31 décembre 2020, une réduction de 0,35 % du taux d'actualisation entraînerait une augmentation de 7 milliers d'euros. 3.11.2 - Autres contingences Au cours des années passées, la société Interparfums SA a fait l'objet de contrôles fiscaux portant notamment, sur l'activité de la société Interparfums Suisse, sans remise en cause du fondement juridique de cette dernière. En 2018, l'administration fiscale française s'était interrogée sur l'imposition éventuelle en France de tout ou partie des bénéfices générés par la société Interparfums Suisse. La territorialité de cette société n'ayant été, à aucun moment, contestée, la société Interparfums SA n'avait pas jugé nécessaire de constituer une quelconque provision pour risque fiscal dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018. En février 2020, l'administration fiscale française a poursuivi sa démarche par une nouvelle notification de contrôle. Fort des conclusions de ses avocats et conseils juridiques et fiscaux, la société, n'a pas modifié sa position, et n'a, en conséquence, pas constitué de provision pour risque fiscal dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. 3.12.1 - Évolution de l'endettement financier 3.12 - Emprunts, dettes financières et dettes de location - Emprunts et dettes financières Un emprunt d'une valeur nominale de 100 millions d'euros amortissable sur 5 ans a été contracté le 29 mai 2015 afin de financer l'achat de la marque Rochas réalisé à la même date. Depuis le 31 mai 2020, l'emprunt est totalement remboursé. Au 30 juin 2020, un emprunt d'une valeur nominale de 12 millions d'euros amortissable sur 12 mois à compter du 1er décembre 2020 a été contracté afin de financer l'achat de la prise de participation de 25% dans la société Divabox. Le remboursement de cet emprunt s'effectue à échéance mensuelle constante d'un montant de 1 million d'euros chacune en principal. Le taux d'intérêt est égal à la somme de l'Euribor 3 mois et de la marge applicable. Le solde restant au 31 décembre 2020 s'élève à 11 millions d'euros. - Dettes de location Le poste « dettes de location » comprend les dettes correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs des contrats de location reconnus à l'actif par application de l'IFRS 16. Les principaux contrats de location pris en compte sont les baux relatifs aux locaux du siège à Paris, des bureaux de New York et Singapour et l'entrepôt de stockage à Rouen. En application de l'amendement IAS 7, les flux relatifs à l'évolution des emprunts et dettes financières se présentent comme suit : Flux non-cash Variations Flux de Acquisitions de juste Amortis- En milliers d'euros 2019 trésorerie nettes valeur sements Emprunts 10 000 1 000 - - - Frais acquisition emprunts (9) - - - 9 Swap de taux 27 - - (27) - Total emprunts et dettes financières 10 018 1 000 - (27) 9 Dettes de location 11 631 2 246 65 (4 951) - Total endettement financier 21 649 3 246 65 (4 978) 9 3.12.2 - Ventilation des emprunts, dettes financières et dettes de location par échéances En milliers d'euros Emprunts et dettes financières Dettes de location Total au 31 décembre 2020 3.12.3 - Covenants TotalÀ - d'un an 11 000 8 991 19 991 2020 11 000 - - 11 000 8 991 19 991 De 1 à 5 ans 11 000 2 852 13 852 Plus de 5 ans 6 139 6 139 - - - - L'emprunt Divabox est assorti, contractuellement, du respect du ratio de levier (Endettement consolidé net/EBITDA). Aucune autre disposition particulière n'est attachée à cet emprunt. 3.13 - Impôts différés Les impôts différés représentés principalement par les différences temporaires entre comptabilité et fiscalité, les impôts différés sur les retraitements de consolidation et les impôts différés enregistrés sur la base des déficits reportables se présentent comme suit : Variations Variations En milliers d'euros 2019 par réserves par résultat 2020 Impôts différés actif Différences temporaires comptabilité/fiscalité 4 536 - (1 327) 3 209 Provision retraite 179 (3) (42) 134 Déficits reportables 288 - 6 294 Couvertures forward - 31 (31) - IFRS 16 - droit d'utilisation 72 - (19) 53 Crédit bail 2 - - 2 Marge interne sur stocks 4 069 - (489) 3 580 Frais de publicité et promotion 698 - 306 1 004 Autres - - - - Total Impôts différés actif avant dépréciation 9 844 28 (1 596) 8 276 Dépréciation des impôts différés actifs (288) (6) (294) Total impôts différés actif nets 9 556 28 (1 602) 7 982 Impôts différés passif Frais d'acquisition 556 - (140) 416 Actions gratuites - (69) 69 - Taxes prélevées par une autorité publique 223 - (91) 132 Frais d'emprunt liés à l'acquisition Rochas 5 - (5) - Activation des charges liées à l'acquisition Rochas 1 677 - (419) 1 258 Plus-values sur actions propres - 45 (45) - Dépréciation des actions propres 55 - (55) - Couvertures forward 11 - (11) - Instruments dérivés 77 - 30 107 Autre - - - - Total Impôts différés passif 2 604 (24) (667) 1 913 Total impôts différés nets 6 952 52 (935) 6 069 3.14 - Dettes fournisseurs et autres dettes à moins d'un an 3.14.1 - Fournisseurs et comptes rattachés En milliers d'euros 2019 2020 Fournisseurs composants 20 019 10 054 Autres fournisseurs 43 645 41 222 Total 63 664 51 276 3.14.2 - Autres dettes En milliers d'euros 2019 2020 Avoirs à établir 6 646 2 335 Dettes fiscales et sociales 15 144 12 451 Redevances à payer 9 322 11 218 Instruments de couverture 12 803 Compte courant Interparfums Holding 1 752 1 681 Autres dettes 1 687 4 160 Total 34 563 32 648 Conformément à la norme IFRS 15, il est précisé que les autres dettes incluent des passifs sur contrat pour des montants non significatifs (moins de 2 % des autres dettes). 3.15 - Instruments financiers Les instruments financiers selon les catégories d'évaluation définies par la norme IFRS 9 se décomposent comme suit : En milliers d'euros Actifs financiers non courants Immobilisations financières Autres actifs financiers non courants Titres mis en équivalence Actifs financiers courants Clients et comptes rattachés Autres créances Dérivés documentés en couverture Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalent Passifs financiers non courants Emprunts et dettes financières à plus d'un an Passifs financiers courants Fournisseurs et comptes rattachés Emprunts et dettes financières à moins d'un an (1) Autres dettes Dérivés documentés en couverture Au coût valeur par Notes amorti 3.4 2 834 3.4

2 566 3.5 12 977

3.7 85 961 3.8 4 288 1 010

3.9 103 192

3.9 124 966 3.12 -

3.14 51 276

3.12 10 957

3.14 31 845 2020 2019 JusterésultatValeur au bilanJuste valeurValeur au bilanJuste valeur - - 2 834 2 834 2 862 2 862 - 12 977

2 566 12 977 2 566 3 066 - 3 066 - - 85 961

- 5 298 85 961 5 298 93 700 5 580 93 700 5 580 - - - 103 192 124 966 - -

- 103 192 106 607 106 607

- 124 966 99 062 99 062 - - - - -

- 51 276 51 276 63 664 63 664

- 11 000 11 000 10 018 10 018

- 32 648 32 648 34 563 34 563 803 - - - - - (1)La juste valeur des emprunts et dettes financières est évaluée comme la valeur de l'ensemble des flux de trésorerie futurs actualisés au taux d'intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire. Il n'existe aucune variation de juste valeur enregistrée par capitaux propres. En application de la norme IFRS 13, les actifs financiers courants et non courants, la trésorerie et équivalents trésorerie et les emprunts et dettes financières sont valorisés sur la base de données observables autre qu'un prix coté sur un marché ou obtenues auprès des établissements financiers (niveau 2). La valeur comptable des autres actifs financiers présentés ci-dessus constitue une approximation satisfaisante de leur juste valeur. 3.16 - Gestion des risques Les principaux risques liés à l'activité et à la structure du Groupe portent sur l'exposition aux risques de taux ainsi qu'aux risques de change pour lesquels leGroupe utilise des instruments dérivés. Les autres risques auxquels le Groupe pourrait être exposé n'entraînent pas la détermination d'éléments chiffrés significatifs. 3.16.1 - Exposition aux risques de taux L'exposition du Groupe aux variations de taux d'intérêt est due principalement à son endettement. La politique menée par le Groupe a pour but de sécuriser les frais financiers par la mise en place de couvertures, sous forme de contrats d'échanges de taux d'intérêts par l'utilisation de swaps taux fixes. Ces instruments financiers n'ont pas été qualifiés de couverture au regard de la norme IFRS 9. Le Groupe considère, néanmoins, que ces opérations ne présentent pas de caractère spéculatif et sont nécessaires à la gestion efficace de son exposition au risque de taux d'intérêt. 3.16.2 - Exposition aux risques de liquidité La position nette des actifs et passifs financiers par échéance se décompose comme suit : En milliers d'euros Actifs financiers non courants Actifs financiers courants Trésorerie et équivalents Total Actifs financiers Emprunts et dettes financières Total Passifs financiers Position nette avant gestion Gestion des actifs et passifs (swap) Position nette après gestion 3.16.3 - Exposition aux risques de change À - d'un anDe 1 à 5 ansPlus de 5 ans 500 62 664 124 966 188 130 2 000 38 519 - 40 519 (11 000) (11 000) - - 2 009 2 075 177 130

40 519 2 075 - 177 130

-

40 519 2 075 Les positions nettes du Groupe dans les principales devises étrangères sont les suivantes : En milliers d'euros Actifs Passifs Exposition nette avant couverture au cours de clôture Positions nettes couvertes Exposition nette après couvertures USD 66 - - - - GBP 25 150 (1 354) 23 796 325 24 121 Total 2 566 103 192 124 966 230 724 (11 000) (11 000) 219 724 - 219 724 JPY 4 375 (1) 4 374 (2 058) 2 316 560 - 560 - 560 Le Groupe réalise une part importante de son chiffre d'affaires en devises et supporte donc un risque de change lié à l'évolution du cours de ces devises, principalement sur le Dollar Américain (46,6 % des ventes) et dans une moindre mesure sur la Livre Sterling (5,2 % des ventes) et sur le Yen Japonais (1,1 % des ventes). - Politique de risques de change La politique de risque de change du Groupe vise à couvrir les expositions budgétaires hautement probables, liées principalement aux flux monétaires résultant de l'activité réalisée en Dollar Américain, ainsi que les créances commerciales de l'exercice en Dollar Américain, en Livre Sterling et en Yen Japonais. Pour ce faire, le Groupe utilise des contrats de ventes à terme, selon des procédures interdisant toute opération spéculative : - toute opération de couverture de change est adossée, en montant et en maturité, à un sous-jacent économique identifié ; - toute exposition budgétaire identifiée. Au 31 décembre 2020, le Groupe a couvert 47% de ses créances en Livre Sterling. - Sensibilité aux risques de change Une variation de 10% de la parité Dollar Américain et Livre Sterling contre Euro est un changement de variable de risque pertinent et raisonnablement possible dans une année. Une hausse instantanée des cours de change (Dollar Américain et Livre Sterling) de 10 % conduirait à constater une hausse maximale du chiffre d'affaires de 19,3 millions d'euros et du résultat opérationnel de 16,0 millions d'euros. Une baisse de 10 % de ces mêmes parités aurait un impact symétrique opposé. 3.16.4 - Exposition aux risques de contrepartie Les instruments financiers et dépôts de trésorerie utilisés par le Groupe pour gérer ses risques de taux d'intérêts et de change sont contractés avec des contreparties de premier ordre disposant d'une notation de référence. 4 - Notes annexes au compte de résultat Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures prises pour y faire face, les produits et charges composant le résultat opérationnel ont fortement varié sur la période. Certaines charges, directement liées à l'activité comme les redevances ou les coûts de transport, ont donc mécaniquement, et fortement, reculé. D'autres charges, plus flexibles, ont pu être ajustées, principalement les dépenses liées à certaines campagnes de publicité, annulées ou reportées, et les provisions liées aux rémunérations variables, réduites, la société ayant pour ambition de préserver la totalité des emplois. Aucune charge non récurrente directement liée à la gestion de la crise sanitaire actuelle n'a été enregistrée dans le compte de résultat.

45 En milliers d'euros 2019 2020 Montblanc 140 729 99 961 Jimmy Choo 103 498 73 761 Coach 86 477 81 107 Lanvin 52 082 32 943 Rochas 34 546 29 696 Boucheron 18 295 12 018 Van Cleef & Arpels 15 339 10 381 Karl Lagerfeld 13 937 11 415 Paul Smith 5 557 3 653 S.T. Dupont 4 715 3 179 Kate Spade - 2 734 03 Repetto 2 781 1 371 Autres 4 350 3 826 Chiffre d'affaires Parfums 482 306 366 045 Revenus de licences mode Rochas 1 954 1 320 Chiffre d'affaires total 484 260 367 365 4.2 - Coût des ventes En milliers d'euros 2019 2020 Achats de matières premières, marchandises et emballages (171 182) (120 882) Variation de stocks 10 736 (5 101) PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) (3 493) (1 559) Salaires (6 109) (5 118) Dotations et reprises amortissement/dépréciations (3 993) (6 024) Location immobilière (232) (850) Transport sur achats (844) (672) Autres charges liées au coût des ventes (324) (87) Total coût des ventes (175 441) (140 293) 4.3 - Charges commerciales En milliers d'euros 2019 2020 Publicité (109 538) (71 794) Redevances (36 254) (29 578) Salaires (30 986) (26 641) Services fees filiales (6 712) (5 897) Sous-traitance (6 566) (4 322) Transport (5 854) (3 778) Voyages, déplacements, réceptions (7 577) (2 203) Dotations et reprises amortissement/dépréciations (4 867) (11 021) Impôts et taxes (3 793) (3 087) Commissions (1 601) (840) Location immobilière (560) (376) Autres charges liées à la fonction commerciale (2 670) (3 106) Total charges commerciales (216 978) (162 643) 4.1 - Répartition du chiffre d'affaires consolidé par marque L'augmentation des dotations/dépréciations s'explique principalement par l'enregistrement d'une dotation pour perte d'exploitation sur une licence de marque (cf note 3.11) et également par une dépréciation des créances clients de l'ordre de 1,7 millions d'eurossur notre distributeur mexicain en liquidation et des dépréciations complémentaires sur les distributeurs aux États-Unis pour lesquels il existe un risque de non-recouvrabilité sur une partie des créances de l'ordre de 400 milliers d'euros. 4.4 - Charges administratives En milliers d'euros 2019 2020 Achats et charges externes (6 440) (6 152) Salaires (9 411) (9 012) Location immobilière (118) (147) Dotations et reprises amortissement/dépréciations (1 466) (1 431) Voyages et déplacements (603) (199) Autres charges liées à la fonction administrative (734) (579) Total charges administratives (18 772) (17 520) 4.5 - Résultat financier En milliers d'euros 2019 2020 Produits financiers 2 090 1 759 Intérêts et charges assimilées (1 199) (901) Coût de l'endettement financier net 891 858 Pertes de change (5 095) (6 051) Gains de change 4 288 4 045 Total résultat de change (807) (2 006) Autres charges et produits financiers - - Total résultat financier 84 (1 148) L'évolution du résultat de change est due à la forte appréciation de l'Euro par rapport au dollar sur la seconde partie de l'année 2020. 4.6 - Impôts sur les bénéfices 4.6.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices En milliers d'euros 2019 2020 Impôt courant France (17 817) (8 989) Impôt courant étranger (5 437) (5 298) Total impôt courant (23 254) (14 287) Impôt non courant - - Impôts différés France 1 541 (1 331) Impôts différés étranger (344) 398 Total impôts différés 1 197 (933) Total impôts sur les bénéfices (22 057) (15 220) 4.6.2 - Rapprochement entre la charge d'impôt comptabilisée et la charge d'impôt théorique Plusieurs éléments expliquent la différence entre la charge effective d'impôt et la charge théorique calculée par application sur le résultat avant impôt du taux d'imposition en vigueur en France de 32,02 % et 34,43 % pour les années 2020 et 2019 respectivement. En milliers d'euros 2019 2020 Base d'imposition 73 153 45 761 Impôt théorique calculé au taux d'imposition de la Maison mère (25 187) (14 653) Effet des écarts de taux d'impôts 3 151 1 013 Comptabilisation des produits d'impôts non activés antérieurement - - Ajustements fiscaux - (1 398) Différences permanentes non déductibles (21) (182) Impôt sur les bénéfices (22 057) (15 220) 4.7 - Résultats par action En milliers d'euros, sauf nombre d'actions et résultats par action en euros Résultat net consolidé Nombre moyen d'actions Résultat net par action (1) Effet dilutif sur options de souscription d'actions : Nombre d'actions complémentaires potentielles Nombre moyen d'actions après effet des conversions potentielles Résultat net par action dilué (1) (1)Retraité prorata temporis des actions gratuites attribuées sur les années 2019 et 2020. 5 - Informations sectorielles 5.1 - Les métiers La société est amenée à gérer distinctement deux activités : l'activité «Parfums» et l'activité «Mode» représentant l'activité générée par la partie mode de la marque Rochas. Toutefois, l'activité « Mode » étant non significative (moins de 0,5 % du chiffre d'affaires du Groupe), les éléments du résultat ne sont pas distincts. 5.2 - Les secteurs géographiques Les immobilisations incorporelles relatives à la marque Rochas se composent de 86 739 milliers d'euros pour le parfum et 19 086 milliers d'euros pour la mode soit un total de 105 825 milliers d'euros. Les actifs d'exploitation sont principalement employés en France. Le chiffre d'affaires par secteur géographique se décompose comme suit : En milliers d'euros Amérique du Nord Europe de l'Ouest Asie Moyen-Orient France Amérique du Sud Europe de l'Est Afrique Chiffre d'affaires Parfums Revenus de licences mode Rochas Total chiffre d'affaires 6 - Autres informations 6.1 - Engagements hors bilan 2019 50 633 45 520 857 1,11 - 45 520 857 1,11 2020 30 704 48 046 776 0,64 - 48 046 776 0,64 2019 2020 151 715 126 046 91 576 66 848 67 883 51 730 51 172 34 176 36 907 31 752 35 023 25 606 42 580 25 556 5 450 4 331 482 306 366 045 1 954 1 320 484 260 367 365 La présentation des engagements hors bilan ci-dessous s'appuie sur la recommandation AMF n° 2010-14 du 6 Décembre 2010. 6.1.1 - Engagements hors bilan donnés liés aux activités opérationnelles de la société En milliers d'euros Principales caractéristiques Minima garantis sur redevances de marque Minima contractuels de redevances dus quel que soit le chiffre d'affaires réalisé sur chacune des marques sur l'exercice. Minima garantis sur entrepôts de stockage et de logistiqueMinima contractuels de rémunération des entrepôts, dues quel que soit le volume d'affaires réalisé sur l'exercice Commandes fermes de composants Stocks de composants à disposition chez les fournisseurs que la société s'est engagée à acheter au fur et à mesure des besoins de mise en production et dont la société n'est pas propriétaire. Total des engagements donnés liés aux activités opérationnelles 2019 329 043 2020 257 664 - 4 891 5 042

