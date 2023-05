Interpump acquiert 100% de Waikato pour 30 millions d'euros

(Alliance News) - Le groupe Interpump a annoncé jeudi l'acquisition de 100% du capital du groupe Waikato.

"Le groupe est leader sur le marché de la traite mécanisée en Nouvelle-Zélande et en Australie grâce à un développement constant et à l'innovation.

qui lui a permis de passer de la conception et de la production de composants à la fin des années 1970 à l'offre actuelle de systèmes intégrés et automatisés", explique l'entreprise dans la note publiée.

Le prix de la transaction a été fixé à environ 30 millions d'euros.

Fulvio Montipò, président exécutif du groupe Interpump, a déclaré : "Nous poursuivons notre croissance et notre diversification, tant sur le plan géographique que sectoriel : nous renforçons la présence du groupe en Océanie et faisons un pas de plus dans le secteur alimentaire".

Interpump a clôturé la séance de jeudi dans le vert, avec une hausse de 0,7 pour cent à 51,86 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

