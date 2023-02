Interpump acquiert 85% du capital d'Indoshell Automotive

(Alliance News) - Lundi, le groupe Interpump a annoncé l'acquisition d'une participation de 85 pour cent dans Indoshell Automotive System India PL.

L'entreprise appartient à Indoshell Mould Ltd, un groupe indien spécialisé dans le moulage de métaux ferreux et non ferreux, tels que la fonte et l'aluminium.

On estime que l'entreprise atteindra une production d'environ 8 000 tonnes d'ici la fin de 2023, ce qui se traduira par un chiffre d'affaires estimé à environ 12,0 millions d'euros et un EBITDA d'environ 2,0 millions d'euros.

La valeur de la transaction a été fixée à environ 8 millions d'euros et des mécanismes de vente et d'achat ont été définis avec un prix déjà déterminé grâce auquel, à partir d'avril 2027, le groupe Interpump pourra acquérir les 15% restants d'Indoshell Mould Ltd.

Lundi, Interpump a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 51,50 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.