4 155 334 085 266 710 6.1.2 - Engagements hors bilan donnés liés aux activités financières de la société Le montant de l'engagement sur les ventes à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 11 000 milliers de Dollar Américain et 1 850 milliers de Livre Sterling. Le montant de l'engagement sur les achats à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 11 400 milliers de Dollar Américain. 6.1.3 - Autres engagements hors bilan donnés Une promesse d'achat a été signée fin décembre 2020 pour l'acquisition du futur siège social de la société. Cette promesse porte sur un montant de 121,8 millions d'euros droits de mutation inclus et déduction faite de l'indemnité d'immobilisation de 6,2 millions d'euros versée. Cet engagement prendra fin à la date de signature de l'acte définitif prévue début avril 2021. 6.1.4 - Engagements donnés par échéance au 31 décembre 2020 En milliers d'euros Minima garantis sur les redevances de marque Minima garantis sur entrepôts de stockage et de logistique Commandes fermes de composants Total des engagements donnés Total À - d'1 an 1 à 5 ans 5 ans et + 257 664 29 851 126 158 101 655 4 891 4 891 4 155 4 155 - - 266 710 34 006 126 158 101 655 Les échéances sont définies en fonction de la durée des contrats (contrats de licences, de logistique…). 6.1.5 - Engagements reçus Le montant de l'engagement sur les achats à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 10 128 milliers 6.2 - Accords de licence d'euros pour les couvertures en Dollar Américain et 2 051 milliers d'euros pour les couvertures en Livre Sterling soit un total d'engagements de 12 179 milliers d'euros. Le montant de l'engagement sur les ventes à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 10 185 milliers d'euros pour les couvertures en Dollar Américain. Date de début Contrat de concession Durée Date de fin S.T. Dupont Origine Juillet 1997 11 ans - Renouvellement Janvier 2006 5 ans et 6 mois - Renouvellement Janvier 2011 6 ans - Renouvellement Janvier 2017 3 ans - Renouvellement Janvier 2020 3 ans Décembre 2022 Paul Smith Origine Janvier 1999 12 ans - Renouvellement Juillet 2008 7 ans - Renouvellement Juillet 2017 4 ans Décembre 2021 Van Cleef & Arpels Origine Janvier 2007 12 ans - Renouvellement Janvier 2019 6 ans Décembre 2024 Jimmy Choo Origine Janvier 2010 12 ans - Renouvellement Janvier 2018 13 ans Décembre 2031 Montblanc Origine Juillet 2010 10 ans et 6 mois - Renouvellement Janvier 2016 5 ans Décembre 2025 Boucheron Origine Janvier 2011 15 ans Décembre 2025 Repetto Origine Janvier 2012 13 ans Décembre 2024 Karl Lagerfeld Origine Novembre 2012 20 ans Octobre 2032 Coach Origine Juin 2016 10 ans Juin 2026 Kate Spade Origine Janvier 2020 10 ans et 6 mois Juin 2030 Moncler Origine Janvier 2021 6 ans Décembre 2026 En juin 2020, les sociétés Interparfums et Moncler ont signé un accord de licence parfums, mondial et exclusif d'une durée de 6 ans contractuels avec une possibilité d'extension de 5 ans. Dans le cadre de cet accord, Interparfums assurera la création, la production et la distribution de nouvelleslignes de parfums et de produits dérivés. Ces produits seront distribués dans les Grands Magasins, parfumeries et duty free, ainsi que dans les points de vente de la marque Moncler. Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022. 6.3 - Marques en propre - Lanvin Fin juillet 2007, la société Interparfums a acquis la propriété des marques Lanvin pour les produits de parfums et de maquillages auprès de la société Jeanne Lanvin. Les sociétés Interparfums et Lanvin ont conclu un accord d'assistance technique et créative pour le développement de nouveaux parfums, effectif jusqu'au 30 juin 2019 et fonction des niveaux de vente. La société 6.4 - Données sociales Lanvin bénéficie d'une option de rachat des marques, exerçable au 1er juillet 2025. - Rochas Fin mai 2015, Interparfums a procédé à l'acquisition de la marque Rochas (parfums et mode) auprès de la société The Procter & Gamble Company. Cette transaction a porté sur la totalité des noms et enregistrements de marques Rochas (Femme, Madame, Eau de Rochas…), principalement dans les classes 3 (parfums) et 25 (mode). L'évolution des effectifs sur l'année est liée à la croissance de l'activité. 6.4.1 - Effectifs par département Présents au 31/12/2019 31/12/2020 Direction Générale 2 2 Production & Opérations 48 45 Marketing 62 66 Export 79 74 France 41 42 Finances & Juridique 61 57 Rochas mode 7 4 Total 300 290 6.4.2 - Effectifs zone géographique Présents au 31/12/2019 31/12/2020 France 218 213 Amérique du Nord 64 59 Asie 18 18 Total 300 290 6.4.3 - Charges de personnel En milliers d'euros 2019 2020 Salaires 30 226 29 057 Charges sociales 10 759 9 489 Participation 3 840 2 357 Attributions gratuite d'actions de performance 1 778 1 349 Total charges de personnel 46 603 42 252 Par ailleurs, pour l'année 2020, un montant de 587 milliers d'euros a été versé par la société au titre de la retraite complémentaire par capitalisation des cadres. 6.5.1 - Comité de Direction 6.5 - Informations relatives aux parties liées Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune convention nouvelle entre la société mère et ses filiales d'un montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été des conditions normales de marché. Les membres du Comité de Direction ont des responsabilités en termes de stratégie, direction et contrôle. Ils sont titulaires d'un contrat de travail et perçoivent à ce titre une rémunération se décomposant comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Salaires et charges sociales 7 314 6 672 Coût des paiements en actions 571 311 La rémunération totale brute des trois mandataires sociaux est constituée de : En milliers d'euros 2019 2020 Salaires bruts 2 076 2 037 Avantages en nature 19 19 Cotisation retraite complémentaire 45 45 2 140 2 101 Les dirigeants, M. Philippe Benacin et M. Jean Madar, co-fondateurs de la société Interparfums SA sont également dirigeants et actionnaires majoritaires de la société mère Interparfums Inc. 6.5.2 - Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration ont des responsabilités en termes de stratégie, conseil, croissance externe et contrôle. Seuls les administrateurs externes perçoivent une rémunération se décomposant comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Rémunération des administrateurs perçue (1) 146 264 (1)Calculés en fonction de la présence effective à chacun des Conseils d'administration. 6.5.3 - Relations avec la société mère Les comptes de la société InterparfumsSA et de ses filiales, par l'intermédiaire de leur société mère Interparfums Holding, sont consolidés par intégration globale dans 6.6 - Honoraires des commissaires aux comptes les comptes de la société Interparfums Inc. - 551 Fifth Avenue - New York NY 10176, États-Unis. Il n'existe pas de transactions significatives entre Interparfums SA et Interparfums Inc. ou Interparfums Holding. Le montant total des honoraires de commissariat aux comptes porté au compte de résultat relatif au contrôle légal des comptes se décompose comme suit : En milliers d'euros Commissariat, certification des comptes et examen des comptes individuels et consolidés Émetteur Filiales intégrées globalement Services autres que la certification des comptes Émetteur Filiales intégrées globalement Total Mazars SFECO & FIDUCIA AUDIT 2019 % 2020 % 2019 % 2020 % 330 67 % 316 68 % 103 -100 % -92 - 100 %

129 26 % 115 25 %

495 100 % 8 28 2% 6% 462 100 % 3 28 1% 6% - - 103 - - 100 % - - 92 -% -% 100 % Les Services Autres que la Certification des Comptes Conformément à la réglementation en vigueur, ces (SACC) sont relatifs à des attestations, établies à la missions ont été approuvées par le Comité d'audit. demande de la société, sur les covenants pour les banques et le chiffre d'affaires pour nos concédants 6.7 - Événements postérieurs à la clôture ou nos fournisseurs. Néant. 4 Gouvernement d'Entreprise 1 - Gouvernement d'Entreprise (articles L.225-37-4, L.22-10-8 à L.22-10-12 du Code de commerce) ............................... 53

2 - Rémunération des organes d'administration et de Direction .................................................................................................... 62

3 - Rapports spéciaux du Conseil d'administration sur les options de souscription d'actions et sur les attributions gratuites d'actions ................................................... 68

4 - Informations relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique (article L.22-10-11 du Code de commerce) ........................................ 70 Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l'article L 225-37 du Code de commerce et a été approuvé par le Conseil d'administration dans sa délibération du 1er mars 2021. 1 - Gouvernement d'Entreprise (articles L.225-37-4, L.22-10-8 à L.22-10-12 du Code de commerce) 1.1 - Règles de gouvernance 1.1.1 - Adoption du Code Middlenext La société se réfère, depuis 2010, au code de Gouvernement d'Entreprise de Middlenext de décembre 2009 révisé en septembre 2016, disponible sur le site www.middlenext.com(rubrique Publications - Texte de référence gouvernance) dont elle respecte les 19 recommandations. Cette décision a été prise par le Conseil d'administration en relation avec la structure de l'actionnariat, 72,63 % du capital au 31 décembre 2020 étant détenu par la société mère Interparfums Holding. Conformément aux recommandations et principalement à la recommandation n° 19, les membres du Conseil ont également pris connaissance des « points de vigilance » qui y sont listés et passent chaque année en revue les principales questions devant être posées afin d'assurer le bon fonctionnement de la gouvernance. 1.1.2 - Règlement Intérieur du Conseil d'administration Conformément à la recommandation n° 7 du Code Middlenext, le Conseil d'administration s'est doté d'un Règlement Intérieur précisant les règles de son fonctionnement et les règles déontologiques des administrateurs, en complément des dispositions légales et réglementaires applicables et des statuts de la société. Ce Règlement Intérieur est disponible, dans son intégralité, sur le site Internet de la société. Les principales dispositions portent sur les points suivants : - la composition, le rôle, l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil d'administration ;

- les règles de déontologie des membres du Conseil d'administration ;

- la rémunération des administrateurs ;

- les obligations liées à la détention d'informations privilégiées dans le cadre de la prévention des délits et manquements d'initiés ;

- les règles applicables aux transactions sur les titres de la société selon la réglementation européenne relative aux abus de marché, les dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement Général de l'AMF ;

- les modalités de protection des dirigeants sociaux : assurance responsabilité civile mandataire (RCMS) ;

- la question du plan de succession du dirigeant et des personnes clés. Ce Règlement Intérieur est appelé à évoluer régulièrement afin d'intégrer les nouvelles réglementations et recommandations en matière de Gouvernement d'Entreprise et de répondre aux propositions des administrateurs en vue d'un fonctionnement optimal du Conseil. La dernière actualisation du Règlement Intérieur a été décidée par délibérations du Conseil dans sa séance du 7 juillet 2020. 1.2 - Organisation de la Direction Générale et du Conseil d'administration 1.2.1 - Organisation de la Direction Générale 1.2.1.1 - Mode d'exercice de la Direction Générale - Limitations aux pouvoirs du Directeur Général Afin de tenir compte du modèle économique de la société évoluant dans un environnement fortement concurrentiel, le Conseil par délibération du 29 décembre 2002 a opté pour l'unicité des fonctions du Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général : Philippe Benacin est Président-Directeur Général de la société InterparfumsSA. Ayant une connaissance approfondie de la société, qu'il a cofondée avec son associé, Jean Madar, CEO de la société américaine Interparfums Inc., il a une vision claire des perspectives futures de la société. Son implication dans la conduite des affaires de la société a ainsi déterminé le Conseil dans ce choix. Cette option a contribué à une gouvernance efficiente en favorisant une cohésion entre stratégie et fonction opérationnelle nécessaire à une plus grande réactivité et efficacité dans le processus décisionnel. Les limitations aux pouvoirs du Directeur Général sont précisées dans le Règlement Intérieur. Celui-ci prévoit que sont soumises à autorisation préalable du Conseil les opérations suivantes : - tout engagement financier (immédiat ou différé) d'un montant supérieur à 10 millions d'euros par opération et ayant une incidence notable sur le périmètre de consolidation de la société, à savoir les opérations d'acquisition ou de cession, d'actifs ou de participations dans des sociétés ; - toute décision, quel qu'en soit le montant, susceptible d'affecter substantiellement la stratégie de la société ou de modifier de façon significative le périmètre de son activité habituelle. 1.2.1.2 - Comité de Direction Le Comité de Direction, autour du Président-Directeur Général, débat du développement opérationnel des affaires de la société. Au 31 décembre 2020, le Comité de Direction est composé des membres suivants : Philippe Benacin Président-Directeur Général. Stanislas Archambault Directeur Exécutif - Marketing Opérationnel & Digital. Renaud Boisson Directeur Général Interparfums Asia Pacific. Pierre Desaulles Directeur Général Interparfums Luxury Brands. Frédéric Garcia-Pelayo Directeur Général Délégué, Directeur Affaires Internationales. Axel Marot Directeur Supply Chain & Opérations. Angèle Ory-Guénard Directrice Exécutive - International Sales. Delphine Pommier Directrice Exécutive - Marketing Développement & Communication. Philippe Santi Directeur Général Délégué. Directeur Finances & Juridique. Jérôme Thermoz Directeur Distribution France. Véronique Duretz Directrice des Ressources Humaines. Les débats 2020 ont notamment porté sur les points suivants : Adaptation de la société au contexte pandémique, prise de participation dans le site e-commerce Origines-parfums.fr, contrat de licence Moncler, stratégie digitale, préparation des lancements 2021, budget 2021, construction d'une cellule supplémentaire dans l'entrepôt, point clients export, montée de version SAP, projet de déménagement du siège social, réflexion aspects environnementaux et tendances éco-responsable du marché de la beauté. La société a choisi de mettre en place un Comité de Direction étendu, regroupant l'ensemble des directions opérationnelles et support du Siège ainsi que les Managers de ses filiales, et composé au total de 11 personnes. 1.2.2 - Composition du Conseil d'administration À la date du 31 décembre 2020, le Conseil d'administration compte 10 membres dont 4 sont indépendants. Le Conseil comprend à ce jour 2 membres ayant un statut de salarié au titre d'un contrat de travail antérieur à leur nomination aux fonctions d'administrateur et de Directeur Général Délégué, à savoir messieurs Philippe Santi et Frédéric Garcia-Pelayo. Les administrateurs ont des profils divers et complémentaires grâce à une expérience large et diversifiée. Ainsi, outre leurs expertises en matière de finances, de management et de stratégie d'entreprise, leurs connaissances du secteur du luxe et des cosmétiques contribuent à la qualité et au professionnalisme des débats du Conseil. 1.2.3 - Cumul et durée des mandats Par l'acceptation du Règlement Intérieur, les administrateurs se sont engagés à respecter les règles de cumul des mandats prévues par le Code de commerce dans ses articles L225-21 et L 225-94. Au 31 décembre 2020, le nombre de mandats de chacun des administrateurs est en adéquation avec les dispositions légales en vigueur. La durée du mandat est actuellement fixée à 5 ans. Par exception et afin de permettre la mise en œuvre et le maintien de l'échelonnement des mandats d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut nommer un ou plusieurs administrateurs pour une durée de 3 ans conformément à la recommandation n° 9 du Code Middlenext, qui préconise un échelonnement dans le renouvellement des mandats. Il sera proposé aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 23 avril 2021 de modifier les statuts afin de ramener la durée du mandat à 4 ans, conformément aux recommandations du Code Middlenext, et, concernant la possibilité de nommer les administrateurs pour une durée plus courte afin de permettre la mise en œuvre et le maintien d'un échelonnement de la durée des mandats, de prévoir désormais que cette durée pourrait être de 2 ou 3 années (contre 3 années uniquement précédemment). En effet, la société estime que compte tenu de sa taille et de la composition de son Conseil, la durée de mandat de 4 ans favorisera l'expérience des administrateurs sur la connaissance de la société, ses marchés et ses activités dans le cadre de leurs prises de décision, sans diminuer la qualité de la surveillance et que la possibilité de nommer les administrateurs pour une durée de 2 et 3 ans dans le cadre d'un échelonnement des mandats laissera une souplesse à la société dans la gestion de sa gouvernance. La société suit la recommandation n° 8 du Code Middlenext en communiquant à l'Assemblée Générale les informations portant sur l'expérience et la compétence de chaque administrateur à l'occasion de la nomination et du renouvellement des mandats. La nomination de chaque administrateur et le renouvel- lement des mandats font l'objet d'une résolution distincte. 1.2.4 - Membres du Conseil d'administration au 31 décembre 2020 - Philippe Benacin Président-Directeur Général Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Philippe Benacin, 62 ans, diplômé de l'ESSEC et cofondateur de la société avec son associé Jean Madar, est Président-Directeur Général de la société Interparfums SA depuis sa création en 1989. Philippe Benacin pilote les orientations stratégiques du Groupe Interparfums SA à Paris et le développement des marques du portefeuille : Lanvin, Rochas, Jimmy Choo, Montblanc, Repetto, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, Paul Smith, S.T. Dupont, Boucheron, Coach, Kate Spade et Moncler. Mandats actuels : - Président et Vice Chairman of the Board de la société Interparfums Inc. ;

- Président du Conseil d'Administration et administrateur de la société Interparfums Holding ; - Gérant et Président de la société Interparfums Suisse ; - Administrateur de la société Interparfums Asia Pacific Pte Ltd (Singapour) ;

- Président du Conseil d'Administration Parfums Rochas Spain Sl ;

- Administrateur unique de la société Interparfums Luxury Brands Inc. (États-Unis) ;

- Administrateur de la société Inter España Parfums et Cosmetiques Sl (Espagne) ;

- Président de la société Interparfums Srl (Italie) ;

- Vice-Président du Conseil de Surveillance et Président du Comité de gouvernance, nomination et rémunération de la société Vivendi. Mandats échus au cours des cinq derniers exercices : néant. - Jean Madar Administrateur Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Jean Madar, 60 ans, diplômé de l'ESSEC est cofondateur de la société avec son associé Philippe Benacin. Jean Madar pilote les orientations stratégiques du Groupe Interparfums Inc. à New York et le développement des marques du portefeuille : Anna Sui, Dunhill, Oscar de la Renta, Abercrombie & Fitch, Hollister, MCM, Guess et Graff. Mandats actuels : - Directeur Général et administrateur de la société Interparfums Holding ;

- Directeur Général et Vice-Président de la société Interparfums Inc. Mandats échus au cours des cinq derniers exercices : néant. - Philippe Santi Administrateur et Directeur Général Délégué Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Philippe Santi, 59 ans, diplômé de Neoma (École Supérieure de Commerce de Reims) et diplomé d'expertise comptable est Directeur Finances et Juridique de la société Interparfums SA depuis 1995 et Directeur Général Délégué depuis 2004. Mandat actuel : - Administrateur de la société Interparfums Inc. ; - Administrateur de Middlenext. Mandats échus au cours des cinq dernières années : néant. - Frédéric Garcia-Pelayo Administrateur et Directeur Général Délégué Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Frédéric Garcia Pelayo, 62 ans, diplômé de EPSCI du Groupe ESSEC est Directeur Export de la société Interparfums SA depuis 1994 et Directeur Général Délégué depuis 2004. Mandats actuels : - Administrateur de la société Interparfums Srl (Italie) ;

- Administrateur de la société Inter España Parfums et Cosmetiques Sl (Espagne) ;

- Administrateur et Vice-Président Finance de l'Association TFWA. Mandats échus au cours des cinq dernières années : néant. - Patrick Choël Administrateur & membre du Comité d'audit Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Patrick Choël, 77 ans, diplômé de Sciences Po Paris, a été Président de la division Parfums et Cosmétiques de LVMH de 1995 à 2004. Mandats actuels : - Administrateur de la société Interparfums Inc. ; - Administrateur de la société Parfums Christian Dior (non cotée). Mandats échus au cours des cinq derniers exercices : - Administrateur de la société Modelabs ;

