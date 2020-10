Interparfums : reprise sensible malgré le recul du CA (-13%)

28/10/2020 | 10:21

Avec un CA de 111 millions d'euros au 3e trimestre 2020, en recul de 14% à devises courantes et de 13% à devises constantes par rapport au 3e trimestre 2019, Interparfums enregistre un sensible reprise de son activité, après un 2e trimestre très affecté par la crise sanitaire.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la chute du CA se chiffre à 32%.



Les parfums Jimmy Choo enregistrent le plus fort recul (-34%) avec Montblanc (-16%) tandis que Lanvin (-3%), Rochas (=) et Coach (+3%) limitent la casse.



Au niveau géographique, l'Europe de l'Est connait le plus fort recul d'activité au 3e trimestre (-52%), devant l'Amérique du Sud (-20%), l'Afrique et l'Amérique du Nord (-19%), l'Europe de l'Ouest (-16%) et le Moyen-Orient (-3%). En revanche, l'activité repart clairement à la hausse en France (+12%) et en Asie (+29%).