- Administrateur de la société SGD ;

- Administrateur de la société ILEOS ;

- Administrateur de la société Guerlain (Novembre 2019). - Véronique Gabaï-Pinsky Administratrice Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Véronique Gabaï-Pinsky, 55 ans, diplômée de l'ESSEC, a commencé sa carrière chez L'Oréal et a été Vice-Présidente Marketing de la société Giorgio Armani. Elle a été ensuite Vice-Présidente Marketing & Communication de la société Guerlain puis a passé 12 ans au sein des sociétés du Groupe Estée Lauder, en tant que présidente mondiale pour Aramis et Designers Fragrances. Elle était jusqu'en juin 2018, Présidente de la société américaine Vera Wang, établie dans l'industrie du luxe en matière de prêt-à-porter. Mandats actuels : - Administratrice d'Interparfums Inc. ; - Membre du Comité des 200 (Groupe de mode et cosmétiques international d'Executive Women). Mandats échus au cours des cinq dernières années : - Présidente de Vera Wang Group. - Maurice Alhadève Administrateur indépendant & membre du Comité d'audit Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Maurice Alhadève, 78 ans, diplômé de Sciences Po Paris et de la Northwestern University (Chicago) a été Directeur Général de la division Luxe de la « Française de soins et Parfums » (Groupe Unilever), puis dirigeant de plusieurs sociétés spécialisées dans la création des concentrés parfumants : « International Flavors and Fragrances » (IFF), « Créations Aromatiques » et « Haarmann & Reimer ». Il a dirigé l'ISIPCA (Institut de Création des parfums à Versailles). Il est aujourd'hui co-fondateur et Président de l'École Supérieure du Parfum de Paris. Mandats actuels : néant. Mandats échus au cours des cinq dernières années : néant. - Chantal Roos Administratrice indépendante Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Chantal Roos, 77 ans, a occupé les fonctions de Vice-Président Marketing International puis de Directeur Général Adjoint au sein du Groupe Yves Saint Laurent Parfums, puis de Président de la société Beauté Prestige Internationale. En 2000, elle est nommée Présidente de la division Yves Saint Laurent Beauté, puis devient en 2007, Conseillère en stratégie du Président-Directeur Général. En 2008, elle crée sa propre société de création et de développement de marques pour les parfums et cosmétiques. Mandats actuels : - Gérante de la société CREA; - Gérante de la société Roos&Roos. Mandats échus au cours des cinq dernières années : néant. - Dominique Cyrot Administratrice indépendante & membre du Comité d'audit Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Dominique Cyrot, 69 ans, est titulaire d'une maîtrise de gestion de l'université Paris IX Dauphine. Elle a accompli sa carrière professionnelle aux AGF de 1973 à 2011 devenu aujourd'hui ALLIANZ GI où elle a assuré la gestion des OPVCM du Groupe sur les grandes capitalisations françaises puis sur l'ensemble des valeurs moyennes françaises et européennes. Elle a notamment été administratrice de fonds d'investissements ainsi que de nombreuses SICAV du Groupe des AGF et de SICAV extérieures. Mandats actuels : - Administratrice de FIME (SA) depuis le 16 avril 2015. Mandats échus au cours des cinq dernières années : - Administratrice de SECHE Environnement (échu en avril 2015). - Marie-Ange Verdickt Administratrice indépendante & Présidente du Comité d'audit Adresse professionnelle : 4 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris. Biographie : Marie-Ange Verdickt, 58 ans, est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Bordeaux-KEDGE (1984), et membre de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). Elle a commencé sa carrière professionnelle comme auditeur chez Deloitte, puis comme contrôleur de gestion dans le groupe informatique Wang. Elle rejoint Euronext en 1990 en tant qu'Analyste Financier, puis devient Responsable du bureau d'analyse financière. De 1998 à 2012, elle est gérante de Fonds, spécialisés sur les valeurs moyennes françaises et européennes, chez la Financière de l'Echiquier. Elle y a également développé des pratiques d'investissement socialement responsable. Depuis 2012, elle est administratrice indé-pendante dans différentes sociétés. Mandats actuels : - Membre du conseil de surveillance de la société Wavestone (ex Solucom) (26 septembre 2012) ;

- Membre du conseil de surveillance de la société CapHorn Invest (31 mai 2013) ;

- Administratrice de la société ABC Arbitrage (avril 2013) ;

- Administratrice de la société Bonduelle (décembre 2019). Mandats échus au cours des cinq dernières années : - Membre du conseil de surveillance de la société Bonduelle SCA (Du 3 décembre 2015 au 5 décembre 2019). 1.2.5 - Tableau de synthèse de la composition du conseil et du Comité d'Audit Nom et fonction Philippe Benacin Président- Directeur Général Jean Madar Administrateur CEO Interparfums Inc. Philippe Santi Administrateur Directeur Général Délégué Frédéric Garcia-Pelayo Administrateur Directeur Général Délégué Patrick Choël Administrateur Véronique Gabaï-Pinsky Administratrice Maurice Alhadève Administrateur Chantal Roos Administratrice Dominique Cyrot Administratrice Marie-Ange Verdickt Administratrice Administrateur Année Dernier Échéance d'actionsindépendantNombre 1re nominationrenouvellement Non du mandatdétenuesComité d'Audit Expériences et expertises 1989 2018 Non 2023 6 420 - Co-fondateur 1993 2018 Non 2023 6 367 - Co-fondateur 2004 2018 Non 2023 10 248 -Financières et comptables 2009 2018 Non 2023 12 375 -Connaissances du secteur et de la distribution 2004 2018 Non 2021 2 336 Membre Connaissances du secteur 2017 -Oui 2021 399 -Connaissances du secteur 2004 2018 Oui 2021 484 MembreConnaissances du secteur 2009 2018 Oui 2023 1 105 -Connaissances du secteur 2012 2020 Oui 2025 3 453 MembreFinancières et comptables 2015 2018 2023 3 578 PrésidenteFinancières et comptables Conformément aux dispositions de l'article 4.8 du Règlement Intérieur, tous les administrateurs détiennent au moins 300 actions de la société. 1.2.6 - Politique de diversité du Conseil d'administration Critères utilisés Objectifs Parité hommes-femmes Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil conformément à l'article L.225-18-1 du Code de commerce Nationalité, Qualifications et expériences Étude des orientations à donner afin d'assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d'un point de vue international et de diversité humaine, tant en termes de nationalité, d'expertises que d'expériences Indépendance des administrateurs Au moins 2 administrateurs indépendants (cf. Recommandation n° 3 du Code Middlenext) Âge des administrateurs Pas plus d'un tiers d'administrateurs de plus de 80 ans Modalités de mise en œuvre et résultats obtenus au cours de l'exercice Évolution progressive de la représentation des femmes : - 25 % depuis l'Assemblée Générale 2012 - 33 % depuis l'Assemblée Générale 2015 Depuis l'Assemblée Générale du 28 avril 2017, 40 % d'administratrices. Administrateurs de nationalité étrangère : - 10% depuis l'Assemblée Générale 2017 Expériences : - Connaissance du secteur : nominations de M. Maurice Alhadève et M. Patrick Choël en 2004

- Finance, Stratégie, Économie : nomination de Mme Dominique Cyrot en 2012 et de Mme Marie-Ange Verdickt en 2015

- Marketing/comportement du consommateur : nomination de Mme Chantal Roos en 2009 et Mme Véronique Gabaï-Pinsky en 2017 Tous les administrateurs indiqués ci-dessus possèdent une forte expérience internationale 4 administrateurs indépendants (40 %)Objectif atteint 1.2.6.1 - Expertise Le Conseil d'administration porte une attention particulière à la sélection de ses membres. Outre leur complémentarité et leurs compétences techniques respectives, les administrateurs sont aussi choisis pour leur expérience à dimension internationale et leur maîtrise des enjeux stratégiques des marchés sur lesquels la société intervient. 1.2.6.2 - Règles de déontologie Conformément à la recommandation n° 1 du Code Middlenext, chaque administrateur est sensibilisé aux responsabilités qui lui incombent au moment de sa nomination et est encouragé à observer les règles de déontologie relatives aux obligations résultant de son mandat qui sont détaillées dans le Règlement Intérieur du Conseil d'administration : se conformer aux règles légales de cumul des mandats (le Code Middlenext recommande que l'administrateur, lorsqu'il exerce un mandat de « dirigeant », n'accepte pas plus de deux autres mandats d'administrateurs dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son groupe), informer le Conseil en cas de conflit d'intérêts survenant après l'obtention de son mandat, faire preuve d'assiduité aux réunions du Conseil et d'Assemblée Générale, s'assurer qu'il possède toutes les informations nécessaires sur l'ordre du jour des réunions du Conseil avant de prendre toute décision et respecter le secret professionnel. 1.2.6.3 - Indépendance des administrateurs Au regard des critères énumérés dans la recommandation n° 3 du Code Middlenext, un administrateur est qualifié d'indépendant par l'absence de relation financière contractuelle familiale ou de proximité significative pouvant altérer l'indépendance de jugement. Le Code Middlenext recommande que le Conseil accueille au moins 2 membres indépendants. Dans cet esprit, le Conseil d'administration compte 4 membres indépendants, au regard des critères suivants : - critère d'indépendance n° 1 : Ne pas être, ni avoir été au cours des cinq dernières années, salarié ou mandataire social dirigeant de la société ou d'une société du Groupe ;

- critère d'indépendance n° 2 : Ne pas être, ni avoir été au cours des deux dernières années en relation d'affaires significative avec la société ou son Groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ;

- critère d'indépendance n° 3 : Ne pas être un actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ;

- critère d'indépendance n° 4 : Ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ;

- critère d'indépendance n° 5 : Ne pas avoir été commissaire aux comptes de l'entreprise au cours des six dernières années. Critères d'indépendance Qualification n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 d'indépendance Maurice Alhadève X X X X X Oui Philippe Benacin X X X Non Patrick Choël X X X X Non Dominique Cyrot X X X X X Oui Frédéric Garcia-Pelayo X X X X Non Jean Madar X X X Non Chantal Roos X X X X X Oui Philippe Santi X X X X Non Marie-Ange Verdickt X X X X X Oui Véronique Gabaï-Pinsky X X X X Non Au 31 décembre 2020, les administrateurs indépendants n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société qui puisse compromettre leur indépendance. 1.3 - Préparation et organisation des travaux du Conseil d'administration et du Comité d'audit 1.3.1 - Réunions du Conseil d'administration Le nombre de réunions tenues par le Conseil est conforme à la recommandation n° 5 du Code Middlenext. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président et selon un calendrier décidé en commun, lequel calendrier peut être modifié à la demande des administrateurs ou si des événements imprévus le justifient. Le Président organise et dirige les travaux de ce dernier dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Les travaux sont menés dans un cadre collégial et dans le respect de la loi, des règlements et des recommandations. Ainsi, le Président du Conseil d'Administration veille à assurer une information préalable et régulière des administrateurs, qui est une condition primordiale de l'exercice de leur mission. Au cours de l'année 2020 et dans le contexte particulier de la crise sanitaire et des projets de croissance externe qui se sont présentés à la société, le Conseil d'administration s'est réuni 10 fois (en présentiel, par voie de visioconférence et de consultation écrite) avec un taux d'assiduité de 100 % et a tenu des réunions d'une durée moyenne de 3 heures et a délibéré notamment sur les points suivants : - examen et arrêté des comptes sociaux et consolidés annuels clos au 31 décembre 2019 et convocation de l'Assemblée Générale annuelle ;

- mise en œuvre du programme de rachat d'actions ;

- examen et arrêté des comptes semestriels 2020 ;

- examen du budget d'exercice 2020 et des perspectives et documents de gestion prévisionnelle ;

- augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites aux actionnaires ; - politique de rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux ;

- analyse de l'information financière diffusée par la société aux actionnaires et au marché ;

- analyse et définition des grandes orientations stratégiques, économiques et financières de la société ; - examen et autorisation des projets de croissance externe avec la signature d'un contrat de licence avec la marque Moncler et une prise de participation dans la société Divabox (Origines Parfums) ;

- délibération sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale et en matière de RSE ;

- examen de la question de la succession du dirigeant. Par ailleurs, conformément à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (Loi Pacte), le Conseil d'administration a mis en place une procédure de revue annuelle des conventions courantes conclues à des conditions normales, permettant leur évaluation, comme il s'y emploie pour l'examen des conventions règlementées. Les Commissaires aux comptes assistent aux séances du Conseil d'Administration à chaque fois que celui-ci est appelé à délibérer sur les comptes de la société ou sur tous sujets au regard desquels ils peuvent apporter aux membres du Conseil une opinion éclairée. Chacune des réunions du Conseil appelée à se prononcer sur les comptes, annuels et semestriels, a été précédée d'une réunion du Comité d'Audit. À la date du présent Document d'Enregistrement Universel, le Conseil d'administration s'est réuni 2 fois depuis le début de l'année 2021 pour délibérer d'une part sur la politique de rémunération des mandataires sociaux et d'autre part sur l'examen et l'arrêté des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et sur la convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires de 2021. 1.3.2 - Réunions du Comité d'audit Le Conseil d'administration de la société, prenant en considération la Recommandation n° 6 du Code Middlenext et compte tenu de la taille et des modalités de fonctionnement de la société a constitué, en son sein, le 11 juin 2018, un Comité d'audit autonome. Le Comité d'audit est principalement chargé des missions suivantes : - suivre les questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières : il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l'intégrité. Il examine les projets de comptes semestriels et annuels consolidés du Groupe, les comptes annuels de la société ainsi que la présentation faite par la Direction décrivant l'exposition aux risques et les engagements hors bilan significatifs du Groupe ainsi que les options comptables retenues ; - suivre l'efficacité de systèmes de Contrôle Interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'Audit Interne en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance. Suite au renforcement de ses missions sur le suivi des risques, il procède au moins une fois par an à une revue d'ensemble des principaux risques auxquels le Groupe peut être confronté ;

- suivre le contrôle légal des comptes consolidés annuels et semestriels du Groupe et des comptes annuels de la société et veiller au respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation et, plus généralement, suivre la réalisation de leur mission et tenir compte, le cas échéant, des constatations et conclusions du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de la réglementation ;

- émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'Assemblée Générale. Cette recommandation adressée au Conseil est élaborée conformément à la réglementation ; il émet également une recom-mandation au Conseil lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies par la réglementation ;

- approuver la fourniture des Services Autres que la Certification des Comptes (SACC), dans le respect de la réglementation applicable ;

- mettre en place une procédure d'approbation préalable, pour une durée déterminée, d'une liste limitative de SACC, chaque catégorie reposant sur des travaux de même nature ;

- rendre compte régulièrement au Conseil de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Le Comité d'Audit est composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, dont sa Présidente. Les membres du Comité d'audit ont été nommés pour la durée de leur mandat d'administrateurs (cf. paragraphe 1.2.5 ci-dessus). Leurs compétences et leurs parcours permettent au Comité de remplir sa mission avec l'expérience requise. Le Comité d'audit s'est doté d'une charte approuvée préalablement par le Conseil d'administration le 11 juin 2018, et modifiée par celui du 1er mars 2021 décrivant son organisation, son fonctionnement, ses compétences et ses attributions. Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le Comité d'audit s'est réuni 4 fois avec un taux de présence de 100% et a revu les points suivants de l'audit des comptes consolidés annuels et semestriels : - l'appréciation des politiques comptables, de leur permanence et de leur conformité aux IFRS ; - la mise en œuvre des programmes d'audit des comptes et de l'information financière définis au regard des risques identifiés dans le cadre del'évaluation des systèmes comptables, du Contrôle Interne et notamment, des dépréciations d'actifs (clients, stocks) et des provisions (risques juridiques et fiscaux) et des impacts liés au change ; - la mise en conformité avec la réglementation européenne relative à la protection des données personnelles (RGPD) ;

- la validation et la revue de l'information financière ;

- la revue des Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) ;

- la revue des polices d'assurance ;

- la hiérarchisation des risques de la société ;

- l'audit relatif à la sécurité informatique. Le Comité d'audit a fait part au Conseil d'administration des résultats de l'audit, il a également expliqué au Conseil comment l'audit légal contribuait à l'intégrité du reporting financier et a précisé quel rôle il avait joué dans ce process. 1.3.3 - Évaluation des travaux du Conseil d'administration et du Comité d'Audit Conformément à la recommandation n° 11 du Code Middlenext, les membres du Conseil procèdent chaque année à une auto-évaluation du fonctionnement du Conseil, du Comité d'Audit et de la préparation de leurs travaux, au moyen d'un questionnaire adressé à chacun des administrateurs, portant notamment sur : - les missions dévolues au Conseil d'administration ; - le fonctionnement et la composition du Conseil d'administration ;

- le Conseil d'administration et la stratégie ;

- les missions et travaux du Comité d'Audit ;

- les réunions et la qualité des débats ;

- l'accès à l'information des administrateurs. Sur la base du retour d'informations recueillies, les membres du Conseil ont passé en revue la composition du Conseil d'administration et du Comité d'audit et évalué, en toute indépendance et avec toute liberté de jugement, l'efficience de son organisation et son fonctionnement. Il en ressort une appréciation favorable du mode de fonctionnement du Conseil et du Comité d'audit et de la qualité de l'information fournie avant les débats et ceci en conformité avec l'esprit des recommandations Middlenext. Les administrateurs font également une analyse satisfaisante de l'environnement dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions et responsabilités. 1.4 - Pouvoirs et missions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, sociales et financières de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société. Il décide du cumul ou de la dissociation des mandats de Directeur Général et Président du Conseil, désigne les mandataires sociaux, fixe les éventuelles limitations aux pouvoirs du Directeur Général (cf. paragraphe 1.2.1.1), arrête le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, relatifs au contrôle de gestion et de la sincérité des comptes, à l'examen et à l'arrêté des comptes, à la communication aux actionnaires et aux marchés d'une information financière de qualité. 1.4.1 - Information des administrateurs Les administrateurs reçoivent des informations ciblées et pertinentes, nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Préalablement à chaque séance du Conseil, les administrateurs reçoivent : - un ordre du jour arrêté par le Président en concertation avec la Direction Générale et le cas échéant avec les administrateurs proposant des points à discuter ;

- un dossier d'information portant sur certains thèmes abordés dans l'ordre du jour nécessitant une analyse particulière afin d'assurer un débat éclairé, au cours duquel les administrateurs pourront poser les questions appropriées en vue d'une bonne compréhension des sujets abordés ;

- et, lorsque cela est utile, les communiqués publics diffusés par la société ainsi que les principaux articles de presse et rapports d'analystes financiers. En conformité avec la recommandation n° 4 du Code Middlenext, en dehors des séances du Conseil et lorsque l'actualité de la société le justifie, les administrateurs reçoivent régulièrement toutes les informations importantes de la société, susceptibles d'avoir un impact sur ses engagements et sa situation financière notamment via un portail dédié. Ils peuvent solliciter toute explication ou la production d'informations complémentaires, et plus généralement formuler toute demande d'accès à l'information qui leur semblerait utile. Les administrateurs membres du Comité d'audit organisent des travaux préparatoires en vue des réunions du Conseil d'administration et peuvent parfois se réunir pour aborder des questions portant sur leurs missions et leur fonctionnement. 1.4.2 - Déclarations concernant les membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale 1.4.2.1 - Condamnations À la connaissance de la société et au jour de l'établissement du présent document, au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale de la société : - n'a fait l'objet d'une condamnation pour fraude ou d'une mise en cause et/ou d'une sanction publique officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) ;

- n'a été concerné par une faillite, mise sous séquestre, liquidation ou placement d'entreprises sous administration judiciaire en ayant occupé des fonctions de membre d'un organe d'administration, de Direction ou de surveillance ;

- n'a été déchu par un tribunal du droit d'exercer la fonction de membre d'un organe d'administration, de Direction ou de surveillance ou d'intervenir dans la gestion ou à la conduite des affaires d'un émetteur. 1.4.2.2 - Conflits d'intérêts potentiels À la connaissance de la société, et au jour de l'établissement du présent document, aucun conflit d'intérêts potentiel n'est identifié entre les devoirs, à l'égard de la société, et les intérêts privés et/ou autres devoirs de l'un des membres du Conseil et de la Direction Générale. Conformément au Règlement Intérieur du Conseil d'administration, il est rappelé que dans l'exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer conformément à l'intérêt social de l'entreprise. Chaque administrateur a l'obligation de faire part au Conseil de toute situation de conflit d'intérêts même potentiel et doit s'abstenir de participer aux délibérations et au vote de la délibération correspondante et, le cas échéant, démissionner. Les administrateurs sont sollicités chaque année pour actualiser les informations relatives à leurs fonctions, mandats de direction, d'administration et de gestion, actuels et ceux exercés et échus au cours des cinq dernières années. En outre, il leur est demandé de retourner une déclaration sur l'honneur, d'absence de conflit d'intérêt et d'absence de condamnation. À la connaissance de la société et au jour de l'établissement du présent document, il n'existe pas d'arrangement ou d'accord conclu avec les principaux actionnaires ou avec des clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel l'un des membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale a été sélectionné en cette qualité. À la connaissance de la société et au jour de l'établissement du présent document, il n'existe aucune restriction acceptée par les membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale concernant la cession, dans un certain laps de temps, des titres de la société qu'ils détiennent, à l'exception de l'obligation de conservation de 20 % des actions gratuites attribuées au Président-Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués jusqu'à la cessation de leurs fonctions. 1.4.2.3 - Contrats de services avec les membres du Conseil et les membres des organes de Direction À la connaissance de la société, il n'existe pas d'avantage octroyé au terme de contrats de service liant l'un des membres du Conseil et des organes de Direction à la société ou l'une de ses filiales. 1.4.2.4 - Liens familiaux entre les mandataires sociaux Aucun lien familial n'existe entre les mandataires sociaux. 1.5 - Tableaux de synthèse des délégations et autorisations financières accordées par l'Assemblée Générale au bénéfice du Conseil d'administration (Art. L-225-37-4 du Code de commerce) - Synthèse des délégations et autorisations financières en vigueur Nature des délégations et autorisations Limites d'émissionDélégations et autorisations utilisées Délégations et autorisations données par l'Assemblée Générale du 26 avril 2019 Délégation en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes (12e résolution) Autorisation en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux (13e résolution) Autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la société aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux (14e résolution)Dans la limite de 50 000 000 eurosDélégation utilisée par 25/06/2021 délibération du Conseil d'administration du 26 avril 2019 avec la création de 4 296 562 actions nouvelles pour un montant nominal de 12 889 686 euros et du Conseil d'administration du 7 septembre 2020 avec la création de 4 726 219 actions nouvelles pour un montant nominal de 14 178 657 euros Dans la limite de 1 % du capital au jour de l'attribution Non utilisée 25/06/2022 Dans la limite de 3 % du capital au jour de l'attribution Non utilisée 25/06/2022 Délégations et autorisations données par l'Assemblée Générale du 24 juin 2020 Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (12e résolution) Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange (13e résolution) Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (14e résolution) Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription (15e résolution) Délégation en vue d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital (17e résolution) Délégation en vue d'émettre des actions réservées aux salariés du Groupe adhérent d'un PEE (18e résolution) Dans la limite de 30 000 000 euros (actions) 100 000 000 euros (titres de créance) Non utilisée 23/08/2022 Dans la limite de 9 000 000 euros (1) (actions) 50 000 000 euros (titres de créance) Non utilisée 23/08/2022 Dans la limite de 9 000 000 euros (1) (actions) 15 000 000 euros (titres de créance) Non utilisée 23/08/2022 Dans la limite de 10 % de l'émission initialeNon utilisée 23/08/2022 Dans la limite de 10% du capital au jour de l'Assemblée Générale (1) Non utilisée 23/08/2022 Dans la limite de 2 % du capital au jour de l'émission (1) Non utilisée 23/08/2022 (1)Imputation sur le plafond global de 10 % du capital au jour de l'émission (19e résolution de l'AG 2020). Date d'expiration 1.6 - Accès des actionnaires à l'Assemblée Générale Aux termes de l'article 19 des statuts de la société, tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales, personnellement ou en ayant donné un mandat, quel que soit le nombre de ses actions. Le droit de participer à l'Assemblée est subordonné à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale du 24 juin 2020 avaient été aménagées, cette Assemblée s'étant tenue à huis-clos hors la présence physique des actionnaires, des mandataires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. 2 - Rémunération des organes d'administration et de Direction 2.1 - Politique de rémunération des mandataires sociaux (9e et 10e résolutions de l'AG du 23 avril 2021) En tenant compte des recommandations du Code Middlenext et conformément aux dispositions des articles L.22-10-8 et R.22-10-14 du Code de commerce, le Conseil d'Administration a établi une politique de rémunération pour chacun des mandataires sociaux de la société conforme à son intérêt social, contribuant à sa pérennité et s'inscrivant dans sa stratégie commerciale telle que décrite dans la partie 1 « Rapport de gestion consolidé », paragraphe 1 « activité et stratégie de la société » du présent Document d'Enregistrement Universel. Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne pourra être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement pris par la société s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques existant au sein de la société. La détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux sont réalisées par le Conseil. Lorsque le Conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son Président, Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué, les personnes intéressées ne prennent part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné. La détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux tiennent compte de l'évolution des conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société. 2.1.1 - Politique de rémunération du Président- Directeur Général et de toute autre dirigeant mandataire social La politique décrite ci-après est applicable au Président-Directeur Général ainsi qu'à tout autre dirigeant mandataire social auquel une rémunération pourrait être allouée en raison de son mandat. À cet égard, il est précisé, à titre indicatif, que les actuels Directeurs Généraux Délégués ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur mandat social. Ils sont liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée dont les caractéristiques figurent au paragraphe 2.1.3. La politique de rémunération du Président-Directeur Général s'attache, dans un souci de préservation des intérêts de la société, à maintenir une cohérence entre la rémunération globale de ce dernier et l'évolution de la performance de la société. Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés au Président-Directeur Général en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective sont les suivants : 2.1.1.1 - Rémunérations fixe et variable annuelle - Rémunération fixe La rémunération fixe du Président-Directeur Général rétribue les responsabilités attachées à ce type de mandat social. Elle est appréciée chaque année en corrélation avec les évolutions des responsabilités ou des événements affectant la société, le contexte du métier et du marché de référence, et doit être proportionnée à la situation de la société et sera versée par mensualités. La rémunération fixe, qui ne fait pas l'objet d'une révision annuelle systématique, sert de référence pour déterminer le pourcentage de la rémunération variable annuelle. Le Conseil d'administration du 25 janvier 2021 a décidé d'arrêter la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Général à 468 000 euros, inchangée depuis l'exercice précédent. - Rémunération variable annuelle Modalités de détermination Le Conseil d'administration veille, chaque année, à ce que la part de rémunération variable du Président-Directeur Général fondée sur des critères de performance précis, soit suffisamment significative par rapport à sa rémunération fixe. Cette rémunération variable annuelle est établie sur la base d'objectifs clairs, précis, chiffrables et opérationnels et elle est fonction de l'atteinte d'objectifs financiers d'une part, et d'objectifs non financiers, d'autre part. Elle est égale, à objectifs atteints, à 30 % de la rémunération fixe. Sa rémunération a été fixée par le Conseil d'administration dans sa séance du 25 janvier 2021 de la façon suivante : - à hauteur de 50 % sur des objectifs fondés sur les performances financières réalisées par la société au cours de l'exercice écoulé, à savoir un objectif de chiffre d'affaires consolidé et de résultat opérationnel consolidé, chacun des objectifs comptant à part égale dans la détermination de la part variable ; - à hauteur de 50 % sur des objectifs non financiers établis de manière précise et en lien direct avec la stratégie de croissance de la société et de ses filiales, les relations avec les marques et le développement d'une politique RSE & Gouvernance. Elle est calculée et fixée par le Conseil d'administration à l'issue de la clôture de l'exercice au titre duquel elle s'applique. À cet effet, chaque année durant le premier trimestre suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la rémunération variable est attribuée, le Conseil d'administration examine les différents objectifs, leur pondération et les niveaux de performance attendus et fixe : - le seuil en deçà duquel aucune rémunération variable n'est versée ;

- le niveau cible de rémunération variable due lorsque chaque objectif est atteint ; et

- les critères d'évaluation des performances quantitatives. Le niveau de réalisation attendu sur les critères financiers et non financiers a été préétabli par le Conseil d'administration mais n'est pas rendu public pour des raisons de confidentialité et de sensibilité stratégique et concurrentielle. Condition de versement Conformément à la loi, le versement de la rémunération variable annuelle est conditionné à l'approbation de l'Assemblée Générale Annuelle des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à l'intéressé. 2.1.1.2 - Autres rémunérations - Rémunération variable pluriannuelle Aucune rémunération variable pluriannuelle n'est prévue. - Rémunération exceptionnelle Le Conseil d'administration peut décider d'octroyer une rémunération exceptionnelle au Président-Directeur Général au regard de circonstances particulières. Le versement de ce type de rémunération doit pouvoir être justifié par un événement tel que la réalisation d'une opération majeure pour la société ou le Groupe. Le montant de la rémunération exceptionnelle ainsi décidée ne pourra pas excéder maximum de 20% de la rémunération fixe annuelle. Conformément à la loi, le versement d'une telle rémunération exceptionnelle serait en toute hypothèse, conditionné à l'approbation par l'Assemblée Générale Annuelle des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à l'intéressé. - Attribution gratuite d'actions- Stock-options L'Assemblée Générale des actionnaires du 26 avril 2019, a autorisé le Conseil d'administration à attribuer des actions gratuites et/ou des options de souscription et/ ou d'achat d'actions de la société aux membres du personnel salariés et/ou certains mandataires sociaux. Dans ce cadre, le Président-Directeur Général pourrait se voir attribuer en 2021, des actions gratuites et/ou des options de souscription et/ou d'achat d'actions soumises à des conditions de performance et de conservation en relation avec la durée de l'exercice de son mandat social. - Rémunération allouée au titre du mandat de membre du conseil Le Président-Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués ayant la fonction d'administrateur ne perçoivent pas de rémunération au titre du mandat de membre du Conseil, pour y avoir renoncé expressément. - Avantages de toute nature Le Président-Directeur Général bénéficie d'une mise à disposition d'un véhicule de fonction, représentant un avantage en nature. Aucun autre avantage en nature ne lui est alloué. 2.1.2 - Politique de rémunération des membres du Conseil La politique de rémunération des membres du Conseil repose sur une attribution réservée exclusivement aux seuls administrateurs non exécutifs du Conseil d'Administration. Les autres administrateurs exerçant des fonctions exécutives ont renoncé expressément au bénéfice de leur rémunération. La rémunération de chaque administrateur sera plafonnée annuellement et les critères de répartition de la somme annuelle qui sera allouée par l'Assemblée Générale aux membres du Conseil ont été fixés par le Conseil et reposent sur l'assiduité et l'appartenance au Comité d'Audit. Aucun autre type de rémunération n'est versé aux administrateurs non-exécutifs. 2.1.3 - Informations sur les mandats et contrats de travail et/ou de prestations de services des mandataires sociaux passés avec la société La durée du ou des mandats des mandataires sociaux de la société est présentée au paragraphe 1 ci-avant. Le tableau ci-dessous indique la durée du ou des mandats des mandataires sociaux de la société et, le cas échéant, des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables. Mandataires de la société Mandat(s) exercé(s) Philippe Benacin Frédéric Garcia-Pelayo Philippe Santi Président-Directeur Directeur Général Directeur Général Général Délégué Délégué Durée de ou des mandats Contrat de travail conclu avec la société (préciser sa durée) Non Contrat de prestations de services passés avec la société NonÀ l'issue de l'AG tenue en 2023 statuant sur les comptes de l'exercice écoulé Oui - contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Directeur Affaires Internationales » Non Périodes de préavis N/A Conditions de révocation ou de résiliation Révocation du mandat conformément à la loi et à la jurisprudenceOui - contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Directeur Finances & Juridiques » NonPréavis de 3 mois pour les fonctions salariées Révocation du mandat conformément à la loi et à la jurisprudence Résiliation du contrat de travail conformément à la loi et à la jurisprudence 2.2 - Informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce pour chaque mandataire social de la société (11e résolution de l'AG du 23 avril 2021) Il est précisé que la rémunération totale du Président-Directeur Général et des administrateurs respecte la politique de rémunération les concernant qui a été approuvée par l'Assemblée Générale du 24 juin 2020 dans ses 6e et 7e résolutions. Il est rappelé que les rémunérations respectives des deux Directeurs Généraux Délégués sont exclusivement dues au titre de leur contrat de travail. 2.2.1 - Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social exécutif M. Philippe Benacin - Président-Directeur Général Rémunérations attribuées au titre de l'exercice Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (Plan Interparfums Inc.) Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice Valorisation des actions de performances attribuées au cours de l'exercice Exercice 2018 Exercice 2019 599 800 € 366 500 $ 589 800 € 353 000 $ N/A N/A 119 360 € - Exercice 2020 592 300 € - $ N/A - Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 M. Philippe Santi - Administrateur - Directeur Général Délégué Rémunérations attribuées au titre de l'exercice Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (Plan Interparfums Inc.) Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice Valorisation des actions de performances attribuées au cours de l'exercice M. Frédéric Garcia-Pelayo - Administrateur - Directeur Général Délégué Rémunérations attribuées au titre de l'exercice Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (Plan Interparfums Inc.) Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice Valorisation des actions de performances attribuées au cours de l'exercice 714 000 € 189 760 $ 710 000 € 141 200 $ N/A N/A 119 360 € - 664 750 € - N/A -721 800 € 189 760 $ 717 800 € 141 200 $

674 300 € - N/A N/A N/A 119 360 € - -Aucune autre rémunération et aucun autre avantage de toute nature, n'a été attribué au Président-Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués durant l'exercice 2020, de la part des sociétés contrôlées et de la société contrôlante. 2.2.2 - Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social exécutif Rémunération attribuée au titre de l'exercice M. Philippe Benacin - Président-Directeur Général Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle Rémunération exceptionnelle Rémunération allouée en qualité de membre du conseil Avantages en nature (véhicule) Total Exercice 2018 RémunérationRémunérationversée au cours attribuée au titrede l'exercice 444 000 145 000 - - - 10 800 599 800 de l'exercice 444 000 147 000 - - - 10 800 601 800 Exercice 2019 RémunérationRémunérationversée au cours attribuée au titrede l'exercice 456 000 123 000 - - - 10 800 589 800 de l'exercice 456 000 146 000 - - - 10 800 612 800 Exercice 2020 Rémunération versée au cours de l'exercice 468 000 113 500 - - - 10 800 592 300 468 000 124 000 - - - 10 800 602 800 Exercice 2018 Rémunération attribuée au titre de l'exercice Rémunérationversée au cours attribuée au titrede l'exercice M. Philippe Santi - Administrateur - Directeur Général Délégué Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle Rémunération exceptionnelle Rémunération allouée en qualité de membre du conseil Avantages en nature (véhicule) Total 384 000 330 000 - - - - 714 000 384 000 318 000 - - - - 702 000 M. Frédéric Garcia-Pelayo - Administrateur - Directeur Général Délégué Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle Rémunération exceptionnelle Rémunération allouée en qualité de membre du conseil Avantages en nature (véhicule) Total Exercice 2019 Rémunérationde l'exercice 396 000 314 000 - - - - 710 000 384 000 330 000 - - - 7 800 721 800 RémunérationRémunérationversée au cours attribuée au titrede l'exercice 396 000 331 500 - - - - 727 500 384 000 318 000 - - - 7 800 709 800 de l'exercice 396 000 314 000 - - - 7 800 717 800 396 000 331 500 - - - 7 800 735 300 2.2.3 - Tableau des rémunérations perçues par les mandataires sociaux non exécutifs Exercice 2020 Rémunération versée au cours de l'exercice 408 000 256 750 408 000 298 500 - - - - 664 750 - - - - 706 500 408 000 256 750 408 000 298 500 - - - 9 550 674 300 - - - 9 550 716 050 Rémunérations attribuées Rémunérations Rémunérations en 2020 et versées en attribuées en 2019 attribuées en 2020 2021 sous réserve de Mandataires sociaux non executifs versées en 2020 versées en 2021 l'approbation de l'AG 2021 (1) M. Maurice Alhadève 32 000 € 33 600 € M. Patrick Choël 28 000 € 33 600 € Mme Dominique Cyrot 22 000 € 33 600 € Mme Chantal Roos 20 000 € 28 000 € Mme Marie-Ange Verdickt 28 000 € 33 600 € Mme Véronique Gabaï-Pinsky 16 000 € 28 000 € 14 400 € 14 400 € 14 400 € 12 000 € 14 400 € 12 000 € (1) L'Assemblée Générale du 27 avril 2018 avait fixé dans sa 13e résolution à caractère ordinaire la rémunération des membres du conseil à la somme annuelle de 200 000 euros valable pour l'exercice 2018 et les exercices postérieurs jusqu'à une nouvelle décision de l'Assemblée Générale. Au cours de l'Assemblée Générale du 23 avril 2021, il sera proposé au vote des actionnaires d'augmenter l'enveloppe annuelle de rémunération des membresdu Conseil à 250 000 euros, valable à compter de l'exercice 2020 et les exercices postérieurs jusqu'à une nouvelle décision de l'Assemblée Générale. En effet, le Conseil d'administration au cours de l'exercice 2020, dans un contexte inédit de crise sanitaire, a dû tenir d'avantage de réunions que durant l'exercice 2019, l'enveloppe de 200 000 euros s'est alors avérée insuffisante compte tenu de la politique de rémunération adoptée par l'Assemblée Générale du 24 juin 2020 et des critères de répartition fixés par le Conseil d'administration liés à l'assiduité et à l'appartenance au Comité d'audit. Il s'agit exclusivement de rémunérations perçues au titre de leur fonction d'administrateur. La rémunération de M. Madar au titre de ses fonctions au sein d'Interparfums Inc. est présentée au paragraphe 2.4. Il est rappelé que M. Madar ne perçoit aucune rémunération de la part d'Interparfums SA. 2.2.4 - Tableau récapitulatif des contrats de travail, retraites spécifiques, indemnités de départ et clauses de non-concurrence des dirigeants mandataires sociaux Indemnités ou avantages susceptibles M. Frédéric Garcia-Pelayo - Administrateur - Directeur Général Délégué Dernier renouvellement du mandat : 27/04/2018 Fin de mandat : AG 2023 M. Philippe Benacin - Président-Directeur Général Dernier renouvellement du mandat : 27/04/2018 Fin de mandat : AG 2023 M. Philippe Santi - Administrateur - Directeur Général Délégué Dernier renouvellement du mandat : 27/04/2018 Fin de mandat : AG 2023 d'être dus en cas Indemnités Régime de cessation ou relatives à Contrat de retraite changement une clause de de travail complémentaire de fonctions non-concurrence Non Oui Non Non Oui Non Non Non Non Oui Oui OuiIl a été constitué au bénéfice des cadres dirigeants un complément de retraite par capitalisation sous la forme d'une rente viagère. Le bénéfice de ce régime à cotisations définies a été par la suite étendu à l'ensemble des cadres de la société. Cette cotisation, qui est versée à un organisme privé de gestion par capitalisation, est prise en charge partiellement par les bénéficiaires et par l'employeur à hauteur de 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale. Le montant de cotisation annuelle par bénéficiaire, mandataires sociaux dirigeants, s'élève à 15 000 euros. La mise en place de ce régime de retraite complémentaire s'inscrit dans la politique globale de rémunération de la société appliquée aux cadres dirigeants et aux « managers » de la société. Aucun dirigeant ne bénéficie d'éléments de rémunération, d'indemnité ou d'avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions de mandataire social de la société ou postérieurement à celles-ci. 2.2.5 - Ratios d'équité Ces ratios sont calculés conformément à l'article L.22-10-9 du Code de commerce, dans un souci de mise en conformité aux nouvelles exigences de transparence en matière de rémunération des dirigeants. La synthèse, ci-après, présente, d'une part, le ratio entre le niveau de la rémunération du Président-Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués de la société (rémunération fixe et variable) et la rémunération moyenne des salariés (hors mandataires sociaux) et d'autre part, le ratio rapporté à la médiane de la rémunération des salariés (hors mandataires sociaux) de la société, ainsi que l'évolution de ces deux ratios au cours des cinq exercices les plus récents. 2017 2018 2019 2020 6,44 7,15 6,95 7,22 8,39 9,57 9,57 10,47 8,75 8,50 8,40 8,62 11,41 11,36 11,57 12,50 Ratios d'équité Moyenne 8,05 8,75 8,50 8,40 8,62 Médiane 10,35 11,41 11,36 11,57 12,50 2016 Philippe Benacin - Président-Directeur Général Ratios d'équité Moyenne 6,82 Médiane 8,77 Philippe Santi - Directeur Général Délégué Ratios d'équité Moyenne 8,05 Médiane 10,35 Frédéric Garcia-Pelayo - Directeur Général Délégué 2.3 - Éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Président-Directeur Général (12e résolution de l'AG du 23 avril 2021) Il sera demandé à l'Assemblée Générale du 23 avril 2021 de statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Philippe Benacin, Président-Directeur Général. Après avoir mesuré l'atteinte des objectifs fixés à Monsieur Philippe Benacin pour l'année 2020, le Conseil d'Administration du 25 janvier 2021 a arrêté la rémunération variable annuelle attribuée au titre de l'exercice 2020 à 113 500 €. Éléments de la rémunération Montants ou valorisations versés au cours ou attribués comptables soumis au titre de l'exercice 2020 au vote Rémunération fixe 468 000 € Montant versé et attribué Rémunération variable 124 000 € annuelle versée au cours de l'exercice 2020 Rémunération variable 113 500 € annuelle attribuée au Montant à verser titre de l'exercice 2020 après approbation de l'Assemblée Générale 2021 Rémunération exceptionnelle - Attribution gratuite d'actions - Attribution de stock options - Avantages de toute nature 10 800 € Valorisation comptable Descriptif 60 % d'objectifs quantitatifs (Chiffre d'affaires et résultat opérationnel consolidés 2020) et 40 % d'objectifs qualitatifs (4 composantes portant notamment sur la stratégie de croissance et la gestion de l'activité mode Rochas) - - - Mise à disposition d'un véhicule de fonction 2.4 - Rémunération de Monsieur Jean Madar, administrateur non dirigeant pour l'exercice 2020 (article L.22-10-9 du Code de commerce) À titre d'information, Monsieur Jean Madar, co-fondateur de la société, ne perçoit de la société Interparfums SA aucune rémunération de quelque nature que ce soit. La rémunération que perçoit Monsieur Jean Madar est versée par la société mère du Groupe, Interparfums Inc. (États-Unis) au titre de ses fonctions de « Chief Executive Officer » de cette dernière. - Synthèse de la rémunération et des options et actions attribuées à M. Jean Madar - Administrateur M. Jean Madar - Administrateur Rémunérations dues au titre de l'exercice (Interparfums Inc.) Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (Plan Interparfums Inc.) Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice Valorisation des actions de performances attribuées au cours de l'exercice - Récapitulatif des rémunérations M. Jean Madar - Administrateur Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle Rémunération exceptionnelle Rémunération allouée en qualité de membre du Conseil Avantages en nature Total Rémunération attribuée au titre de l'exercice Exercice 2019 Rémunérationversée au titre attribuée au titrede l'exercice $630 000 - - - - - $630 000 $630 000 - - - - - $630 000 Exercice 2019 630 000 $ 353 000 $ Exercice 2020 1 230 000 $ - $ N/A - Rémunérationde l'exercice N/A - Exercice 2020 Rémunération versée au titre de l'exercice $1 230 000 - - - - - $1 230 000 $1 230 000 - - - - - $1 230 000 3 - Rapports spéciaux du Conseil d'administration sur les options de souscription d'actions et sur les attributions gratuites d'actions 3.1 - Rapport spécial du Conseil d'administration sur les options de souscription d'actions Conformément à l'article L.225-184 du Code de commerce, le présent rapport spécial est établi par le Conseil d'administration en vue d'informer l'Assemblée Générale mixte du 24 juin 2020 des opérations réalisées, au cours de l'exercice 2019 en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce. Les règles d'attribution des options de souscription d'actions aux dirigeants mandataires sociaux sont établies en fonction du niveau de responsabilité et la performance de la société. La quantité d'options de souscription d'actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux peut varier au regard de l'évolution des performances de la société sur cette période. Le Conseil d'administration a décidé que ces mandataires devront conserver les actions issues de l'exercice des options à hauteur de 10 % pendant toute la durée du mandat, conformément aux dispositions de l'article L.225-185 du Code de commerce. - Options de souscription d'actions consenties à l'origine par la société Interparfums SA à chaque mandataire social de la société sur les plans en vigueur, à raison des fonctions opérationnelles exercées dans la société Aucun plan d'options de souscription d'actions n'est en vigueur au sein d'Interparfums SA au 31 décembre 2020. - Options de souscription d'actions consenties à l'origine par la société Interparfums Inc. à chaque mandataire social de la société sur les plans en vigueur, à raison des fonctions opérationnelles exercées dans la société Philippe Benacin - 19 000 Jean Madar - 19 000 Philippe Santi 400 2 400 Frédéric Garcia-Pelayo 400 2 400 Plan 2015-1 Plan 2015-2 Plan 2016 Plan 2019 Date d'attribution 28/01/15 31/12/15 30/12/16 29/12/17 19/01/18 31/12/18 31/12/19 Prix de souscription 25,82 $ 23,61 $ 32,83 $ 43,80 $ 46,90 $ 65,25 $ 73,09 $ Valorisation des options (1) 6,77 $ 5,99 $ 7,43 $ 9,89 $ 10,79 $ 14,66 $ 14,12 $ 19 000 19 000 25 000 - 25 000 25 000 19 000 19 000 25 000 - 25 000 25 000 6 000 6 000 6 000 4 000 10 000 10 000 6 000 6 000 6 000 4 000 10 000 10 000 19 000 25 000 - 25 000 25 000 19 000 25 000 - 25 000 25 000 3 600 4 800 4 000 10 000 10 000 3 600 4 800 4 000 10 000 10 000 Plan 2017 Plan 2018-1 Plan 2018-2 Options de souscription consenties à l'origine Philippe Benacin Jean Madar Philippe Santi Frédéric Garcia-Pelayo - - 1 000

1 000 Options de souscription restantes au 31 décembre 2020 (1)Valorisation retenue dans les comptes consolidés d'Interparfums Inc. par application du modèle Black-Scholes. Aucun plan de souscription d'actions n'a été consenti en 2020. - Valorisation des options attribuées Au cours de l'exercice 2019 Au cours de l'exercice 2020 Options Valorisation Valeur des Options Valorisation Valeur des consenties Black & Scholes options consenties Black & Scholes options Interparfums Inc. Philippe Benacin 25 000 14,12$ 353 000 $ - - - Jean Madar 25 000 14,12$ 353 000 $ - - - Philippe Santi 10 000 14,12$ 141 200 $ - - - Frédéric Garcia-Pelayo 10 000 14,12$ 141 200 $ - - - Total 988 400 $ - Aucune option de la société Interparfums SA n'a été attribuée sur les exercices 2019 et 2020. - Options de souscription d'actions levées par chaque mandataire social de la société sur l'exercice 2020 Nombre Options Interparfums Inc. levées d'options Prix de Date durant l'exercice par les mandataires sociaux exercées souscription d'échéance Philippe Benacin Plan du 31 décembre 2014 19 000 27,80 $ 30/12/2020 Jean Madar Plan du 31 décembre 2014 19 000 27,80 $ 30/12/2020 Philippe Santi Plan du 31 décembre 2014 1 000 27,80 $ 30/12/2020 Frédéric Garcia-Pelayo Plan du 31 décembre 2014 1 000 27,80 $ 30/12/2020 - Options de souscription d'actions consenties aux dix premiers salariés de la société, non mandataires sociaux et options levées par les dix salariés de la société ayant exercé le plus d'option, au cours de l'exercice 2020 Aucun plan d'options de souscription d'actions n'est en vigueur au 31 décembre 2020. 3.2 - Rapport spécial du Conseil d'administration sur les attributions gratuites d'actions Conformément à l'article L.225-197-4 du Code de commerce, le présent rapport spécial est établi par le Conseil d'administration en vue d'informer l'Assemblée Générale mixte du 24 juin 2020 des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce. Sur l'année 2018, les attributions gratuites d'actions de performance ont été consenties à l'ensemble des salariés et des mandataires sociaux de la société française et de ses filiales, ayant plus de six mois d'ancienneté à la date d'attribution. Aucun plan d'attribution d'actions gratuites n'a été émis sur les années 2019 et 2020. - Attribution gratuite d'actions de performance consenties par la société Interparfums SA à chaque mandataire social de la société sur les plans en vigueur, à raison des fonctions opérationnelles exercées dans la société Plan 2018 Date d'attribution 31/12/18 Date d'attribution définitive 30/06/22 Cours à la date d'attribution 33,20 € (1) Nombre d'actions attribués gratuitement à l'origine Philippe Benacin 4 000 Jean Madar 4 000 Philippe Santi 4 000 Frédéric Garcia-Pelayo 4 000 Nombre d'actions restantes au 31 décembre 2020 (2) Philippe Benacin 4 840 Jean Madar 4 840 Philippe Santi 4 840 Frédéric Garcia-Pelayo 4 840 (1)La valorisation des actions attribuées s'élève à 29,84 € pour le plan 2018 dans les comptes consolidés. (2) Le nombre d'actions restantes est recalculé pour tenir comptes des attributions gratuites d'actions de 2019 et 2020. - Attribution gratuite d'actions de performance consenties par la société Interparfums SA aux salariés, non mandataires sociaux de la société Plan 2018 Date d'attribution 31/12/18 Date d'attribution définitive 30/06/22 Cours à la date d'attribution Nombre d'actions attribués gratuitement à l'origine Dirigeants et managers (autres que mandataires sociaux) Autres collaborateurs Dont attribution aux dix salariés dont le nombre est le plus élevé (1)La valorisation des actions attribuées s'élève à 29,84 € pour le plan 2018 dans les comptes consolidés. - Évolution du nombre d'actions de performance du plan 2018 pour l'exercice 2020 Existantes au 1er janvier 2020 Ajustement de l'attribution gratuite d'actions d'une action nouvelle pour 10 actions anciennes du 13 octobre 2020 Annulées en 2020 Existantes au 31 décembre 2020 (1)Hors mandataires sociaux. - Conditions d'attribution Pour le plan 2018, les actions préalablement rachetées par la société sur le marché, sont définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, à l'issue d'une période d'acquisition de trois ans et six mois. Cette attribution définitive est assortie d'une condition de présence et de conditions de performance. La cession des actions attribuées gratuitement et définitivement intervient dès la date d'attribution définitive sans période de conservation. Dirigeants etmanagers (1) collaborateurs 119 350 11 825 (1 100) 130 075 La remise effective des titres est conditionnée par la présence du salarié au 30 juin 2022 quel que soit la qualité du bénéficiaire et/ou à la réalisation de performance portant sur le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 pour 50 % des actions gratuites attribuées et sur le résultat opérationnel consolidé pour les 50 % restants des actions gratuites attribuées pour les bénéficiaires dirigeants et cadres managers. 4 - Informations relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique (article L.22-10-11 du Code de commerce) À la connaissance de la société, les éléments décrits ci-après ne sont pas de nature à avoir une incidence en cas d'offre publique. 33,20 € (1) 117 000 27 000 28 000 Plan 2018 Autres Total 2 728 (2 002) 29 326 28 600 147 950 14 553 (3 102) 159 401 Compte tenu du pourcentage élevé de détention des fondateurs via la société-mère Interparfums Holding, la société n'a identifié aucun autre élément significatif susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique que les éléments décrits ci-dessous. Interparfums Holding SA Autres actionnaires Actions auto détenues Total 4.1 - Structure du capital social de la société au 31 décembre 2020 Actions détenues % du Droits de vote % des votes capital théoriques théoriques 37 618 939 72,4 % 75 237 878 83,8 % 14 176 125 27,3 % 14 325 142 16,0 % 193 345 0,4 % 193 345 0,2 % 51 988 409 100,0 % 89 756 365 100,0 % À la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement, indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote. Il n'existe aucun pacte d'actionnaires au niveau de la société Interparfums Holding. Conformément aux dispositions de l'article L.22-10-46 du Code de commerce et à l'article 11 des statuts, un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées et inscrites sur le Registre des actions de la société, sous la forme nominative depuis trois ans minimum. 4.2 - Pouvoirs du Conseil d'Administration - Mise en œuvre du programme de rachat des actions propres Les conditions de mise en œuvre du programme de rachat des actions propres sont décrites dans le chapitre 8 de la partie 1 « Rapport de gestion consolidé » du Document d'Enregistrement Universel. Les délégations et autorisations financières dont disposent le Conseil figurent dans le tableau au paragraphe 1.5 ci-dessus. 4.3 - Restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L.233-11 Il n'existe pas de restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L.233-11. 4.4 - Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et description de ceux-ci Il n'existe pas de détenteurs de titre comportant des droits de contrôle spéciaux. Il est toutefois précisé qu'en application de l'article 11 des statuts, les actions nominatives et entièrement libérées inscrites depuis trois ans au moins au nom du même actionnaire confèrent un droit de vote double. 4.5 - Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier Il n'existe pas mécanisme de contrôle prévu dans le système d'actionnariat du personnel. 4.6 - Accords entre actionnaires dont la société a connaissance pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote Il n'existe pas d'accords entre actionnaires dont la société a connaissance pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote. 4.7 - Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société La nomination et le remplacement des membres du Conseil d'administration ainsi que la modification des statuts de la société se font conformément à la réglementation en vigueur. 4.8 - Accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société Il n'existe pas d'accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société. 4.9 - Accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange Il n'existe pas d'accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange. 5 Comptes de la société mère 1 - Principes comptables ..................................................................................... 76 2 - Notes annexes au bilan ................................................................................. 78 3 - Notes annexes au compte de résultat ................................................. 82 4 - Autres informations ........................................................................................... 84 Les états financiers Compte de résultat Interparfums SA En milliers d'euros Chiffre d'affaires Production stockée Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges Autres produits Total des produits d'exploitation Achats de marchandises et matières premières Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Intérêts et autres produits financiers Reprises sur provisions et transferts de charge Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers Intérêts et autres charges financières Dotations aux amortissements et provisions Différences négatives de change Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement Total des charges financières Résultat financier Résultat courant avant impôts Produits exceptionnels sur opérations en capital Total des produits exceptionnels Charges exceptionnelles sur opérations en capital Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Total des charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Participation des salariés Impôt sur les bénéfices Bénéfice Notes 3.1 2019 423 408 (1 700) 3.2 3.3 6 735

5 939 434 382 (125 427) 3.4 (160 491) (3 385) (22 229) (9 961) 3.5 (13 581)

3.6 (44 104) (379 178) 55 204 14 010 527 186 21 940 585 266 3.7 15 143 (1 272) (241) (1 185) (71) 3.8 (2 769) 12 374 67 578 3 618 3 3.10 3 618 3 (4 301) (85) - (210) 3.10 (4 301) (295) (683) (292) 3.9 (3 840) (17 818) 45 237 2020 308 781 (5 125) 7 250

4 256 315 162 (92 544) (106 574) (2 602) (19 408) (9 381)

(20 781) (37 568) (288 858) 26 304 16 239 17 631 (1 490) - (1 490) (126) (3 106) 14 525 40 829 (2 358) (8 989) 29 190 Bilan Interparfums SA Actif En milliers d'euros Actif immobilisé Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total actif immobilisé Actif circulant Stocks et en-cours Avances & acomptes versés/commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance Total actif circulant Écarts de conversion actif Total actif Passif En milliers d'euros Notes 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 132 533 Capitaux propres Capital Primes d'émission Réserve légale Autres réserves Résultat de l'exercice Total capitaux propres Provisions pour risques et charges Dettes Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance Total dettes Écart de conversion passif 2019 Net Brut 113 638 164 291 6 282 28 085 42 683 162 603 55 388 247 764 97 757 93 491 12 - 81 101 72 331 7 580 10 644 132 894 55 015 77 263 2 668 2 121 376 666 388 744 1 715 1 392 540 984 637 900 Notes 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Total passif Amort. et Provisions 2020 Net (51 971) (15 310) (1 034) 112 320 12 775 (68 315) 54 354 179 449 (6 355) 87 136 - (2 072) (2 602) - 70 259 8 042 - 132 894 - 77 263 - 2 121 (11 029) 377 715 - 1 392 (79 344) 558 556 2019 141 787 - 12 890 215 902 45 237 415 816 12 033 10 042 52 003 17 574 29 168 4 057 112 844 291 540 984 2020 155 965 - 14 179 245 672 29 190 445 006 19 100 11 143 34 966 11 619 32 760 3 779 94 267 183 558 556 Faits marquants de l'exercice 2020 Février - Lancement de la ligne Coachs Dreams Coach Dreams est un parfum joyeux et espiègle. Il s'inspire de l'esprit insouciant et de la soif d'aventure des rêveurs du XXIe siècle. En somme, il reflète l'euphorie d'un road-trip entre amis. - Lancement de la ligne Rochas Byzance La femme Byzance est une reine sensuelle, confiante et mystérieuse. Elle a le pouvoir de convaincre et de séduire. Sa vie est comme un conte de fées des temps modernes. - Lancement de la ligne L'Homme Rochas Reflet du chic parisien, il possède ce charme fou, irrésistible et résolument masculin. Alter ego de Mademoiselle Rochas, il incarne l'élégance d'un néo French lover. Mars - Lancement de la ligne Montblanc Signature L'Eau de Parfum joue avec les contrastes en associant la sensualité d'une vanille enveloppante et la facette « propre » des muscs, pour un sillage addictif, chic et délicieusement féminin. Mai - Lancement de la ligne Coach Man Blue Amoureux de l'aventure, son esprit libre et son tempérament positif font de lui un homme authentique. - Lancement du duo Places by Karl Le féminin Paris 21 rue Saint Guillaume est une fragrance florale chyprée, composée de rose, de jasmin et de gardenia avec des notes de mandarine, pamplemousse sur un fond boisé moderne et structuré de patchouli et santal. Le masculin New York Mercer Street est un parfum qui dévoile un cœur de rhubarbe verte et de notes aromatiques, sur un lit de bois nobles au caractère affirmé et aux muscs cotonneux. - Lancement de la ligne Boucheron Rose d'Isparta Le tempérament effervescent du Gingembre, la texture de l'Ambrette et les volutes de l'Encens composent une tête mystique et captivante. Au cœur de ce parfum se dessine une sensualité exaltante, celle d'une Rose magnifique, soulignée par la douceur épicée d'un duo de Cannelle et de Safran. Juin - Moncler et Interparfums signent un accord de licence parfums Le 11 juin, Moncler SpA, la marque iconique de luxe internationale, et InterparfumsSA ont annoncé la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusifpour une durée de 6 ans contractuels (possibilité d'extension de 5 ans) pour la création, la production et la distribution de lignes de parfums sous la marque. - Interparfums acquiert 25% du site www.origines-parfums.fr Fin juin, les sociétés Interparfums et Divabox, propriétaire du site de e-commerce beauté Origines-parfums, annoncent la signature d'un partenariat stratégique et capitalistique, aux termes duquel Interparfums détiendra 25 % du capital de la société Divabox grâce à une augmentation de capital réservée. Août - Lancement de la ligne Montblanc Legend Eau de Parfum L'homme Montblanc Legend Eau de Parfum… Confiant et assuré, il vit pleinement ses émotions, son courage et ses convictions. Sans dire un mot, on sent sa détermination, son charisme et son authenticité. Septembre - Lancement de la ligne Boucheron Serpent Bohême Serpent Bohème incarne un esprit libre, l'indépendance, et l'élégance bien sûr, sans conventions ni diktats. Il célèbre la vie au jour le jour, guidé par le beau et le rêve. - Lancement de la ligne Lanvin Éclat d'Arpège Sheer Tout sourire et tendresse, Éclat d'Arpège Sheer s'inscrit résolument dans l'esprit d'Éclat d'Arpège et continue de célébrer l'amour. Octobre - Nouvelle attribution gratuite d'actions Pour sa 21e année consécutive, la société a procédé à une nouvelle attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues. Décembre - Interparfums signe une promesse en vue de l'acquisition de son futur siège social La société Interparfums a signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein cœur de Paris. L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros hors taxes et frais annexes, sera financée à 90 % environ par un prêt bancaire. 1 - Principes comptables 1.1 - Général Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), homologué par arrêté du 8 octobre 2018 applicable aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Les comptes de la société sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France, dans le respect du principe de prudence et dans l'hypothèse de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes comptables et d'indépendance des exercices. Les comptes annuels 2020 ont également été établis conformément aux dispositions du règlement 2015-05 de l'Autorité des Normes comptables relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture homologué par arrêté du 28 décembre 2015 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2015. La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent. 1.2 - Identité de la société Les comptes présentés concernent la société Interparfums SA, tête de groupe dont le siège social se situe au 4 rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro de SIRET 350 219 382 00032. La société est cotée sur la Bourse de Paris et présente, dans ce cadre, des comptes consolidés disponibles dans la partie 3 du Document d'Enregistrement Universel. 1.3 - Méthodes de conversion Les transactions réalisées en devises étrangères sont converties au cours des devises à la date des transactions. Les dettes et créances en devises sont converties aux cours en vigueur au 31 décembre 2020. Les gains et pertes non réalisés sont portés en écart de conversion. Les pertes de change latentes sur les positions actives non couvertes (conformément au règlement ANC 2015-05) font l'objet de provisions. 1.4 - Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont constituées, principalement, de dépenses engagées dans le cadre de l'acquisition de licences ou de marques (hors frais d'acquisition) et des droits sur l'utilisation des moules et outillages verrerie. Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie, tels que les droits d'entrée pour acquisition des licences sont amorties de façon linéaire sur la durée de vie réelle ou estimée de la licence. Les droits sur les moules et outillages verrerie sont amortis linéairement sur une durée de 3 à 5 ans. Les marques, les droits d'entrée de licences et les fonds de commerce font l'objet d'un test de perte au minimum annuellement. Leur valeur recouvrable est déterminée selon la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés qui seront générés par ces actifs. Les données utilisées dans ce cadre proviennent des budgets annuels et plans pluri-annuels établispar la Direction. Une provision pour dépréciation est comptabilisée dès lors que la valeur ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable. 1.5 - Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) et sont amorties de façon linéaire sur leur durée d'utilisation économique estimée (de 2 à 5 ans). 1.6 - Immobilisations financières Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leur coût historique. Les titres de participation et autres titres immobilisés font l'objet d'une provision en cas de dépréciation par rapport à la valeur d'usage (actif net, cours de bourse, rentabilité,…). 1.7 - Stocks et en-cours Les stocks sont valorisés au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur probable de réalisation. Une provision pour dépréciation est constatée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Le coût de revient des matières premières et approvisionnements est déterminé sur la base des prix moyens pondérés. Le coût de revient des produits finis est déterminé en incorporant au coût des matières consommées les dépenses de production ainsi qu'une quote-part de charges indirectes évaluées sur la base d'un taux réel. 1.8 - Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. 1.9 - Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une provision en cas de dépréciation par rapport à leur valeur d'inventaire. 1.10 - Charges constatées d'avance Les charges constatées d'avance sont essentiellement composées de droits à l'image étalés sur la durée d'utilisation. 1.11 - Provisions pour risques et charges - Pour indemnités de départ en retraite La provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ à la retraite. Pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite, Interparfums a retenu le mode de rupture conventionnelle instauré par l'arrêté du 23 juillet 2008 portant extension de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cette rupture résultera systématiquement d'une convention, signée entre l'employeur et le salarié, stipulant les conditions de la rupture. La méthode de calcul retenue est la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode prend en compte les droits et les salaires projetés au terme, la probabilité de versement ainsi que le prorata d'ancienneté permettant de ramener les engagements à hauteur des services déjà rendus par les salariés. Ainsi, le calcul des engagements au titre des indemnités de fin de carrière consiste à estimer la valeur actuelle probable des prestations futures (VAP), c'est-à-dire les droits des salariés lors de leur départ en retraite en tenant compte de la probabilité de départ et de décès de ces salariés avant l'échéance ainsi que des facteurs de revalorisation et d'actualisation. Cette valeur actuelle probable est ensuite proratisée pour tenir compte de l'ancienneté acquise au sein de la société à la date de calcul. - Pour autres risques et charges Les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. Ces provisions sont ré-estimées à chaque clôture en fonction de l'évolution de ces risques. 1.12 - Instruments financiers et opérations de couverture 1.12.1 - Stratégie de couverture Les instruments dérivés mis en place par la société visent à limiter l'exposition aux risques de change, sans vocation spéculative. Il s'agit de contrats d'achats et ventes à terme afin de couvrir les dettes et créances en devises ayant une maturité de 3 à 6 mois en fonction de leurs échéances (essentiellement le Dollar Américain et la Livre Sterling). Les pertes et les gains de change liés à ces dérivés sont comptabilisés en résultat d'exploitation de façon symétrique aux éléments couverts. La comptabilité de couverture est applicable si d'une part l'élément couvert et l'instrument de couverture sont clairement identifiés et d'autre part que l'opération réduit le risque de manière qualitative ou quantitative. 1.12.2 - Comptabilisation des couvertures L'entreprise a appliqué le règlement ANC 2015-05 sur les instruments financiers à terme et les opérations de couverture. Les principes de la comptabilité de couverture sont appliqués de façon obligatoire dès lors qu'une relation de couverture est identifiée en gestion et documentée. Les effets des instruments financiers utilisés par Interparfums pour couvrir et gérer ses risques de change sont reconnus dans le compte de résultat de manière symétrique à ceux de l'élément couvert. Cette adoption s'est traduite concrètement pour Interparfums par : - le rythme de reconnaissance en résultat des gains et pertes latents ou réalisés sur les instruments decouverture est symétrique à la reconnaissance en résultat de l'élément couvert ; - les résultats de change désormais comptabilisés en résultat d'exploitation de même que les instruments y afférent (créances, dettes) ;

- la réévaluation du chiffre d'affaires comptabilisé au taux de couverture pour les couvertures de flux prévisionnels ;

- l'étalement sur la durée de couverture du report/ déport sur instruments dérivés (comptabilisé en produits financiers) ;

- les pertes ou gains non réalisés portant sur des instruments affectés à des opérations futures sont maintenus en engagements hors bilan. 1.13 - Charges et produits exceptionnels Les charges et les produits exceptionnels sont les charges et les produits résultant d'événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et dont on ne s'attend pas à ce qu'elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière. 1.14 - Actions propres Les actions propres détenues par la société au titre du programme de rachat d'actions sont enregistrées en « autres immobilisations financières ». En fin d'exercice, les actions propres sont comparées à leur valeur probable de négociation et dépréciées, si nécessaire. Les plus ou moins-values réalisées au cours de l'exercice sont comptabilisées en résultat. 1.15 - Attribution gratuite d'actions de performance Les actions propres destinées à être remises aux salariés dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions sont enregistrées en « valeurs mobilières de placement ». Chaque année, une charge correspondant à la valeur d'achat des titres est étalée sur la période d'acquisition des plans et enregistrée en « charges de personnel ». 1.16 - Informations relatives aux parties liées Les comptes de la société Interparfums et de ses filiales Inter España Parfums et Cosmetiques S.L., Interparfums Srl, Parfums Rochas Spain Sl, Interparfums Suisse Sarl, Interparfums Luxury Brands et Interparfums Asia Pacific Pte, par l'intermédiaire de leur société mère Interparfums Holding, sont consolidés par intégration globale dans les comptes de la société Interparfums Inc. - 551 Fifth Avenue - New York NY 10176, États-Unis. Il n'existe pas de transactions significatives entre Interparfums et Interparfums Inc. Les dirigeants, M. Philippe Benacin et M. Jean Madar, co-fondateurs de la société Interparfums SA sont également dirigeants et actionnaires majoritaires de la société mère Interparfums Inc. Les membres du Conseil d'administration ont des responsabilités en matière de stratégie, conseil, croissance externe et contrôle. Seuls les administrateurs externes perçoivent une rémunération au titre de leur mandat. 2 - Notes annexes au bilan 2.1 - Immobilisations incorporelles Les marques sous licence sont amorties linéairement à partir de la date de début de concession et jusqu'au plus tôt entre la date de fin contractuelle et la date de fin estimée. L'ensemble des droits d'entrée a fait l'objet d'une évaluation, en date du 31 décembre 2020, baséesur la méthode des cash-flows futurs actualisés sur la durée des licences. Aucune dépréciation n'a été constatée sur l'exercice. Une évaluation a été réalisée sur les marques Lanvin et Rochas, en date du 31 décembre 2020, basée sur la méthode des cash-flows futurs actualisés à l'infini. Aucune dépréciation n'a été constatée. En milliers d'euros 2019 + - 2020 Brut Marque Rochas 100 956 - - 100 956 Droit d'entrée licence S.T. Dupont 1 219 - - 1 219 Droit d'entrée licence Van Cleef & Arpels 18 000 - - 18 000 Droit d'entrée licence Montblanc 1 000 - - 1 000 Droit d'entrée licence Boucheron 15 000 - - 15 000 Droit d'entrée licence Karl Lagerfeld 9 590 - - 9 590 Droits sur moules et outillages verrerie 12 647 1 320 - 13 967 Dépôts de marques 570 - - 570 Logiciels 2 783 439 (94) 3 128 Fond de commerce 100 - - 100 Immobilisations en cours 1 087 1 009 (1 335) 761 Total brut 162 952 2 768 (1 429) 164 291 Amortissements (46 803) (2 751) 94 (49 460) Dépréciations (2 511) - - (2 511) Total net 113 638 (2 751) 94 112 320 2.2 - Immobilisations corporelles En milliers d'euros 2019 + - 2020 Brut Moules et outillages 12 005 2 087 - 14 092 Autres immobilisations corporelles 5 822 288 (299) 5 811 Immobilisation en cours 2 166 8 057 (2 041) 8 182 Total brut 19 993 10 432 (2 340) 28 085 Amortissements (13 711) (1 898) 299 (15 310) Total net 6 282 8 534 (2 041) 12 775 2.3 - Immobilisations financières En milliers d'euros 2019 + - 2020 Brut Titres de participation Interparfums Suisse 34 712 - - 34 712 Autres titres de participation 3 594 12 500 - 16 094 Autres créances immobilisées 867 4 442 (3 582) 1 727 Dépôts de garantie loyers 882 17 - 899 Prêt Maison mère Interparfums inc. 883 - (883) - Actions propres 2 939 3 319 (4 302) 1 956 Total brut 43 877 20 278 (8 767) 55 388 Dépréciations (1 194) 160 - (1 034) Total net 42 683 20 438 (8 767) 54 354 Dans le cadre du programme de rachat d'actions visé par l'Assemblée Générale en date du 24 juin 2020, 48 563 actions Interparfums d'une valeur nominale de 3 euros sont détenues par la société au 31 décembre 2020, soit 0,09 % du capital. Les mouvements sur la période se décomposent comme suit : En milliers d'euros Au 31 décembre 2019 Acquisition Attribution gratuite du 13 octobre 2020 Cession Dépréciation Au 31 décembre 2020 2.4 - Stocks et en-cours En milliers d'euros Cours moyen 37,00 37 698,49 - 37 005,85 - 40 277,58 Matières premières et composants Produits finis Total brut Dépréciations sur matières premières Dépréciations sur produits finis Total net 2.5 - Clients et comptes rattachés En milliers d'euros Total brut Dépréciations Total net Les échéances des créances clients s'analysent comme suit : En milliers d'euros Non échues De 0 à 90 jours De 91 à 180 jours De 181 à 360jours Plus de 360 jours Total brut 4 457 947 686 140 41 27 2.6 - Autres créances En milliers d'euros Taxe sur la valeur ajoutée État - impôt sur les sociétés Groupe et associés Avance sur royalties Karl Lagerfeld Produit à recevoir des licences Instruments financiers Autres Total brut Dépréciations des comptes courants des filiales Dépréciation de l'avance sur royalties Karl Lagerfeld Total net 2.7 - Valeurs mobilières de placement et disponibilités En milliers d'euros Valeurs mobilières de placement Disponibilités Total Nombre de titresValeur 75 127 237 357 4 442 (268 363) 2 780 8 948 - (9 931) - 48 563 159 1 956 2019 2020 43 924 57 228 101 152 41 578

51 913 93 491 (2 054) (1 341) (3 076) (3 279) 97 757 87 136 2019 2020 81 970 72 331 (869) (2 072) 81 101 70 259 2019 75 886 2020 69 130 900 81 970 2 087 72 331 2019 2020 1 756 - 1 445 1 831 2 568 1 623 5 668 5 168 592 27 423 - 236 10 847 154 10 644 (665) (2 602) - (2 602) 7 580 8 042 2019 2020 132 533 55 015 187 548 132 894 77 263 210 157

Le poste « Disponibilités » inclut le report/déport sur les couvertures de change en position active à hauteur de 160 milliers d'euros. En milliers d'euros 2019 2020 Compte à terme 74 440 74 168 Contrats de capitalisation 52 562 53 194 Actions destinées à être attribuées aux salariés 5 177 5 178 Autres valeurs mobilières de placement 354 354 Total brut 132 533 132 894 Dépréciations - - Total net 132 533 132 894 Afin d'être en mesure de remettre les titres aux collaborateurs à échéance, la société a acheté des actions sur le marché à hauteur de 144 782 titres au 31 décembre 2020 pour une valeur totale de 5.2 millions d'euros. 2.8 - Capital social Au 31 décembre 2020, le capital de la société Interparfums est composé de 51 988 409 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 3 euros, détenu à 72,63 % par la société Interparfums Holding. Les augmentations de capital de l'exercice 2020 sont dues à l'augmentation de capital par attribution gratuite d'actions du 13 octobre 2020 pour 4 726 219 titres à hauteur d'une action nouvelle pour dix actions détenues. La variation des capitaux propres sur l'année s'analyse comme suit : En milliers d'euros Capitaux propres au 31 décembre 2019 Distribution de dividendes Résultat de l'exercice 2020 Capitaux propres au 31 décembre 2020 2.9 - Provisions pour risques et charges En milliers d'euros Provision indemnités de départ en retraite Provision pour litige Provision pour charges Provision pour perte d'exploitation Provision pour risque - Swap Provision pour perte de change Total provisions pour risques et charges 2019 Dotations 8 584 178 1 831 - 27 1 413 12 033 Reprises utilisées 667 - 2 937

3 700 - 1 381 8 685 415 816 - 29 190 445 006 Reprises non utilisées - - (27) (1 413) - (178) (1 618) 2020 - - - - - - - 9 251 - 4 768

3 700 - 1 381 19 100 2.9.1 - Provision pour indemnités de départ en retraite Pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite, Interparfums a retenu le mode de rupture conventionnelle instauré par l'ordonnance 2017-1387 publiée au journal officiel du 23 septembre 2017 et du décret 2017-1398 publié au journal officiel du 26 septembre 2017. Pour l'année 2020, les hypothèses suivantes ont été retenues : une rupture conventionnelle à l'âge de 65 ans, un taux de charges sociales patronales de 50 % pour l'ensemble des salariés, un taux de revalorisation annuelle des salaires de 3 %, un taux de rotation des effectifs dépendant de l'âge des collaborateurs, les tables de mortalité TH 00-02 pour les hommes et TF 00-02 pour les femmes et un taux d'actualisation des obligations privées à 10 ans IBOXX de 0,70 %. À partir de ces hypothèses, la charge annuelle de 675 milliers d'euros enregistrée en résultat courant se décompose comme suit : - coût des services rendus : 577 milliers d'euros ;

- coût financier : 98 milliers d'euros ;

- variation des écarts actuariels : - 8 milliers d'euros. 2.9.2 - Autres provisions ou litiges La provision pour charges est relative au plan d'attribution gratuite d'actions à destination des salariés et également à une provision liée aux loyers courants au delà du départ de la société vers son nouveau siège social. La provision pour perte d'exploitation est relative au risque de pertes futures sur l'activité d'une marque mineure du portefeuille sur laquelle la probabilité de générer des revenus nets négatifs est forte. Cette provision a été calculée sur la durée restante du contrat. 2.10 - Emprunts et dettes financières Un emprunt d'une valeur nominale de 100 millions d'euros amortissable sur 5 ans a été contracté le 29 mai 2015 afin de financer l'achat de la marque Rochas réalisé à la même date. Depuis le 31 mai 2020, l'emprunt est totalement remboursé. Au 30 juin 2020, un emprunt d'une valeur nominale de 12 millions d'euros amortissable sur 12 mois à compter du 1er décembre 2020 a été contracté afin de financer l'achat de la prise de participation de 25% dans la société Divabox. Le remboursement de cet emprunt s'effectue à échéance mensuelle constante d'un montant de 1 million d'euros chacune en principal. Le taux d'intérêt est égal à la somme de l'Euribor 3 mois et de la marge applicable. 2.11 - Fournisseurs et comptes rattachés En milliers d'euros Le solde restant au 31 décembre 2020 s'élève à 11 millions d'euros. Fournisseurs composants Autres fournisseurs Total 2.12 - Dettes fiscales et sociales En milliers d'euros Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État - autres taxes Total 2.13 - Autres dettes En milliers d'euros Comptes courants intragroupe Clients, avoirs à établir Redevances à payer Commissions sur agents à payer Instruments financiers Autres Total 2.14 - Échéance des créances et des dettes (brut) En milliers d'euros Autres immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Total créances Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance Total dettes 2.15 - Détail des charges à payer et produits à recevoir 2.15.1 - Charges à payer En milliers d'euros - d'un an 3 684 70 244 5 476

2 121 81 525 11 143 34 966 11 619 32 760 3 779 94 267 Fournisseurs, factures non parvenues Dettes fiscales et sociales, charges à payer Clients, avoirs à établir Autres Total charges à payer 2.15.2 - Produits à recevoir En milliers d'euros Clients, factures à établir Intérêts à recevoir Produits à recevoir des licences Total produits à recevoir 2019 2020 20 019 31 984 52 003 10 054 24 912 34 966 2019 2020 8 568 6 460

4 233 3 716

4 773 17 574 1 443 11 619 2019 2020 15 702 18 508 3 231 2 325

9 322 11 218 350 251 412 - 312 29 168 297 32 760 + d'un an 899 2 087

5 168 - 8 154 - - - - - - Total 4 583 72 331 10 644 2 121 89 679 11 143 34 966 11 619 32 760 3 779 94 267 2019 2020 22 107 21 617 12 331 9 945 350 38 019 3 231

2 325 412 34 299 2019 2020 240 1 216 592 2 048 - 1 629 423 2 052 3 - Notes annexes au compte de résultat 3.1 - Ventilation du chiffre d'affaires net par marque et par zone géographique 3.1.1 - Ventilation du chiffre d'affaires net par marque En milliers d'euros 2019 2020 Montblanc 125 789 87 107 Jimmy Choo 84 587 57 624 Coach 68 471 58 010 Lanvin 52 613 32 725 Rochas 30 997 27 961 Boucheron 17 247 11 261 Van Cleef & Arpels 14 838 10 148 Karl Lagerfeld 13 860 11 401 Paul Smith 5 556 3 653 S.T. Dupont 4 715 3 179 Kate Spade - 2 937 Repetto 2 768 1 368 Autres 1 967 1 407 Chiffre d'affaires parfums 423 408 308 781 3.1.2 - Ventilation du chiffre d'affaires net par zone géographique En milliers d'euros 2019 2020 Amérique du Nord 96 850 71 342 Amérique du Sud 35 023 25 606 Asie 68 569 51 926 Europe de l'Est 42 580 25 556 Europe de l'Ouest 86 857 64 024 France 36 907 31 820 Moyen-Orient 51 172 34 176 Afrique 5 450 4 331 Chiffre d'affaires parfums 423 408 308 781 3.2 - Reprises sur provisions et amortissements d'exploitation et transfert de charges En milliers d'euros 2019 2020 Reprise de provisions pour dépréciation des stocks 3 599 2 496 Reprise de provisions des créances clients 57 789 Reprise de provisions filiales - 665 Reprise de provisions pour risques et charges (1) 5 440 1 590 Transferts de charges (1) (2 361) 1 710 Total 6 735 7 250 (1)Les variations des postes « reprise de provisions pour risques et charges » et « transferts de charges » sont principalement dus aux opérations de remise des titres du plan d'attribution d'actions de performance 2016, en septembre 2019. 3.3 - Autres produits En milliers d'euros 2019 2020 Revenus de licences Rochas 1 954 1 251 Gains de change d'exploitation 3 985 3 005 Total 5 939 4 256 83 En milliers d'euros 2019 2020 Publicité, publications (73 617) (45 689) Achats de conditionnements (46 214) (32 294) Sous-traitance (7 153) (5 170) Commissions sur ventes (10 021) (7 119) Honoraires (3 580) (3 272) Transports (5 845) (3 922) Déplacements, missions, réceptions (3 553) (1 376) Locations mobilières et immobilières (3 912) (4 005) Primes d'assurance (894) (924) Frais de séminaire (2 877) (289) Autres achats et charges externes (2 825) (2 514) 05 Total (160 491) (106 574) 3.5 - Dotations aux provisions et amortissements d'exploitation En milliers d'euros 2019 2020 Dotations aux amortissements d'immobilisations (4 546) (4 648) Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks (3 845) (5 456) Dotations aux provisions pour dépréciation des créances clients (836) (1 993) Dotations aux provisions pour dépréciation des filiales (320) - Dotations aux provisions pour risques et charges (4 034) (8 684) Total (13 581) (20 781) 3.6 - Autres charges En milliers d'euros 2019 2020 Redevances de licences (40 768) (32 416) Pertes de change d'exploitation (3 233) (4 888) Pertes sur créances irrécouvrables et autres charges (103) (264) Total (44 104) (37 568) 3.7 - Produits financiers En milliers d'euros 2019 2020 Produits financiers de participations (dividendes reçus) 12 135 14 679 Intérêts et autres produits assimilés 1 731 1 555 Reprises sur provisions sur titres 373 159 Reprises sur provisions swap 154 27 Différences positives de change 21 940 Produits financiers prêt Maison mère 144 5 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 585 266 Total 15 143 17 631 3.8 - Charges financières En milliers d'euros 2019 2020 Intérêts sur comptes courants (224) (155) Autres intérêts et charges financières (1 049) (1 335) Dotations aux provisions sur titres (240) - Différences négatives de change (1 185) (1 490) Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (71) (126) Total (2 769) (3 106) 3.9 - Impôts sur les bénéfices Résultat Impôt après impôt (9 160) 29 311 93 (199) 78 78 (8 989) 29 190 En milliers d'euros 3.4 - Autres achats et charges externes Résultat comptable Impôt sur résultat courant avant impôt et après participation des salariés Impôt sur résultat exceptionnel Crédits d'impôts mécénat et recherche Total net Assiette fiscale 38 471 (292) - 38 179 28 773 (292) - 28 481 Les différences entre le résultat comptable et l'assiette fiscale proviennent principalement des dividendes reçus des filiales et de la provision pour indemnité de départ à la retraite. La société étant soumise à la contribution de solidarité de 3,3 % et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, le taux théorique s'élève à 32,02 % pour l'année 2020. 4 - Autres informations 4.1 - Engagements hors bilan 4.1.1 - Synthèse des engagements donnés Au 31 décembre 2020, la valeur brute des véhicules en crédit-bail est de 564 milliers d'euros et les redevances versées de 155 milliers d'euros. Le montant des amortis- 3.10 - Charges et produits exceptionnelles Les charges et produits exceptionnels de 2019 sont composés principalement du mali et de la reprise relative au débouclement du plan d'attribution gratuite d'action 2016. Ces charges et produits ont été comptabilisés tout au long du plan en charge de personnel. sements qui auraient été pratiqués sur l'exercice 2020 dans le cas où les biens en crédit-bail (véhicules) auraient été acquis s'élèverait à 133 milliers d'euros. Le montant des amortissements cumulés à la fin de cette même période s'élèverait à 369 milliers d'euros. 2019 2020 357 543 257 838 202 207 373 352 5 042 4 155 - 4 891 11 429 8 785 374 589 276 054 En milliers d'euros Total À - d'1 an 1 à 5 ans 5 ans et + Minima garantis sur les redevances de marque 257 664 29 851 147 090 80 723 Loyers sur locaux du siège 8 785 2 737 6 048 - Minima garantis sur entrepôts de stockage et de logistique 4 891 4 891 - - Total des obligations contractuelles 271 340 37 479 153 138 80 723 Contrats de crédit bail 207 116 91 - Engagement de retraite 352 22 87 243 Commandes fermes de composants 4 155 4 155 - - Total des autres engagements 4 714 4 293 178 243 Total des engagements donnés 276 054 41 772 153 316 80 966 En milliers d'euros Minima garantis sur les redevances de marque Contrat de crédit-bail Engagements de retraites - coût des services rendus Commandes fermes de composants Minima garantis sur entrepôts de stockage et de logistique Loyers sur locaux siège Total des engagements donnés 4.1.2 - Échéances des engagements donnés au 31 décembre 2020 Les échéances sont définies en fonction de la durée des contrats (contrats de licences, de bail, de logistique…). 4.1.3 - Autres engagements donnés et reçus 4.1.3.1 - Sur les opérations en devises Le montant de l'engagement donné sur les ventes à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 11 000 milliers de Dollar Américain et 1 850 milliers de Livre Sterling. Le montant de l'engagement donné sur les achats à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 11 400 milliers de Dollar Américain. Le montant de l'engagement reçu sur les achats à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 10 128 milliers d'euros pour les couvertures en Dollar Américain et 2 051 milliers d'euros pour les couvertures en Livre Sterling soit un total d'engagements de 12 179 milliers d'euros. Le montant de l'engagement reçu sur les ventes à terme en devises au 31 décembre 2020 s'élève à 10 185 milliers d'euros pour les couvertures en Dollar Américain. 4.1.3.2 - Sur les autres opérations Une promesse d'achat a été signée fin décembre 2020 pour l'acquisition du futur siège social de la société. Cette promesse porte sur un montant de 121,8 millions d'euros droits de mutation inclus et déduction faite de l'indemnité d'immobilisation de 6,2 millions d'euros versée. Cet engagement prendra fin à la date de signature de l'acte définitif prévue début avril 2021. 4.2 - Accords de licences Contrat Date de début de concession Durée Date de fin S.T. Dupont Origine Juillet 1997 11 ans - Renouvellement Janvier 2006 5 ans et 6 mois - Renouvellement Janvier 2011 6 ans - Renouvellement Janvier 2017 3 ans - Renouvellement Janvier 2020 3 ans Décembre 2022 Paul Smith Origine Janvier 1999 12 ans - Renouvellement Juillet 2008 7 ans - Renouvellement Juillet 2017 4 ans Décembre 2021 Van Cleef & Arpels Origine Janvier 2007 12 ans - Renouvellement Janvier 2019 6 ans Décembre 2024 Jimmy Choo Origine Janvier 2010 12 ans - Renouvellement Janvier 2018 13 ans Décembre 2031 Montblanc Origine Juillet 2010 10 ans et 6 mois - Renouvellement Janvier 2016 5 ans Décembre 2025 Boucheron Origine Janvier 2011 15 ans Décembre 2025 Repetto Origine Janvier 2012 13 ans Décembre 2024 Karl Lagerfeld Origine Novembre 2012 20 ans Octobre 2032 Coach Origine Juin 2016 10 ans Juin 2026 Kate Spade Origine Janvier 2020 10 ans et 6 mois Juin 2030 Moncler Origine Janvier 2021 6 ans Décembre 2026 En juin 2020, les sociétés Interparfums et Moncler ont signé un accord de licence parfums, mondial et exclusif d'une durée de 6 ans contractuels avec une possibilité d'extension de 5 ans. Dans le cadre de cet accord, Interparfums assurera la création, la production et la distribution de nouvelles lignes de parfums et de produits dérivés. Ces produits seront distribués dans les Grands Magasins, parfumeries et duty free, ainsi que dans les points de vente de la marque Moncler. Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022. 4.4 - Exposition aux risques de change 4.3 - Marques en propre - Lanvin Fin juillet 2007, la société Interparfums a acquis la propriété des marques Lanvin pour les produits de parfums et de maquillages auprès de la société Jeanne Lanvin. Les sociétés Interparfums et Lanvin ont conclu un accord d'assistance technique et créative pour le développement de nouveaux parfums, effectif jusqu'au 30 juin 2019 et fonction des niveaux de vente. La société Lanvin bénéficie d'une option de rachat des marques, exerçable au 1er juillet 2025. - Rochas Fin mai 2015, Interparfums a procédé à l'acquisition de la marque Rochas (parfums et mode) auprès de la société The Procter & Gamble Company. Cette transaction a porté sur la totalité des noms et enregistrements de marques Rochas (Femme, Madame, Eau de Rochas,…), principalement dans les classes 3 (parfums) et 25 (mode). Les positions nettes du Groupe dans les principales devises étrangères sont les suivantes : En milliers d'euros USD GBP JPY Actifs 25 150 4 375 560 Passifs (1 354) (1) - Exposition nette avant couverture au cours de clôture 23 796 4 374 560 Positions nettes couvertes 325 (2 058) - Exposition nette après couvertures 24 121 2 316 560 Le Groupe réalise une part importante de son chiffre d'affaires en devises et supporte donc un risque de change lié à l'évolution du cours de ces devises, principalement sur le Dollar Américain (46,6 % des ventes) et dans une moindre mesure sur la Livre Sterling (5,2 % des ventes) et sur le Yen Japonais (1,1 % des ventes). La politique de risque de change du Groupe vise à couvrir les expositions budgétaires hautement probables, liées principalement aux flux monétaires résultant de l'activité réalisée en Dollar Américain, ainsi que les créances commerciales de l'exercice en Dollar Américain, en Livre Sterling et en Yen Japonais. Pour ce faire, le Groupe utilise des contrats de ventes à terme, selon des procédures interdisant toute opération spéculative : - toute opération de couverture de change est adossée, en montant et en maturité, à un sous-jacent économique identifié ; - toute exposition budgétaire identifiée. Au 31 décembre 2020, le Groupe a couvert 47% de ses créances en Livre Sterling. Les montants nominaux des couvertures en cours, basés sur les créances clients, valorisées aux cours de clôture, sont les suivants : En milliers d'euros 2019 2020 Basés sur les créances clients et les dettes fournisseurs : Ventes à terme en Dollar Américain 16 539 10 128 Ventes à terme en Livre Sterling 3 157 2 051 Ventes à terme en Yen Japonais 861 - Achats à terme en Dollar Américain - (10 185) Achats à terme en Livre Sterling - - Écart valeur de marché/valeur comptable - - 4.5 - Données sociales 4.5.1 - Effectifs par département Présents au 31/12/2019 31/12/2020 Direction Générale 2 2 Production & Opérations 46 43 Marketing 48 48 Export 26 28 France 41 42 Finances & Juridique 48 46 Rochas mode 7 4 Total 218 213 4.5.2 - Rémunération du Comité de Direction En milliers d'euros 2019 2020 Salaires et charges sociales 6 281 5 629 Coût des paiements en actions 490 259 Deux membres du Comité de Direction étant salariés dans les principales filiales, leurs rémunérations ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessus. 4.6 - Conseil d'administration Seuls les administrateurs non exécutifs perçoivent une rémunération. Ils se décomposent comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Rémunération perçue (1) 146 264 (1)Calculés en fonction de la présence effective à chacun des Conseils d'administration. 87 4.7 - Liste des filiales et participations En milliers d'euros Interparfums Suisse Sarl (Suisse) Capital Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat Quote-part du capital détenue Valeur comptable brute des titres Valeur comptable nette des titres Cautions et avances (1) Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 Résultat net exercice 2020 05 En milliers d'euros Interparfums Srl (Italie) Capital 785 Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat (1 650) Quote-part du capital détenue 100 % Valeur comptable brute des titres 1 035 Valeur comptable nette des titres - Cautions et avances (1) - Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 (186) Résultat net exercice 2020 113 En milliers d'euros Inter España Parfums et Cosmetiques Sl (Espagne) Capital Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat Quote-part du capital détenue Valeur comptable brute des titres 727 Valeur comptable nette des titres 727 Cautions et avances (1) 4 122 Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 3 670 Résultat net exercice 2020 845 En milliers d'euros Parfums Rochas Spain Sl (Espagne) Capital 500 Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat 2 187 Quote-part du capital détenue 51 % Valeur comptable brute des titres 255 Valeur comptable nette des titres 255 Cautions et avances (1) (1 467) Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 12 654 Résultat net exercice 2020 640 En milliers d'euros Interparfums Luxury Brands Inc. (États-Unis) Capital Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat Quote-part du capital détenue Valeur comptable brute des titres Valeur comptable nette des titres Cautions et avances (1) (156) Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 104 849 Résultat net exercice 2020 10 766 34 712 6 413 100 % 34 712 34 712 8 243 2 837 2 165 1 416 2 097 100 % 2 087 28 100 100 % 1 549 1 549 En milliers d'euros Interparfums Asia Pacific Pte Ltd (Singapour) Capital 33 Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat 744 Quote-part du capital détenue 100 % Valeur comptable brute des titres 27 Valeur comptable nette des titres 27 Cautions et avances (1) 4 462 Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 6 279 Résultat net exercice 2020 3 180 En milliers d'euros Divabox (France) Capital 5 760 Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat 12 778 Quote-part du capital détenue 25 % Valeur comptable brute des titres 12 500 Valeur comptable nette des titres 12 500 Cautions et avances (1) - Chiffre d'affaires hors taxes exercice 2020 53 683 Résultat net exercice 2020 2 600 (1) (Créances + ; Dettes -) présentées nettes de provision pour dépréciation. 4.8 - Entreprises liées La société Interparfums SA consolide, par intégration globale, les comptes de ses filiales Interparfums Italie Srl, Inter España Parfums et Cosmetiques Sl, Parfums Rochas Spain Sl, Interparfums Suisse Sarl, Interparfums Luxury Brands, Interparfums Asia Pacific Pte Ltd et est détenue par Interparfums Holding. Les principales transactions sont de nature commerciale et sont constituées des ventes de produits de la société mère vers ses filiales qui 4.9 - Honoraires des commissaires aux comptes se chargent de la commercialisation de ces derniers sur les marchés concernés. Ces transactions génèrent également des opérations de trésorerie entre les filiales et la société mère. À fin juin 2020, Interparfums a acquis 25 % du capital de la société Divabox, spécialisée dans le e-commerce beauté. Du fait de son influence notable sans contrôle, la société Divabox est intégrée en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe. Le montant total des honoraires de commissariat aux comptes porté au compte de résultat relatif au contrôle légal des comptes se décompose comme suit : En milliers d'euros 2019 2020 Mazars 162 163 SFECO & Fiducia Audit 77 69 Honoraires de commissariat aux comptes 239 232 Mazars 8 8 SFECO & Fiducia Audit - - Services autres que la certification des comptes 8 8 Total des honoraires 247 240 Les Services Autres que la Certification des Comptes (SACC) sont relatifs à des attestations, établies à la demande de la société, sur les covenants bancaires et le chiffre d'affaires pour nos concédants et nos fournisseurs. Conformément à la réglementation en vigueur, ces missions ont été approuvées par le Comité d'audit. 4.10 - Événements postérieurs à la clôture Néant. 6 Tableau de bord de l'actionnaire 1 - Les renseignements à caractère général de la société .......................................................................................................... 91

2 - Les renseignements à caractère général concernant le capital ..................................................................................... 93 3 - Assemblée Générale mixte du 23 avril 2021 ..................................... 96 1 - Les renseignements à caractère général de la société 1.1 - Renseignements concernant la société 1.1.1 - Informations générales Dénomination sociale : Interparfums. Siège social : 4, rond-point des Champs-Élysées 75008 Paris. Tél. : 01 53 77 00 00. Site Web : www.interparfums.fret www.interparfums-finance.fr. Date de constitution : 5 avril 1989. Durée de la société : la durée est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Forme juridique : société anonyme à Conseil d'administration. Objet social (article 2 des Statuts) : la société a pour objet, aussi bien en France qu'en tout autre pays : - à titre principal, l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation, de tous produits se rattachant à la parfumerie et à la cosmétologie ; - à titre accessoire, l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation de tous produits se rattachant à la mode : - l'exploitation de licences,

- la fourniture de tous services relatifs aux activités visées ci-dessus,

- la participation de la société, par tout moyen, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

- et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. Exercice social : chaque exercice social a une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre. N° Siret : N° 350 219 382 00032. N° d'enregistrement : 1989 B 04913. Lieu d'enregistrement : Greffe du tribunal de commerce de Paris. Code d'activité : 46.45 Z Commerce de gros de parfumerie et produits de beauté. N° de LEI : 969500SARWF33OPQED48. 1.1.2 - Forme des actions et identification des actionnaires (article 9 des statuts) Les actions sont, au gré des propriétaires, inscrites en compte nominatif pur, en compte nominatif administré ou au porteur identifiable chez un intermédiaire habilité. La société peut à tout moment, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, demander contre rémunération à sa charge, au dépositaire central d'instruments financiers tout renseignement relatif à ses actionnaires ou détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux Assemblée, leur identité, leur adresse ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. 1.2 - Principales dispositions légales et statutaires 1.2.1 - Assemblées Générales (article 19 des statuts) Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et ont fait l'objet d'une inscription en compte à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions autorisées par la loi. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être faite par voie électronique. Modalités particulières de participation Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires posent des conditions à la présence physique des actionnaires à la réunion de l'Assemblée Générale. Compte tenu de ces restrictions et du nombre d'actionnaires habituellement présents à l'Assemblée Générale de la Société Interparfums, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale devant se tenir le 23 avril 2021 sont aménagées. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogés et modifiés, l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 23 avril 2021, surdécision du Président-Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'Administration, se tiendra à huis-clos au siège social hors la présence physique des actionnaires, des mandataires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. L'avis préalable à l'Assemblée Générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 19 mars 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et est consultable sur le site Internet de la société : (www.interparfums-finance.fr). Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2021sur le site de la Société (www.interparfums-finance.fr). 1.2.2 - Franchissements de seuils (article 20 des statuts) Conformément aux dispositions de l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions de la société représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de la société informe la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. La déclaration doit également être adressée à l'AMF avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. À l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, la personne tenue à l'obligation d'information mentionnée ci-dessus déclare également les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir, conformément aux dispositions de l'article L.233-7 VII du Code de commerce. 1.2.3 - Affectation et répartition des bénéfices (article 24 des statuts) Si les comptes de l'exercice approuvés par l'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en paiement ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales. Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 1.2.4 - Consultation des documents sociaux Les statuts, comptes, rapports et renseignements destinés aux actionnaires peuvent être consultés au siège de la société, sur rendez-vous. 1.2.5 - Tribunaux compétents Les tribunaux compétents en cas de litiges sont ceux du siège lorsque la société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du nouveau Code de Procédure Civile. 2 - Les renseignements à caractère général concernant le capital 2.1 - Chronologie des opérations sur titres sur 5 ans Nombre Actions Actions Capital Année Type d'opération de titres créées totales (en euros) 2016 Conversion d'options de souscription 2010 118 014 118 014 32 289 746 96 869 238 Attribution gratuite d'actions 3 219 038 3 219 038 35 508 784 106 526 352 2017 Attribution gratuite d'actions 3 550 878 3 550 878 39 059 662 117 178 986 2018 Attribution gratuite d'actions 3 905 966 3 905 966 42 965 628 128 896 884 2019 Attribution gratuite d'actions 4 296 562 4 296 562 47 262 190 141 786 570 2020 Attribution gratuite d'actions 4 726 219 4 726 219 51 988 409 155 965 227 Au 31 décembre 2020, le capital de la société Interparfums est composé de 51 988 409 actions d'une valeur nominale de 3 euros. 2.2 - Capital autorisé L'Assemblée Générale des actionnaires du 26 avril 2019 a autorisé le Conseil d'administration à décider d'une augmentation de capital par incorporation des primes, réserves ou bénéfices dans la limite d'un montant maximal de 50 000 000 euros. Le Conseil d'administration a fait usage de cette autorisation par délibération du 26 avril 2019 avec la création de 4 296 562 actions nouvelles pour un montant de 12 889 686 euros et par délibération de 7 septembre 2020 avec la création de 4 726 219 actions nouvelles pour un montant de 14 178 657 euros. 2.3 - Répartition du capital et des droits de vote d'Interparfums 2.3.1 - Situation au 31 décembre 2020 Droits de vote % des votes Actions % du Droits de vote % des votes exerçables exerçables détenues capital théoriques théoriques à l'AG à l'AG Interparfums Holding SA 37 618 939 72,4 % 75 237 878 83,8 % 68 398 072 83,2 % Investisseurs français 2 579 034 5,0 % 2 595 847 2,9 % 2 595 847 3,2 % Investisseurs étrangers 8 238 726 15,8 % 8 238 726 9,2 % 8 238 726 10,0 % Actionnaires individuels 2 903 973 5,6 % 3 022 761 3,4 % 3 022 761 3,7 % Actionnaires salariés 454 392 0,9 % 467 808 0,5 % - - Actions auto détenues 193 345 0,4 % 193 345 0,2 % - - Total 51 988 409 100,0 % 89 756 365 100,0 % 82 255 406 100,0 % Une enquête sur la répartition de l'actionnariat a permis d'identifier 10 665 actionnaires au 31 décembre 2020. Hors Interparfums Holding et actions auto détenues, le capital de la société est réparti comme suit : - 241 investisseurs français et OPCVM qui détiennent 5,0 % du capital social (contre 6,1 % du capital en 2019) ; - 118 investisseurs étrangers qui détiennent 15,8 % du capital social (contre 13,3 % du capital en 2019) ; - 10 303 personnes physiques (dont actionnariat salariés) qui détiennent 6,5 % du capital social (contre 8,2 % du capital en 2019). À la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement, indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote. La nomination de quatre administrateurs indépendants siégeant au Conseil d'administration permet à la société d'éviter tout exercice du contrôle de la société de manière abusive. 2.3.2 - Évolution de la répartition du capital d'Interparfums SA 2018 2019 2020 Interparfums Holding 72,4 % 72,4 % 72,4 % Investisseurs français 8,4 % 8,0 % 5,0 % Investisseurs étrangers 11,5 % 13,2 % 15,8 % Actionnaires individuels 6,8 % 5,4 % 5,6 % Actionnaires salariés 0,4 % 0,5 % 0,9 % Actions auto-détenues 0,5 % 0,5 % 0,4 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.4 - Répartition du capital d'Interparfums Holding au 31 décembre 2020 La société Interparfums Holding, qui ne détient pas d'autre participation qu'Interparfums, est détenue à 100 % par la société Interparfums Inc. cotée au Nasdaq de New York, qui compte environ 10 600 actionnaires et dont le capital se décompose de la manière suivante au 31 décembre 2020 : - Philippe Benacin et Jean Madar : 44,40 % ; - public : 55,60%. 2.5 - Dividende Dans le passé, la distribution de dividendes a représenté jusqu'à 65 % du résultat net annuel consolidé, permettant d'assurer une rémunération aux actionnaires, tout en les associant à la croissance. En raison de la situation sanitaire et du manque de visibilité dont disposait le Groupe au moment de l'Assemblée Générale 2020, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019. En 2021, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale de distribuer un dividende de 0,55 euro par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020. 2.6 - Pactes d'actionnaires Il n'existe aucun pacte d'actionnaires au niveau de la société Interparfums Holding. 2.9 - Principales données boursières 2.7 - Droit de vote double Conformément aux dispositions de l'article L.225-123 du Code de commerce, l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 septembre 1995 a décidé de créer des actions ayant un droit de vote double. Ces actions doivent être entièrement libérées et inscrites sur le Registre des actions de la société, sous la forme nominative, depuis trois ans minimum. 2.8 - Franchissements de seuils Les seuils de franchissement sont détaillés par l'article 20 des statuts qui dispose qu'en application des dispositions de l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions de la société représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de la société informe la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. La déclaration doit également être adressée à l'AMF avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. Au cours de l'année 2020, la société n'a été avisée d'aucun franchissement de seuils de détention de ses actions ou de ses droits de vote. En nombre d'actions et en euros 2016 2017 2018 2019 2020 Nombre d'actions au 31/12 35 508 784 39 059 662 42 965 628 47 262 190 51 988 409 Capitalisation boursière au 31/12 (M€) 973 2 233 Cours plus haut (1) 27,40 38,45 45,30 49,30 44,95 Cours plus bas (1) 19,60 26,02 32,35 32,10 26,70 Cours moyen (1) 23,68 30,82 37,83 41,86 37,80 Dernier cours (1) 27,40 34,55 33,75 37,00 42,95 Volume moyen quotidien (1) 15 789 28 580 37 753 58 468 45 627 Résultat par action (1) 0,98 1,07 1,15 1,12 0,64 Dividende par action (1) 0,55 0,50 0,71 - 0,55 Nombre moyen d'actions sur l'exercice (2) 33 192 284 37 280 813 41 000 764 45 073 082 48 046 776 1 350 1 450 (1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d'actions intervenues chaque année). (2)Hors actions propres. 1 749 2.10 - Évolution du cours de bourse et des volumes depuis 2018 En euros 2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2019 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2020 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2021 Janvier Février Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d'actions). (1) Données du marché Euronext seulement. Une augmentation de capital par attribution d'actions gratuites d'une action nouvelle pour dix actions anciennes a eu lieu en juin 2018. Le cours de bourse a été mécaniquement divisé par 1,10 à compter de cette date. Une augmentation de capital par attribution d'actions gratuites d'une action nouvelle pour dix actions anciennes a eu lieu en juin 2019. Le cours de bourse plus haut Cours leCours le plus bas Transaction en titres (1) 38,15 Transaction en M€ (1) 34,30 413 910 37,45 34,05 358 703 37,40 15 222 12 606 34,95 341 331 38,25

36,20 256 708 40,05

37,95 338 849 41,70

35,50 488 462 38,50

35,85 299 053 39,95

38,15 255 025 44,40

39,40 342 834 45,30

36,15 608 095 39,50

36,75 396 435 39,60 12 288 9 452 13 324 18 474 11 096 10 001 14 293 24 408 15 136 32,35 32,10 411 317 43,95 14 365 829 491 46,20

44,00 556 248 49,30

45,00 638 723 49,30 32 995 25 258 30 126 43,45 574 776 45,20

41,20 455 726 45,80

40,00 589 854 44,05

41,05 469 880 43,20

39,05 329 228 41,80 26 259 19 680 24 784 20 106 13 194 37,55 425 731 41,95

37,75 407 627 43,15

35,85 679 570 38,10

35,50 388 040 38,00 16 696 16 121 26 566 14 228 38,70 36,25 30,95 412 097 491 484 32,80

26,70 992 389 33,05

28,85 227 387 32,70

29,15 306 807 40,35

30,40 524 283 41,40 14 132 15 446 27 161 6 471 8 429 17 222 39,15 39,55 40,40 391 783 42,35 14 236 242 910 44,95 9 030 331 567 44,55

38,75 322 807 44,00

39,65 426 536 44,05 44,05 48,85

41,85 333 138

39,95 323 775 13 029 12 846 18 026 14 880 13 644 44,40 283 951 13 156 a été mécaniquement divisé par 1,10 à compter de cette date. Une augmentation de capital par attribution d'actions gratuites d'une action nouvelle pour dix actions anciennes a eu lieu en octobre 2020. Le cours de bourse a été mécaniquement divisé par 1,10 à compter de cette date. 3 - Assemblée Générale mixte du 23 avril 2021 3.1 - Rapport du Conseil d'administration - Présentation des résolutions présentées à l'Assemblée Générale 3.1.1 - Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement (première et deuxième résolutions) Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, se soldant par un bénéfice de 29 189 501,66 euros ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 30 704 000 euros. Nous vous demanderons d'approuver le montant global des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, soit la somme de 75 649 euros et l'impôt correspondant, soit 24 223 euros. 3.1.2 - Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende (troisième résolution) L'affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts. Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 29 189 501,66 euros de la façon suivante : Origine Bénéfice de l'exercice : 29 189 501,66 € Report à nouveau : 245 504 020,89 € Affectation Réserve légale : 1 417 865,45 € Dividendes : 28 593 624,90 € Report à nouveau : 244 682 032,20 € Ainsi, le dividende brut revenant à chaque action, serait de 0,55 euros. Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8% (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40% (article 200 A, 13, et 158-du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Ce dividende serait payable le 5 mai 2021 et le détachement du coupon interviendrait le 3 mai 2021. En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 51 988 409 actions composant le capital social au 31 décembre 2020, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Revenus éligibles à la réfaction Au titre de l'exercice Dividendes 2017 26 169 973 € (1) soit 0,67 € par action 2018 30 505 596 € soit 0,71 € par action 2019 - Autres revenus distribuésRevenus non éligibles à la réfaction (1)Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau. 3.1.3 - Approbation des conventions réglementées (quatrième résolution) À titre préalable, nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues au cours du dernier exercice clos et au début de l'exercice en cours sont soumises à la présente Assemblée. Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées à l'article L.225-38 du Code de commerce. 3.1.4 - Mandats d'administrateurs (cinquième à septième résolution) Nous vous rappelons que les mandats de membres du Conseil d'administration de Madame Véronique Gabaï-Pinsky, Monsieur Maurice Alhadève et Monsieur Patrick Choël arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Nous vous proposons de bien vouloir renouveler leurs mandats d'administrateur pour une durée de deux années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, sous condition suspensive de l'adoption de la quinzième résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée relative aux dispositions de l'article 12 des statuts en matière d'échelonnement des mandats. À défaut d'adoption de la résolution susvisée, nous vous proposons de renouveler leurs mandats d'administrateur pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. - Indépendance et parité Nous vous précisons que le Conseil d'administration, considère que Monsieur Maurice Alhadève peut être qualifiée de membre indépendant au regard des critères d'indépendance du Code Middlenext, retenu par la société comme code de référence en matière de Gouvernement d'Entreprise. À cet égard, il est notamment précisé qu'elle n'entretient aucune relation d'affaires avec le Groupe. - Expertise, expérience, compétence et connaissance du Groupe Les informations concernant l'expertise et l'expérience des candidats, sont détaillées en Partie 4 du Document d'Enregistrement Universel 2020 chapitre 1.2.4. Si vous approuvez l'ensemble de ces propositions de renouvellement : - le conseil comprendra toujours 4 membres indépendants et continuera ainsi à respecter les recommandations du Code Middlenext en matière de proportion d'administrateurs indépendants ;

- le taux de féminisation du Conseil sera de 40 % en conformité avec la loi ;

- le taux d'internationalisation du Conseil sera de 10 % avec 2 nationalités représentées. 3.1.5 - Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil (huitième résolution) Compte-tenu de l'augmentation du nombre de réunions au cours de l'exercice 2020, il vous est proposé de porter de 200 000 euros à 250 000 euros la somme fixe annuelle à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice antérieur et jusqu'à nouvelle décision. 3.1.6 - Say on Pay (neuvième à douzième résolutions) Conformément aux dispositions de l'article L.22-10-8 du Code de commerce, il est proposé à l'Assemblée : - par la 9e résolution, d'approuver la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration ; - par la 10e résolution, d'approuver la politique de rémunération du Président-Directeur Général et/ ou de tout autre dirigeant mandataire social. La politique de rémunération des membres du Conseil d'administration et du Président-Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social, est présentée dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, figurant en Partie 4 du Document d'Enregistrement Universel 2020 chapitre 2.1. - Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce Conformément aux dispositions de l'article L.22-10-34 I du Code de commerce, il est proposé à l'Assemblée, par le vote de la 11e résolution, d'approuver les informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce, présentées dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, figurant en Partie 4 du Document d'Enregistrement Universel 2020 chapitre 2.2. - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Benacin, Président-Directeur Général Par le vote de la 12e résolution, conformément aux dispositions de l'article L.22-10-34 II du Code de commerce, sont soumis à l'approbation des actionnaires les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Benacin, Président-Directeur Général. Ces éléments sont présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, figurant en Partie 4 du Document d'Enregistrement Universel 2020 chapitre 2.3. 3.1.7 - Proposition de renouveler l'autorisation concernant la mise en œuvre du programme de rachat d'actions (treizième résolution) Nous vous proposons, aux termes de la 13e résolution, de conférer au Conseil d'administration, pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 5 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation mettrait fin à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale du 24 juin 2020 dans sa 10e résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : - d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Interparfums par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues ;

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;

- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;

- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 24 juin 2020 dans sa onzième résolution à caractère extraordinaire. Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration apprécierait. La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat à 60 euros par action et en conséquence le montant maximal de l'opération à 155 965 227 euros. Le Conseil d'administration disposerait des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en pareille matière. 3.1.8 - Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (quatorzième résolution) Le Conseil d'administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder, s'il le juge utile, à toutes émissions qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre du développement des activités de la société. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler la délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes arrivant à échéance et qui a été utilisée deux par le Conseil d'administration, une première fois, par délibération du Conseil d'administration du 26 avril 2019 avec la création de 4 296 562 actions nouvelles pour un montant de 12 889 686 euros et une seconde fois par délibération du Conseil d'administration du 7 septembre 2020 avec la création de 4 726 219 actions nouvelles pour un montant de 14 178 657 euros. Sur l'état des délégations en cours, vous trouverez dans le Document d'Enregistrement Universel 2020 au paragraphe 1.5, le tableau des délégations et autorisations consenties par l'Assemblée Générale au Conseil d'administration et l'état de leur utilisation. Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d'administration, pour une nouvelle période de 26 mois, la compétence aux fins d'augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. Le montant nominal d'augmentation de capital résultant de cette délégation ne pourrait pas excéder 50 000 000 euros, représentant environ 32 % du capital social existant au jour de l'Assemblée Générale. Ce montant n'inclurait pas le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant droit à des actions. Ce plafond serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 3.1.9 - Modification de l'article 12 des statuts en vue de réduire la durée statutaire des mandats et de modifier la durée des mandats en cas d'échelonnement (quinzième résolution) Nous vous proposons de réduire la durée statutaire des mandats des administrateurs de cinq années à quatre années, étant précisé que cette réduction de la durée des mandats serait sans impact sur les mandats en cours qui se poursuivront jusqu'à leur échéance, et de modifier en conséquence le troisième alinéa des statuts. Nous vous proposons également, concernant la possibilité de nommer les administrateurs pour une durée plus courte afin de permettre la mise en œuvre et le maintien d'un échelonnement de la durée des mandats, de prévoir désormais que cette durée pourrait être de 2 ou 3 années (contre 3 années uniquement précédemment) et de modifier en conséquence le quatrième alinéa des statuts. 3.1.10 - Mise en harmonie des statuts (seizième résolution) Il vous est demandé de bien vouloir mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l'Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation : - Concernant la détermination de a rémunération du Président et du Directeur Général : Nous vous proposons de mettre en harmonie les articles 13 et 16 des statuts en supprimant la référence à l'article L.225-37-2 du Code de commerce dont les dispositions ont été recodifiées, et de la remplacer en conséquence par une référence à la réglementation. - Concernant les conventions libres : Nous vous proposons de compléter les références textuelles, mentionnées à l'article 18 des statuts, concernant les conventions exclues de l'application de la procédure des conventions réglementées, et d'ajouter en conséquence à la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article une référence aux articles L.22-10-1 et L.22-10-2 du Code de commerce. - Concernant le rachat par la société de ses propres actions : Nous vous demandons de bien vouloir modifier l'article 21 des statuts en remplaçant la référence à l'article L.225-209 du Code de commerce, dont les dispositions ont été recodifiées, par une référence aux articles L.22-10-62 et suivants et L.225-210 et suivants du Code de commerce. Attachments Original document

